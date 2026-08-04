Heydi Amado rechaza tener hijos con Melcochita y revela el inesperado motivo: “Sabemos la edad que él tiene”

¡De último minuto! Magaly Medina revela la denuncia que Samahara Lobatón interpuso contra Bryan Torres por violencia familiar. El cantante habría ingresado a su casa a la fuerza para arrebatarle el celular en un presunto ataque de celos. Captura: Magaly TV La Firme.

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La relación entre Heydi Amado y Melcochita continúa generando interés entre el público debido a la marcada diferencia de edad entre ambos. Aunque la pareja ha demostrado que vive una etapa estable y llena de cariño, constantemente debe responder preguntas relacionadas con el futuro de su romance, especialmente sobre la posibilidad de convertirse en padres.

Esta vez, la empresaria decidió hablar con absoluta franqueza y dejó en claro que tener hijos con Pablo Villanueva no está dentro de sus planes, una respuesta que tomó por sorpresa a más de uno.

Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

Heydi Amado explica por qué no tendrá hijos con Melcochita

Durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, Heydi Amado fue consultada por la Chola Chabuca sobre si la pareja había pensado en agrandar la familia. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con total sinceridad y explicó que ambos han conversado sobre el tema con mucha responsabilidad.

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La joven dejó en claro que la decisión no responde a una crisis sentimental ni a una falta de amor, sino a una reflexión madura sobre la etapa de vida en la que se encuentran.

Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

“Siendo conscientes, sabemos la edad que él tiene, que es una gran responsabilidad, así que, como estamos por el momento, estamos bien”, expresó Heydi Amado, descartando completamente la posibilidad de buscar un embarazo.

Aunque la respuesta generó sorpresa en el set, también fue tomada como una muestra de honestidad, ya que la pareja no ocultó el motivo detrás de esta importante decisión.

Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

Heydi Amado reafirma que vive plenamente enamorada de Melcochita

A pesar de descartar la posibilidad de convertirse en madre junto al reconocido humorista, Heydi Amado aprovechó la entrevista para expresar públicamente el profundo cariño que siente por Pablo Villanueva.

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La joven aseguró que el comediante posee cualidades que fueron determinantes para enamorarla y que, con el paso del tiempo, su relación se ha fortalecido gracias al respeto mutuo y la comunicación.

Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

“Yo estoy muy enamorada de él... Es una persona que se da cuenta de lo que me está pasando y es alguien muy detallista”, manifestó con evidente emoción.

Asimismo, destacó que Melcochita siempre está pendiente de ella y demuestra su cariño mediante pequeños gestos que fortalecen el vínculo entre ambos.

Para Heydi Amado, esos detalles cotidianos tienen un enorme valor y son una de las principales razones por las que considera que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

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Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

La diferencia de edad no afecta la relación entre Heydi Amado y Melcochita

Uno de los aspectos más comentados desde que hicieron pública su relación ha sido la amplia diferencia de edad entre ambos. En redes sociales suelen aparecer comentarios y críticas respecto a este tema; sin embargo, Heydi Amado dejó claro que esas opiniones ya no influyen en su vida personal.

Durante la conversación explicó que ha aprendido a convivir con ese tipo de comentarios y que lo verdaderamente importante es el bienestar que ambos sienten cuando están juntos.

“Sé que hay comentarios de todo tipo; yo solamente los leo, los entiendo, pero al final es él y yo, y que la pasemos bien es lo que importa”, sentenció.

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Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

Novia de Melcochita sorprendió a Susan Villanueva con una inesperada noticia

Las recientes declaraciones de Heydi Amado también recordaron otro momento que llamó la atención del público, cuando protagonizó un divertido intercambio con Susan Villanueva, hija de Melcochita.

En aquella oportunidad, la empresaria comentó que tenía una noticia importante que comunicar. La frase despertó inmediatamente la curiosidad de Susan, quien reaccionó pensando que podía tratarse de un embarazo.

Con evidente sorpresa, la hija del humorista preguntó: “¿Estás embarazada?”

Sin embargo, la expectativa quedó descartada poco después, ya que la noticia no estaba relacionada con la llegada de un bebé. Aun así, el momento se volvió viral debido a la espontánea reacción de Susan y alimentó nuevamente las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja anunciara un hijo en algún momento.

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Heydi Amado y Melcochita se sientan en sofás blancos durante una entrevista, donde ella confiesa que el cómico fue su primer enamorado.

Monserrat también habló de Melcochita tras su reconciliación

Mientras Heydi Amado reafirma que vive feliz al lado del comediante, otra de las personas vinculadas al entorno de Melcochita también dio de qué hablar recientemente. Se trata de Monserrat, quien reveló que tuvo un gesto especial con el artista tras su reconciliación.

Además de contar que le entregó un tierno regalo, lanzó una frase que llamó la atención y que estuvo dirigida a Heydi Amado. “Me va a ver con él toda la vida”, comentó, dejando en claro que mantiene un vínculo cercano con el querido humorista.

Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.