73 % de limeños piensa que Rafael López Aliaga debe retirarse de la política o asumir como senador

Luego de ser electo como senador en las elecciones generales, Rafael López Aliaga afirmó que buscará ser teniente alcalde de Lima Metropolitana. Sin embargo, una encuesta reciente de IPSOS revela que la mayoría de ciudadanos prefiere que su futuro político se aleje del gobierno local.
El estudio de opinión realizado por IPSOS y difundido por Perú 21 afirmó que Rafael López Aliaga el 73 % de ciudadanos prefiere que el líder de Renovación Popular se retire de la política (39 %) o que asuma el cargo de senador por el que fue electo (34 %). Del total, solo el 25% consideró que preferiría que postule como regidor en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Ante el escenario de que López Aliaga sea elegido regidor y que el candidato a la alcaldía Luis Rubio gane la comuna capitalina, solo 10% cree que el líder de Renovación Popular debería pedirle a Rubio que renuncie para que el líder del partido vuelva a ser la autoridad municipal. El 75% restante sostuvo que López Aliaga debería respaldar al alcalde elegido desde su cargo de regidor metropolitano.
El sondeo se realizó entre el 2 y el 3 de julio de 2026 en Lima, con una muestra de 460 personas mayores de 18 años, e informó un margen de error de ±4,6% con 95% de confianza, según la ficha técnica difundida por Perú 21.
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Renovación Popular apeló decisión del JEE sobre postulación de López Aliaga
Renovación Popular presentó el viernes 3 de julio un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana. El personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, firmó el recurso en el último día habilitado para impugnar.
El JEE basó su decisión en que López Aliaga fue proclamado senador electo por el JNE el 19 de junio de 2026 para el periodo 2026-2031. El organismo consideró que esa condición no se modifica por la sola manifestación de no jurar ni asumir el cargo, al no existir un acto resolutivo oficial que deje sin efecto su elección.
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Renovación Popular sostiene que el impedimento establecido en la Ley de Elecciones Municipales aplica a congresistas en ejercicio, es decir, a quienes ya juramentaron el cargo y se incorporaron oficialmente al Parlamento, y que López Aliaga no reúne esa condición. El partido también señala, además, que el 24 de junio se devolvió físicamente la credencial de senador ante la Secretaría General del JNE.
El partido añade que el JEE admitió inicialmente las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, otros dos integrantes de la misma lista proclamados diputados electos. No obstante, luego el tribunal se rectificó y declaró esas inscripciones igualmente improcedentes.
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El 2 de julio, la presidencia del Congreso remitió al JNE la solicitud de López Aliaga para que se dejara constancia de su negativa a jurar, al señalar que la resolución de su situación jurídica es competencia exclusiva del tribunal electoral. El Pleno del JNE deberá ahora resolver el recurso de apelación y determinar si deje sin efecto la credencial y lo habilitada como candidato para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 o ratifica la improcedencia de su postulación.
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