Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo del mismo color, y el exfuncionario Luis Rubio, con saco blanco y corbata celeste, participan en el corte de una cinta roja durante un evento rodeados de personas.

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El médico cirujano Luis Rubio Idrogo renunció hoy martes 4 de agosto a su candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana, dejando en el aire al líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga.

A través de una carta dirigida al Jurado Electoral de Lima Centro, Rubio Idrogo alegó que declina a su postulación por “razones estrictamente personales”.

“Estando mi candidatura como Alcalde Provincial de Lima Metropolitana en estado de admitida, por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura (...), solicitando ser atendido por el Secretario General de vuestra judicatura en la fecha para cumplir con la exigencia de certificación de mi firma establecida en la mencionada disposición electoral”, se lee en el documento.

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El secretario del JEE Lima Centro certificó la firma de Luis Rubio a fin de que se realice el trámite correspondiente. Rubio renuncia a pesar de que en múltiples oportunidades el excandidato presidencial Rafael López Aliaga dio a entender que no lo haría.

Luis Rubio presenta su renuncia irrevocable a la candidatura para Alcalde Provincial de Lima Metropolitana ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en agosto de 2026.

En junio pasado, en entrevista con RPP Noticias, López Aliaga dijo haberle pedido que se quedara, pero reconoció que no podía obligarlo: “Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los 4 años’. Le he pedido eso. No puedo garantizar eso porque es voluntad de él al final”.

Luego, ante el periodista Beto Ortiz, que le preguntó directamente si planeaba desplazar a Rubio por su edad, López Aliaga descartó la idea con humor: “No. Va a tener un hijito de acá a un mes. Está operativo”. Reiteró que le había pedido a Rubio quedarse los cuatro años y que él permanecería como teniente alcalde durante ese tiempo.

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La diputada de Renovación Popular Roxana Rocha salió a respaldar la postura del partido el 16 de julio de 2026, tras la habilitación de López Aliaga por parte del JNE: “De ninguna manera [va a renunciar], porque Lucho Rubio ha salido en todos los medios asegurando y afirmando que estará los cuatro años de gestión municipal”, declaró a Expreso.

¿Rafael López Aliaga será candidato a la alcaldía de Lima?

El Reglamento de Inscripción de Listas para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 establece los efectos de la renuncia de un candidato, aunque no precisa qué ocurre en el escenario de que el postulante a alcalde dimite.

El político Rafael López Aliaga pronuncia un discurso frente a un fondo con mensajes de su campaña para la alcaldía de Lima y Surco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El retiro, la renuncia, la exclusión o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la lista de candidatos, no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa”, se lee en el segundo párrafo del artículo 42 del referido Reglamento.

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Admiten candidatura de López Aliaga

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ejecutó el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y admitió formalmente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, lo que abre un nuevo periodo en el que cualquier ciudadano puede interponer una tacha contra su postulación.

La decisión del JEE Lima Centro se sustentó en la Resolución N° 1758-2026-JNE, mediante la cual el pleno del JNE revocó una resolución previa que había declarado improcedente la inscripción de López Aliaga. El organismo electoral señaló que interpretar su proclamación como senador electo como un impedimento para postular a un cargo municipal “implicaría extender una restricción del derecho a ser elegido a una situación que la norma no contempla expresamente”, en contravención de los principios de legalidad y participación ciudadana.

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