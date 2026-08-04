Lista de ganadores de Beca Perú 2026: Pronabec deben aceptar beneficio académico hasta el 11 de agosto

Foto: Pronabec

Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) difundió este martes la esperada lista de más de 200 nuevos ganadores de Beca Perú 2026, generando un fuerte impacto en las familias y comunidades educativas del país.

En un contexto donde el acceso a la educación superior marca la diferencia en el futuro de miles de estudiantes, el anuncio abre la puerta a una nueva generación de profesionales. Según informó Pronabec, quienes resultaron seleccionados podrán iniciar su carrera profesional en una institución de educación superior privada con los gastos académicos cubiertos.

La lista de ganadores se puede revisar en el siguiente enlace web. De acuerdo con el comunicado, los beneficiarios fueron elegidos por estricto orden de mérito, considerando el puntaje alcanzado en la evaluación, el rendimiento académico logrado en el colegio y diversos criterios definidos por los institutos o universidades que financian las vacantes.

PUBLICIDAD

“Los seleccionados deberán aceptar la beca de manera virtual del 5 al 11 de agosto, a través del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec)”, detalló Pronabec.

El proceso no concluye con la publicación de la lista. Una vez confirmada la aceptación en el plazo establecido, los beneficiarios adquieren la condición oficial de becarios y pasan a recibir los beneficios asociados, que incluyen la cobertura total de los gastos académicos durante todos los años de la carrera profesional elegida.

(Foto: Pronabec)

¿Cómo funciona Beca Perú y quiénes pueden acceder?

Beca Perú es un concurso que ofrece becas financiadas por instituciones educativas privadas, habilitando el inicio de estudios en el semestre 2026 y cubriendo los costos hasta la obtención del título profesional.

PUBLICIDAD

Cada entidad define los requisitos y beneficios de sus vacantes; Pronabec se encarga de la selección y de brindar acompañamiento socioemocional permanente a los becarios, una medida que busca asegurar la permanencia y el bienestar de los estudiantes durante su formación.

Los interesados en participar deben revisar la oferta educativa y, si cumplen los requisitos, aplicar a través de la web de Pronabec conforme al cronograma oficial. El proceso de postulación permite a los aspirantes buscar su mejor oportunidad, ya que pueden inscribirse en dos momentos distintos del año, ampliando sus posibilidades de ser seleccionados.

Condiciones priorizables

Un aspecto central del concurso son las condiciones priorizables. Si el postulante acredita pertenecer a alguna de ellas, obtiene puntos adicionales que fortalecen su candidatura, aunque no son obligatorias.

PUBLICIDAD

Entre estas condiciones figuran: residir en distritos del VRAEM o Huallaga, tener discapacidad, ser víctima de la violencia entre 1980 y 2000, estar expuesto a metales pesados, ser agente comunitario de salud, bombero activo o hijo de bombero, voluntario reconocido, licenciado del Servicio Militar, haber destacado en concursos escolares nacionales o internacionales, participar en juegos deportivos escolares, ser beneficiario de la Ley N° 31405 o pertenecer a comunidades nativas, campesinas o al pueblo afroperuano.

“Los postulantes que hayan sido declarados aptos en la Fase de validación del Examen Nacional de Preselección del Pronabec 2026 y postulen a la presente convocatoria de Beca Perú conservarán la acreditación de la o las condiciones priorizables acreditadas”, subrayó Pronabec.

PUBLICIDAD

Este criterio busca garantizar que quienes ya han demostrado méritos y condiciones especiales mantengan su ventaja competitiva en el proceso de selección.