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Las críticas contra la bancada de Juntos por el Perú por la denuncia que enfrenta el diputado Julián Pérez Mallqui, motivaron la respuesta del senador Jaime Quito, quien acusó la existencia de un supuesto “cargamontón” y una “campaña psicosocial” dirigida contra su agrupación política.

El legislador se pronunció luego de que distintos sectores cuestionaran la reacción de la bancada frente a la denuncia por presunta agresión presentada contra Pérez, quien permaneció intervenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia de su expareja. El caso tomó relevancia por los audios, mensajes, videos y otros elementos que forman parte de las diligencias policiales.

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Durante declaraciones a la prensa, Quito remarcó que la agrupación política rechaza cualquier acto de violencia y respaldó el desarrollo de las investigaciones. Sus declaraciones se dieron mientras el Senado y la Cámara de Diputados avanzaban en la conformación de las comisiones ordinarias y los grupos de ética del nuevo Congreso bicameral.

Jaime Quito denuncia un “cargamontón”y “campaña psicosocial” contra Juntos por el Perú tras denuncia contra Julián Pérez (Composición: Infobae Perú)

“Yo creo que eso es parte de la campaña psicosocial que quieren hacer algunos sectores para desprestigiar a toda una bancada. Puede haber algunas acciones condenables de un integrante, pero eso no significa que toda la bancada lo sea. Nosotros vamos a continuar con nuestra tarea y nuestro papel de oposición y, por lo tanto, todos los cargamontones que puedan venir”, afirmó.

Jaime Quito rechaza que se responsabilice a toda la bancada por el caso Julián Pérez

El senador sostuvo que las críticas dirigidas a Juntos por el Perú exceden la conducta individual atribuida al diputado investigado y buscan afectar políticamente a toda la agrupación.

“Condenamos cualquier tipo de violencia, sobre todo hacia la mujer. Además, que se hagan y continúen todas las investigaciones. El vocero de la bancada también ha solicitado que el diputado sea suspendido mientras se realizan esas acciones”, declaró.

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Jaime Quito se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión. Canal N

Quito también respondió a los cuestionamientos sobre una presunta diferencia de trato entre el caso de Julián Pérez y el de la congresista Silvana Robles. “Eso forma parte de la campaña psicosocial que algunos sectores quieren hacer para desprestigiar a toda una bancada. Puede haber acciones condenables de un integrante, pero eso no significa que toda la bancada lo sea”, afirmó.

Senador asegura que la bancada respalda las investigaciones

El parlamentario insistió en que la posición de Juntos por el Perú es permitir que las autoridades determinen responsabilidades y adoptar medidas internas mientras avanza el proceso.

Según indicó, la bancada ya ha tomado acciones a través de su vocería y rechaza cualquier intento de atribuir responsabilidades colectivas sin esperar los resultados de las investigaciones.

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“Se ha actuado y se está actuando respecto a ese tema. La bancada está respondiendo, pero no nos pueden someter a una situación en la que se hagan adjetivizaciones contra todos. Eso sí me parece un cargamontón”, manifestó.

Las declaraciones de Quito ocurrieron mientras continúa la investigación contra Julián Pérez Mallqui, quien enfrenta una denuncia por presunta violencia psicológica y física. El caso incluye la revisión de registros de cámaras de seguridad, conversaciones por chat, audios y otros documentos incorporados al expediente.

El caso Julián Pérez y los cuestionamientos a Juntos por el Perú

La denuncia contra el diputado cobró notoriedad luego de que el programa Panorama difundiera imágenes y testimonios relacionados con los hechos ocurridos en una vivienda de San Miguel y posteriormente en la comisaría del distrito.

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La denunciante sostiene que el legislador ingresó sin autorización al inmueble y que existieron episodios de violencia psicológica y física. Además, presentó mensajes que, según su versión, buscaban persuadirla para desistir de las acciones legales.

El abogado penalista Carlos Caro analiza el caso del diputado Pérez Mallqui, detallando las pruebas en su contra, como testimonios y chats. Explica el proceso judicial que enfrentará, el papel de la Fiscalía Suprema y la alta probabilidad de una condena | Canal N

En paralelo, el caso volvió a poner bajo escrutinio los antecedentes judiciales de Julián Pérez Mallqui, quien mantiene procesos previos y una sentencia por lesiones culposas relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en 2024. Mientras las diligencias continúan, el debate político también se ha trasladado al interior del nuevo Congreso bicameral, donde la actuación de las bancadas frente a denuncias contra sus integrantes vuelve a estar en el centro de la discusión pública.

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