Cristian Souza, la mente maestra que hace jugar con intensidad y potencia a un Cienciano combativo en Liga 1 como animador en Copa Sudamericana

Cristian Souza sostiene un rendimiento óptimo con Cienciano. - Crédito: SportX Agency

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Cienciano ha encontrado la manera de transformarse en un animador importante en la Copa Sudamericana 2026. Sus destellos de muy buen fútbol pasan por el ritmo fulgurante de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, dos baluartes incontestables que suman goles de forma pasmosa. Pero detrás de ellos emerge la figura de un volante clarividente que gobierna el balón con suma calma en situaciones capitales: Cristian Souza.

Lo de ‘Cachito’ –sobrenombre con el que se le conoce desde joven—es demasiado crucial sobre el verde. Si bien es un extremo encarador habitual, no rehúye a la responsabilidad de descender unos pocos metros para cumplir el rol de volante. Su dominio de ambas piernas, además, le hace sencillo ubicarse en cualquier flanco manteniendo su cualidad explosiva en conducción.

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Cristian Souza, potencia desbocada con Cienciano. - Crédito: Jhon Carlos

Su velocidad a campo abierto, resistencia ante los embates e inteligencia para filtrar pases lo convierten en una pieza de engranaje en Cienciano. Esas características, de hecho, emanaron con mucha claridad en la última semana. De sus botines, por ejemplo, brotaron dos asistencias trascendentales en la goleada 4-0 sobre Lanús, por el desquite de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

No conforme con esa exhibición, Souza se apuntó otro rendimiento sobresaliente, días más tarde, contra Universitario de Deportes por la 3era jornada del Torneo Clausura 2026. Ubicado por el carril derecho, el uruguayo dio muestra de su potencia desbocada a lo largo del trámite y antes de que la altura lo fulminara, siendo algo lógico por sus dos titularidades en menos de una semana en el Inca Garcilaso de la Vega, sirvió el pase decisivo para el tanto goleador final de Garcés.

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El delantero recibió un gran pase en profundidad y definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: L1MAX.

En Cienciano son conscientes de que los reflectores se centren en aquellos que suelen mover las redes contrarias, pero dentro de la valoración general existe un posicionamiento especial para ‘Cachito’, cuyas capacidades permiten un mejor funcionamiento en la estructura formada por Horacio Melgarejo.

En función de la buena dinámica de Cienciano, el uruguayo también podría dar el salto en el apartado estadístico, donde no presume de grandes números (1G / 4A) aunque la prioridad siempre será su contribución de forma total, tal y como viene haciéndolo en una temporada que se antoja como ilusionante.

Cristian Souza gravitó contra Lanús al realizar dos asistencias. - Crédito: Difusión

Souza en el escaparate

Cristian Souza ha despertado el interés de varios clubes de la Liga 1, con especial atención de equipos de la capital. Su rendimiento reciente lo ha colocado en la órbita de las principales instituciones del fútbol peruano.

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Años atrás, Alianza Lima mostró predisposición para ficharlo. Paralelamente, Universitario realizó consultas para conocer sus condiciones y posibilidades de contratación.

Carlos Garcés desata la euforia en el estadio al anotar el 1-0 para Cienciano. El delantero conecta un centro desde la izquierda y celebra de rodillas en un partido clave de la Copa Sudamericana. | ESPN

Actualmente, ambas instituciones podrían volver a intentar su incorporación en un plazo cercano. Mientras tanto, en Cienciano se mantienen conversaciones para asegurar la renovación de su contrato.

El propio ‘Cachito’ Souza reconoce el aprecio que recibe en el elenco imperial. No descarta la posibilidad de renovar y mantener su compromiso con el club.

Cristian Souza ha forjado una fuerte amistad con Alejandro Hohberg. - Crédito: Difusión

En Cienciano, Souza ha logrado no solo protagonismo, sino también una regularidad que ha impulsado notablemente su desempeño. Esta continuidad ha sido clave para su crecimiento profesional.

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La primera experiencia de Cristian Souza en el fútbol peruano se remonta a hace casi una década, cuando debutó con el Real Garcilaso —actualmente Cusco FC—, donde ya mostraba un desenvolvimiento destacado.