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Renuncia de Luis Rubio: ¿Rafael López Aliaga podría ser reelecto alcalde de Lima si Renovación Popular gana las ERM 2026?

La Ley de Elecciones Municipales establece que los ciudadanos votan por listas completas, aunque no regula de manera específica qué ocurre cuando el candidato a alcalde renuncia antes de los comicios

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Rafael López Aliaga, miembro de la lista de Renovación Popular, aparece en un contexto de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)
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La renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular provoca consecuencias jurídicas en el caso de que el partido político ganara las elecciones municipales 2026. Aunque la normativa electoral establece que los comicios municipales se realizan por lista completa, no regula expresamente qué ocurre cuando el candidato a alcalde deja la contienda tras el cierre del periodo de inscripción.

En ese sentido, la respuesta podría encontrarse en el propio diseño del sistema de elección municipal. La Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) dispone que los ciudadanos eligen una lista integrada por alcalde y regidores, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre la eventual proclamación si la lista ganadora ya no cuenta con un candidato a la alcaldía.

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Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

Voto es por lista

Uno de los principales fundamentos legales se encuentra en el artículo 23 de la Ley N.° 26864, el cual señala que “el Presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente proclama Alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta”. La norma no hace referencia al “candidato que obtuvo más votos”, sino al “ciudadano de la lista”, una precisión relevante en la situación de Renovación Popular.

A ello se suma el artículo 25 de la misma ley, que establece que los regidores son elegidos en forma conjunta con el alcalde y añade expresamente que “la votación es por lista”. En otras palabras, el elector no vota por el alcalde y los regidores de manera separada, sino que emite un solo voto en conjunto a favor de la organización política.

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Hombre con gorra y polo azul sonríe y aplaude, frente a una pantalla con texto blanco "RCA ASI" y la imagen borrosa de otro hombre
Rafael López Aliaga sonríe y aplaude en un acto de Renovación Popular en Lima, con una pantalla de fondo que muestra una imagen y texto. (FB/@Rafael López Aliaga)

¿Rafael López Aliaga podría ser reelegido alcalde?

Pese a ello, la legislación electoral no establece de manera expresa que el primer regidor de una lista deba asumir automáticamente la candidatura o ser proclamado alcalde si quien encabezaba la fórmula renuncia antes de los comicios. Este vacío legal surge en el caso de Renovación Popular, luego de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima, mientras que Rafael López Aliaga figura como primer regidor de la lista y postula a dicho cargo.

La Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) sí precisa que la votación es por lista y que alcalde y regidores son elegidos de manera conjunta; además, establece que el alcalde proclamado pertenece a la lista que obtiene la mayor votación. Sin embargo, la norma no contempla de forma específica qué ocurre cuando el candidato a alcalde deja de participar antes de la jornada electoral y la lista obtiene la victoria.

Imagen dividida. A la izquierda, un hombre de barba y bigote, camisa blanca y corbata azul, con micrófono. A la derecha, un hombre sonriendo, polo y gorra azules, aplaudiendo
Luis Rubio, de camisa blanca y corbata azul, junto a Rafael López Aliaga, de polo y gorra celestes, en el marco de las elecciones municipales en Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)

Lista ganadora define la alcaldía

Sobre este escenario, José Naupari, experto en temas electorales, recordó, a través de su cuenta de X, que la elección municipal se realiza por lista completa y sostuvo que ello tiene consecuencias jurídicas al momento de la proclamación de autoridades.

“Recuérdese que la elección municipal es por lista completa, por tanto, aunque formalmente no tengan candidato a ‘alcalde’, si la organización política gana la elección, el primer regidor será proclamado como alcalde”, explicó en sus redes sociales.

Bajo esta interpretación, si Renovación Popular obtiene la mayoría de votos en Lima Metropolitana, correspondería al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinar la proclamación de la autoridad electa conforme al principio de elección por lista. No obstante, al no existir una disposición expresa que regule este supuesto, cualquier decisión dependerá del criterio que adopte el máximo organismo electoral frente al caso concreto.

Una mesa de trabajo con actas electorales, sobres marrones, sellos y lapiceras. Al fondo, una pantalla con los logos de ONPE y JNE, y manos de funcionarios.
El escrutinio de actas electorales en Perú está a cargo de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes revisan y validan los resultados registrados en cada mesa de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rafael López AliagaElecciones Municipales 2026Renovación PopularLuis Ruibioperu-noticias

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