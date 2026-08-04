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Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

La nueva opuesta estadounidense aseguró que llegar al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley representa un gran desafío por los recientes éxitos del club

La opuesta norteamericana explicó por qué eligió el proyecto blanquiazul y dejó en claro que su principal objetivo será conquistar el tetracampeonato. (Video: Alianza Lima TV)
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Taylor Fricano ya empezó a vivir su primera experiencia con Alianza Lima. La opuesta estadounidense fue presentada como el primer refuerzo extranjero del vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley y, en sus primeras declaraciones como jugadora ‘blanquiazul’, confesó que siente la responsabilidad de mantener el exitoso presente del club, aunque aseguró que afronta el reto con mucha ilusión.

La voleibolista de 31 años y 1,92 metros de estatura brindó una entrevista al canal de Youtube Alianza Lima TV, donde destacó la historia de la institución de La Victoria y expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

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“Estoy muy emocionada de jugar por Alianza Lima. Sé que el club tiene una gran historia, mucha cultura ganadora, así que estoy realmente emocionada de estar aquí y tener una nueva experiencia en mi carrera”, expresó.

Taylor Fricano llega procedente del Columbus Fury de Estados Unidos y cuenta con una amplia trayectoria internacional tras competir en ligas de Europa, Asia y Norteamérica. Ahora asumirá el desafío de reemplazar a la francesa Maëva Orlé, una de las figuras del tricampeonato íntimo.

Taylor Fricano visitó las instalaciones de Alianza Lima y se quedó sorprendida por la cantidad de trofeos del club.
Taylor Fricano visitó las instalaciones de Alianza Lima y se quedó sorprendida por la cantidad de trofeos del club. Crédito: Captura

La atacante también explicó qué aspectos fueron decisivos para aceptar la propuesta del cuadro victoriano. Más allá del proyecto deportivo, aseguró que buscaba un club donde pudiera sentirse respaldada y valorada.

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“La razón por la cual decidí venir fue el staff sobre todo, quería un lugar donde me sienta segura y apoyada, un lugar que tenga buenas personas y yo siento que Alianza es el lugar que lo tiene”, indicó.

Reconoce la exigencia de defender el título

El dominio de Alianza Lima en las últimas temporadas también fue tema de conversación. El conjunto ‘íntimo’ ha conquistado los tres campeonatos más recientes del voleibol peruano y Fricano reconoció que esa condición genera una responsabilidad adicional para todas las integrantes del plantel.

“Es obviamente un testamento de cómo el club trabaja, del talento que incorporan y los recursos que tienen. Obviamente siento cierta presión de mantener eso, pero estoy emocionada por el reto”, señaló.

Taylor Fricano es la nueva incorporación extranjera de Alianza Lima.
Taylor Fricano es la nueva incorporación extranjera de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Pese a reconocer esa presión, la estadounidense afirmó que llega motivada por competir en un equipo con altas aspiraciones y dispuesto a luchar nuevamente por el título nacional.

Consultada sobre su estilo de juego, Fricano comentó que suele vivir los partidos con mucha intensidad y que esa personalidad se refleja constantemente durante los encuentros. Además, explicó cuál considera que es una de sus principales fortalezas como opuesta.

“Soy muy expresiva, así que hago demasiadas caras locas y creo que a mucha gente les gusta o realmente no les gusta. Esa es una de mis principales características, pero en el ámbito técnico, como opuesta golpeo mucho con efecto de giro y eso es algo que creo que es único”, describió.

Con esas características buscará aportar variantes ofensivas a un plantel que volverá a competir por los máximos objetivos de la temporada.

La nueva jugadora 'blanquiazul' explica su estilo de juego y la responsabilidad de ganar un nuevo título. (Video: Alianza Lima TV)

Quiere conquistar un nuevo campeonato

Finalmente, Fricano dejó claro que su principal meta con Alianza Lima es extender la racha de títulos del club. Asimismo, expresó su entusiasmo por conocer a la hinchada íntima, de la que ya recibió muy buenas referencias antes de llegar al Perú.

Ganar otro campeonato por seguro. Siento que es algo que tenemos que hacer después de ganar tres. Estoy muy emocionada, he oído que la hinchada es muy fuerte, que tienen demasiado amor y pasión. Y estoy emocionada de ser parte de esta familia con ellos. ¡Arriba Alianza!”, sentenció.

Con experiencia en distintos países y el respaldo de una destacada trayectoria internacional, Taylor Fricano inicia una nueva etapa en Alianza Lima con el desafío de responder a las expectativas del vigente tricampeón y convertirse en una de las protagonistas de la próxima temporada.

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