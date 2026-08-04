Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

El periodista deportivo se pronunció por la ausencia de un centro de alto rendimiento en el club ‘blanquiazul’, y citó al exjugador argentino, que tiene un predio en su país

El periodista deportivo cuestionó que el club 'blanquiazul' no cuente con un centro de alto rendimiento y alquile lugares de entrenamiento. (Video: Doble Punta)
Guardar

Alianza Lima atraviesa un momento inmejorable en el Torneo Clausura 2026: el equipo permanece invicto y se perfila como uno de los grandes candidatos a conquistar el título nacional a fin de año. Sin embargo, en medio de este presente deportivo prometedor, la infraestructura del club volvió a estar en el centro del debate tras las fuertes declaraciones del periodista Pedro García.

El comunicador subrayó la paradoja de que, a pesar de sus 125 años de existencia, el club ‘blanquiazul’ aún no cuenta con un centro de alto rendimiento propio. “Alianza hace mil años desde que existe... ha ido deambulando por aquí y por allá”, sentenció, refiriéndose a la falta de sede fija para los entrenamientos de la institución.

PUBLICIDAD

La indignación de García aumentó al comparar la situación de la entidad ‘íntima’ con la de otros clubes y figuras del fútbol sudamericano. “¿Alianza Lima entrena en Esther Grande de Bentín? Alianza Lima tiene más de 100 años, 120 años de fundado. No puede ser que un grande alquile”, enfatizó.

Alianza Lima entrena en el complejo de Esther Grande de Bentín en Lurín. - créditos: Alianza Lima
Alianza Lima entrena en el complejo de Esther Grande de Bentín en Lurín. - créditos: Alianza Lima

En su análisis, Pedro García puso el foco en la figura del exfutbolista argentino, Javier Mascherano. “Mascherano jugó al fútbol medianamente bien. Él tiene un centro de alto rendimiento. Mascherano, que es un futbolista que tuvo algún éxito en el fútbol, tiene un predio que se llama Mascherano, en donde el propietario es él, y Mascherano tiene 40, no tiene 120”, comparó, dejando en evidencia el contraste entre la gestión del actual DT y la realidad de uno de los clubes más grandes del Perú.

PUBLICIDAD

Para el periodista, la comparación con otros referentes del fútbol nacional resulta inevitable. “Alianza un grande del fútbol de Perú no puede no tener un predio. En eso, es odiosa la comparación, está en desventaja en cuanto a la comparativa con la ‘U’. Campo Mar es un sitio muy bueno, incluso en el estándar continental. Los grandes equipos de Sudamérica tienen predios grandes de ese tamaño con esas canchas”, explicó.

El periodista fue enfático al señalar que, si bien el complejo Esther Grande de Bentín cuenta con buenas canchas y ubicación estratégica, Alianza Lima debería aspirar a más: “Qué bueno que hubo un Bentín ubicado muy bien en la carretera, rápido, buenas canchas, buen sitio, bien pensado en su momento; pero Alianza no puede estar en Bentín, mejor que compre Bentín, no puede rentarle”. En esa línea, remarcó que el ideal sería una sede aún más cercana a la ciudad, pero si eso no es posible, la solución sería adquirir el predio actual.

La academia de Javier Mascherano cuenta con 4 canchas de fútbol reglamentarias, vestuarios, gimnasio, área de kinesiología, comedor y casa club. - créditos: Academia Javier Mascherano
La academia de Javier Mascherano cuenta con 4 canchas de fútbol reglamentarias, vestuarios, gimnasio, área de kinesiología, comedor y casa club. - créditos: Academia Javier Mascherano

Fernando Cabada sobre el proyecto del CAR de Alianza Lima

En respuesta a estas críticas y preocupaciones, el exadministrador de Alianza Lima, Fernando Cabada abordó el avance del Centro de Alto Rendimiento durante la conferencia de prensa de cierre de su gestión. Cabada confirmó que el club ya logró asegurar el financiamiento necesario para el proyecto y que los fondos están disponibles sin haber endeudado a la institución.

El proyecto contempla un terreno de siete hectáreas, donde se construirán seis canchas —cinco de grass y una sintética— y un edificio de cuatro mil metros cuadrados. Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo”, detalló, además de precisar que el CAR estará destinado tanto al primer equipo como a las divisiones menores.

Cabada insistió en que, si bien su gestión no podrá ejecutar las obras, la nueva directiva contará con todos los recursos necesarios para concretar el sueño del predio propio. “Se trata de un proyecto ambicioso que no alcanzaremos a ejecutar dentro de esta administración, pero confiamos en que la próxima gestión lo llevará adelante”, afirmó, dejando en claro que la pelota ahora está en la cancha de los nuevos dirigentes.

Temas Relacionados

Pedro GarcíaAlianza LimaLiga 1Javier Mascheranoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

La selección peruana debutará ante su clásico rival, Chile, en el torneo que dará cupos al Campeonato Sudamericano

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

La selección norteamericana anunció que disputará un partido frente al combinado peruano el próximo mes

Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

La ‘blanquirroja’ está lista para iniciar su participación en el torneo que se jugará en Bolivia: debutará frente Chile este miércoles 5 de agosto

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

Quién es Simone Biles y por qué su presencia en Lima a un año de los Juegos Panamericanos es un hito histórico

La gimnasta estadounidense participó en el encendido del reloj de cuenta regresiva tras la confirmación de la capital peruana como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en un respaldo institucional al proceso organizativo

Quién es Simone Biles y por qué su presencia en Lima a un año de los Juegos Panamericanos es un hito histórico

Prisilla Rivera, DT de República Dominicana, revela drásticas medidas para proteger a sus voleibolistas: “Les prohíbo entrar a redes”

La jugadora olímpica lidera a la selección sub 17 de las ‘Reinas del Caribe’ y disputará el Mundial. Durante una entrevista con Latina, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje contundente a quienes critican a las voleibolistas más jóvenes

Prisilla Rivera, DT de República Dominicana, revela drásticas medidas para proteger a sus voleibolistas: “Les prohíbo entrar a redes”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

Obras para mitigar efectos del Fenómeno El Niño no podrán ejecutarse en cuatro meses, advierte diputado de Piura

Presentan proyecto para derogar las ‘leyes procrimen’ del anterior Congreso

Vladimiro Montesinos cumplió su condena de 25 años por el caso Barrios Altos y busca salir de prisión

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por si marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

Sheyla Rojas lanza mensaje tras ser captada en viaje con Joaquín Ramírez: “El hombre más dulce entra en tu vida”

Enfrentamiento en vivo entre Pati Lorena y Pamela López marca el estreno de su programa: “A usted le gustaba Paul Michael”

DEPORTES

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

Quién es Simone Biles y por qué su presencia en Lima a un año de los Juegos Panamericanos es un hito histórico

Prisilla Rivera, DT de República Dominicana, revela drásticas medidas para proteger a sus voleibolistas: “Les prohíbo entrar a redes”