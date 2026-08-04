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Tragedia en Nasca: Familiares de víctimas extranjeras aún no pueden ver cuerpos de los turistas

A cuatro días del accidente de la avioneta turística, los parientes de las víctimas extranjeras siguen sin poder ver los cuerpos por demoras en los trámites legales y forenses

Restos carbonizados de una aeronave en llamas y humo negro se elevan desde un terreno seco con vegetación escasa y árboles
Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.
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La ciudad de Nasca quedó marcada el pasado sábado 1 de agosto por el accidente de una avioneta de la empresa Aerodiana, que realizaba un vuelo turístico sobre las famosas Líneas de Nasca.

La aeronave, una Cessna 208B Grand Caravan, partió del aeropuerto de Pisco con destino a uno de los principales atractivos de la región, pero nunca completó su recorrido.

Según reportó TVPerú, la avioneta perdió contacto con la torre de control minutos después del despegue y terminó impactando contra un terreno agrícola en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, a unos seis kilómetros de la ciudad y cerca del aeródromo María Reiche.

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El siniestro dejó un saldo fatal: los trece ocupantes, entre ellos once turistas extranjeros y dos miembros de la tripulación, murieron en el acto. Los turistas provenían de ItaliaAlemania y España, según confirmaron fuentes oficiales.

Los restos permanecen en la División de Medicina Legal del Ministerio Público, en Ica, donde especialistas realizan las pericias correspondientes antes de autorizar el traslado (Créditos: TVPerú)

Familiares extranjeros siguen sin poder ver los cuerpos

El proceso de identificación y entrega de los cuerpos ha generado una situación de incertidumbre y tensión, especialmente para los familiares de los turistas extranjeros fallecidos.

A pesar de que la tragedia ocurrió hace ya cuatro días, la entrega de los restos se ha visto retrasada por la complejidad de las diligencias y los procedimientos científicos necesarios.

Mientras los familiares de los tripulantes peruanos esperan la entrega para iniciar el duelo, los deudos extranjeros enfrentan un proceso aún más largo.

Según trascendió, se está a la espera de hacer la homologación de las pruebas científicas del ADN de los extranjeros, para que también puedan ser entregados. Se estima que sea el miércoles 5 de agosto.

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En este contexto, los representantes consulares de los países afectados han asumido la responsabilidad de acompañar y monitorear los trámites legales y forenses.

Por fuentes internas del Ministerio Público, se conoció que los representantes del consulado están haciendo el monitoreo y seguimiento a todo este proceso de investigación. Ellos son los que se van a encargar de, una vez terminado ya las diligencias de entrega de cuerpos, trasladarlos a la ciudad de Lima, indicó Latina Noticias.

Los restos permanecen en la División de Medicina Legal del Ministerio Público, en Ica, donde especialistas realizan las pericias correspondientes antes de autorizar el traslado (Créditos: TVPerú)

El destino de los restos y el largo proceso de repatriación

Una vez concluidos los exámenes forenses, el plan oficial es trasladar los cuerpos a Lima, donde se concretará la entrega a los representantes consulares y, finalmente, a los familiares directos.

La familia de Américo Salazar, piloto de la aeronave, comunicó que el velorio se realizará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de Santiago de Surco, apenas se liberen los restos. En contraste, los deudos extranjeros siguen aguardando en silencio, sin acceder aún al último adiós.

¿Quiénes son las víctimas?

Entre los fallecidos se encuentran siete ciudadanos italianos, dos alemanes, dos españoles y los dos integrantes de la tripulación:

  • Américo Salazar Cuéllar: piloto.
  • Irenka del Carpio: copiloto.
  • Elena Sala (58): ciudadana italiana.
  • Matteo Gianturco (24): ciudadano italiano.
  • Lorenzo Angelucci (24): ciudadano italiano.
  • Massimo Angelucci (58): ciudadano italiano.
  • Cristina Maria Bianco (57): ciudadana italiana.
  • Paolo Gianturco (59): ciudadano italiano.
  • Pietro Gianturco (18): ciudadano italiano.
  • Hofmann Andreas (78): ciudadano alemán.
  • Hofmann Gertrud Maria (77): ciudadana alemana.
  • Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52): ciudadano español.
  • Ana Isabel Sánchez Muñoz (52): ciudadana española.

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