Perú
Agregar Infobae enGoogle

Lista de ganadores de Beca Perú 2026: Pronabec deben aceptar beneficio académico hasta el 11 de agosto

Más de 200 estudiantes accederán a sus estudios superiores con todos los gastos cubiertos, tras la publicación oficial de los resultados

Beca 18 -
Foto: Pronabec
Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) difundió este martes la esperada lista de más de 200 nuevos ganadores de Beca Perú 2026, generando un fuerte impacto en las familias y comunidades educativas del país.

En un contexto donde el acceso a la educación superior marca la diferencia en el futuro de miles de estudiantes, el anuncio abre la puerta a una nueva generación de profesionales. Según informó Pronabec, quienes resultaron seleccionados podrán iniciar su carrera profesional en una institución de educación superior privada con los gastos académicos cubiertos.

La lista de ganadores se puede revisar en el siguiente enlace web. De acuerdo con el comunicado, los beneficiarios fueron elegidos por estricto orden de mérito, considerando el puntaje alcanzado en la evaluación, el rendimiento académico logrado en el colegio y diversos criterios definidos por los institutos o universidades que financian las vacantes.

PUBLICIDAD

“Los seleccionados deberán aceptar la beca de manera virtual del 5 al 11 de agosto, a través del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec)”, detalló Pronabec.

El proceso no concluye con la publicación de la lista. Una vez confirmada la aceptación en el plazo establecido, los beneficiarios adquieren la condición oficial de becarios y pasan a recibir los beneficios asociados, que incluyen la cobertura total de los gastos académicos durante todos los años de la carrera profesional elegida.

Beca 18 -
(Foto: Pronabec)

¿Cómo funciona Beca Perú y quiénes pueden acceder?

Beca Perú es un concurso que ofrece becas financiadas por instituciones educativas privadas, habilitando el inicio de estudios en el semestre 2026 y cubriendo los costos hasta la obtención del título profesional.

PUBLICIDAD

Cada entidad define los requisitos y beneficios de sus vacantes; Pronabec se encarga de la selección y de brindar acompañamiento socioemocional permanente a los becarios, una medida que busca asegurar la permanencia y el bienestar de los estudiantes durante su formación.

Los interesados en participar deben revisar la oferta educativa y, si cumplen los requisitos, aplicar a través de la web de Pronabec conforme al cronograma oficial. El proceso de postulación permite a los aspirantes buscar su mejor oportunidad, ya que pueden inscribirse en dos momentos distintos del año, ampliando sus posibilidades de ser seleccionados.

Condiciones priorizables

Un aspecto central del concurso son las condiciones priorizables. Si el postulante acredita pertenecer a alguna de ellas, obtiene puntos adicionales que fortalecen su candidatura, aunque no son obligatorias.

Entre estas condiciones figuran: residir en distritos del VRAEM o Huallaga, tener discapacidad, ser víctima de la violencia entre 1980 y 2000, estar expuesto a metales pesados, ser agente comunitario de salud, bombero activo o hijo de bombero, voluntario reconocido, licenciado del Servicio Militar, haber destacado en concursos escolares nacionales o internacionales, participar en juegos deportivos escolares, ser beneficiario de la Ley N° 31405 o pertenecer a comunidades nativas, campesinas o al pueblo afroperuano.

“Los postulantes que hayan sido declarados aptos en la Fase de validación del Examen Nacional de Preselección del Pronabec 2026 y postulen a la presente convocatoria de Beca Perú conservarán la acreditación de la o las condiciones priorizables acreditadas”, subrayó Pronabec.

Este criterio busca garantizar que quienes ya han demostrado méritos y condiciones especiales mantengan su ventaja competitiva en el proceso de selección.

Temas Relacionados

Beca Perú 2026PronabecMineduMidisperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Niña peruana continúa desaparecida luego de presunto intercambio con una menor ecuatoriana en caso que el MIMP investiga por posible trata

La investigación comenzó luego de que el hermano mayor de la menor acudiera a un Servicio de Atención Rural de Warmi Ñan para presentar la denuncia

Niña peruana continúa desaparecida luego de presunto intercambio con una menor ecuatoriana en caso que el MIMP investiga por posible trata

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

La excantante de La Bella Luz presentó una denuncia contra el director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. La Ley N° 27942 establece las rutas de denuncia y sanciones aplicables a este tipo de conductas en el ámbito laboral

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

El Ministerio Público ya recibió la declaración de la cantante y ordenó que el investigado comparezca, además de recabar las cámaras de seguridad del local

Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

Tragedia en Nasca: Familiares de víctimas extranjeras aún no pueden ver cuerpos de los turistas

A cuatro días del accidente de la avioneta turística, los parientes de las víctimas extranjeras siguen sin poder ver los cuerpos por demoras en los trámites legales y forenses

Tragedia en Nasca: Familiares de víctimas extranjeras aún no pueden ver cuerpos de los turistas

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

El exconductor cuestionó las críticas por el financiamiento otorgado por Renovación Popular para su publicación y afirmó que evalúa tomar acciones legales contra sus detractores

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Jaime Quito denuncia un “cargamontón”y “campaña psicosocial” contra Juntos por el Perú tras denuncia contra Julián Pérez

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Janet Tello a Keiko Fujimori: “Nos preocupa que su juramento contraste con voces que alientan la intervención del PJ”

ENTRETENIMIENTO

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Heydi Amado rechaza tener hijos con Melcochita y revela el inesperado motivo: “Sabemos la edad que él tiene”

Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

DEPORTES

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

Cristian Souza, la mente maestra que hace jugar con intensidad y potencia a un Cienciano combativo en Liga 1 como animador en Copa Sudamericana

Ignacio Buse se cita con el exigente Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”