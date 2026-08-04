Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Francisco de Piérola arremetió contra Punto Final y calificó de “sicarios” a sus periodistas tras la revelación del pago de US$6.400 de Renovación Popular para su libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, caso observado por la ONPE

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El expresentador Francisco de Piérola calificó este lunes de “sicarios” al equipo periodístico de Punto Final, que reveló el fin de semana que Renovación Popular, partido liderado por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, destinó US$6.400 para la elaboración de su libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, un caso que generó la observación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con el dominical, el organismo puso bajo revisión el desembolso por un presunto uso indebido del financiamiento público. Sin embargo, De Piérola sostuvo que los recursos entregados a una organización dejan de pertenecer directamente al Estado y pueden ser utilizados dentro de los parámetros establecidos.

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“Ese dinero, una vez que entra a Renovación Popular, ya no es de los peruanos, es de Renovación Popular. Y tienen el derecho de hacer lo que ellos consideren con ese dinero, siempre y cuando esté dentro de los lineamientos. Ahora, si entre ONPE y Renovación Popular hay una discusión, bueno, que se peleen entre ellos”, declaró en un bloque de su programa Trivu.

Aseguró seguidamente que mantiene “la conciencia limpia” y rechazó cualquier irregularidad en la publicación, que recoge “pasajes de la vida de Rafael López Aliaga que permiten construir el espíritu de Renovación Popular”.

Defendió el uso del financiamiento público directo y afirmó que, una vez entregados los recursos al partido, estos dejan de pertenecer al Estado y pueden ser utilizados por la organización dentro de las normas establecidas

“Yo tengo la conciencia limpia, yo no he hecho nada, nada inapropiado. Cero”, señaló.

De Piérola, despedido anteriormente de otros medios televisivos y protagonista de polémicas en años previos, cuestionó que el monto destinado al libro haya generado críticas, mientras que, según afirmó, se habrían utilizado S/624 mil para la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE que renunció tras las irregularidades en las elecciones generales de abril.

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“Simplemente han criticado (el libro) porque tienen un odio personal hacia mí. (...) ¿No será tal vez que quieren justamente hacer esta cortina de humo utilizándome a mí para que la gente desvíe las miradas?”, cuestionó.

De acuerdo con el expediente de contratación difundido por Punto Final, la propuesta para desarrollar la publicación fue presentada el 25 de septiembre del año pasado por el propio autor, cercano a López Aliaga.

En el documento, planteó elaborar un libro sobre la historia del partido, con un pago dividido en dos partes: una luego de la aprobación del proyecto y otra tras la entrega del trabajo final. La propuesta recibió la aprobación el 3 de octubre y ese mismo día la representación legal de Renovación Popular firmó el contrato.

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Rechazó las observaciones sobre su experiencia como autor y anunció acciones legales contra quienes lo acusaron de irregularidades. Afirmó que US$3.200 “no te hacen millonario” y que evalúa enviar cartas notariales a sus detractores

La ONPE indicó, sin embargo, que no se acreditó la experiencia investigadora del autor, debido a que no presentó documentos que demostraran al menos dos años de labores en investigación ni publicaciones en revistas académicas o científicas, una observación también fue rechazada por De Piérola.

“Soy bachiller en Comunicaciones, tengo una maestría en Periodismo y Comunicación Digital. He escrito cientos de columnas en docenas de medios de comunicación. He hecho cientos o tal vez hasta más de mil entrevistas en prensa escrita, prensa digital, radio y televisión. ¿No tengo las capacidades para escribir un libro? ¿Qué cosa se necesita, Nobel de Literatura?”, ironizó.

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Finalmente, anunció acciones legales y rechazó que lo llamen “caviar” por recibir recursos del financiamiento público directo, destinados al funcionamiento, administración y capacitación de partidos políticos.

“US$3.200 no te hacen millonario ni a mí ni a nadie. Hay que ser un completo imbécil para pensar que sí. Yo personalmente estoy evaluando con mis propios abogados enviar cartas notariales a cada una de estas personas que ha difamado lo que ha ocurrido. Así que estaremos atentos”, concluyó.