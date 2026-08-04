Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

El periodista deportivo cuestionó que el club 'blanquiazul' no cuente con un centro de alto rendimiento y alquile lugares de entrenamiento. (Video: Doble Punta)

Guardar

Alianza Lima atraviesa un momento inmejorable en el Torneo Clausura 2026: el equipo permanece invicto y se perfila como uno de los grandes candidatos a conquistar el título nacional a fin de año. Sin embargo, en medio de este presente deportivo prometedor, la infraestructura del club volvió a estar en el centro del debate tras las fuertes declaraciones del periodista Pedro García.

El comunicador subrayó la paradoja de que, a pesar de sus 125 años de existencia, el club ‘blanquiazul’ aún no cuenta con un centro de alto rendimiento propio. “Alianza hace mil años desde que existe... ha ido deambulando por aquí y por allá”, sentenció, refiriéndose a la falta de sede fija para los entrenamientos de la institución.

PUBLICIDAD

La indignación de García aumentó al comparar la situación de la entidad ‘íntima’ con la de otros clubes y figuras del fútbol sudamericano. “¿Alianza Lima entrena en Esther Grande de Bentín? Alianza Lima tiene más de 100 años, 120 años de fundado. No puede ser que un grande alquile”, enfatizó.

Alianza Lima entrena en el complejo de Esther Grande de Bentín en Lurín. - créditos: Alianza Lima

En su análisis, Pedro García puso el foco en la figura del exfutbolista argentino, Javier Mascherano. “Mascherano jugó al fútbol medianamente bien. Él tiene un centro de alto rendimiento. Mascherano, que es un futbolista que tuvo algún éxito en el fútbol, tiene un predio que se llama Mascherano, en donde el propietario es él, y Mascherano tiene 40, no tiene 120”, comparó, dejando en evidencia el contraste entre la gestión del actual DT y la realidad de uno de los clubes más grandes del Perú.

PUBLICIDAD

Para el periodista, la comparación con otros referentes del fútbol nacional resulta inevitable. “Alianza un grande del fútbol de Perú no puede no tener un predio. En eso, es odiosa la comparación, está en desventaja en cuanto a la comparativa con la ‘U’. Campo Mar es un sitio muy bueno, incluso en el estándar continental. Los grandes equipos de Sudamérica tienen predios grandes de ese tamaño con esas canchas”, explicó.

El periodista fue enfático al señalar que, si bien el complejo Esther Grande de Bentín cuenta con buenas canchas y ubicación estratégica, Alianza Lima debería aspirar a más: “Qué bueno que hubo un Bentín ubicado muy bien en la carretera, rápido, buenas canchas, buen sitio, bien pensado en su momento; pero Alianza no puede estar en Bentín, mejor que compre Bentín, no puede rentarle”. En esa línea, remarcó que el ideal sería una sede aún más cercana a la ciudad, pero si eso no es posible, la solución sería adquirir el predio actual.

PUBLICIDAD

La academia de Javier Mascherano cuenta con 4 canchas de fútbol reglamentarias, vestuarios, gimnasio, área de kinesiología, comedor y casa club. - créditos: Academia Javier Mascherano

Fernando Cabada sobre el proyecto del CAR de Alianza Lima

En respuesta a estas críticas y preocupaciones, el exadministrador de Alianza Lima, Fernando Cabada abordó el avance del Centro de Alto Rendimiento durante la conferencia de prensa de cierre de su gestión. Cabada confirmó que el club ya logró asegurar el financiamiento necesario para el proyecto y que los fondos están disponibles sin haber endeudado a la institución.

“El proyecto contempla un terreno de siete hectáreas, donde se construirán seis canchas —cinco de grass y una sintética— y un edificio de cuatro mil metros cuadrados. Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo”, detalló, además de precisar que el CAR estará destinado tanto al primer equipo como a las divisiones menores.

PUBLICIDAD

Cabada insistió en que, si bien su gestión no podrá ejecutar las obras, la nueva directiva contará con todos los recursos necesarios para concretar el sueño del predio propio. “Se trata de un proyecto ambicioso que no alcanzaremos a ejecutar dentro de esta administración, pero confiamos en que la próxima gestión lo llevará adelante”, afirmó, dejando en claro que la pelota ahora está en la cancha de los nuevos dirigentes.