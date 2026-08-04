Perú
Agregar Infobae enGoogle

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

A pesar de que el líder de Renovación Popular aseguró que el médico cirujano no dimitiría, al final sí lo hizo. Rubio invocó “razones estrictamente personales”

Dos hombres sostienen tijeras frente a una cinta roja, uno con gorra y polo azules, el otro con saco blanco y corbata celeste. Varias personas observan detrás
Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo del mismo color, y el exfuncionario Luis Rubio, con saco blanco y corbata celeste, participan en el corte de una cinta roja durante un evento rodeados de personas.
Guardar

El médico cirujano Luis Rubio Idrogo renunció hoy martes 4 de agosto a su candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana, dejando en el aire al líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga.

A través de una carta dirigida al Jurado Electoral de Lima Centro, Rubio Idrogo alegó que declina a su postulación por “razones estrictamente personales”.

“Estando mi candidatura como Alcalde Provincial de Lima Metropolitana en estado de admitida, por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura (...), solicitando ser atendido por el Secretario General de vuestra judicatura en la fecha para cumplir con la exigencia de certificación de mi firma establecida en la mencionada disposición electoral”, se lee en el documento.

PUBLICIDAD

El secretario del JEE Lima Centro certificó la firma de Luis Rubio a fin de que se realice el trámite correspondiente. Rubio renuncia a pesar de que en múltiples oportunidades el excandidato presidencial Rafael López Aliaga dio a entender que no lo haría.

Documento con carta de renuncia de Luis Rubio a una candidatura política, incluye texto manuscrito, firmas, un código de barras y un sello de mesa de partes
Luis Rubio presenta su renuncia irrevocable a la candidatura para Alcalde Provincial de Lima Metropolitana ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en agosto de 2026.

En junio pasado, en entrevista con RPP Noticias, López Aliaga dijo haberle pedido que se quedara, pero reconoció que no podía obligarlo: “Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los 4 años’. Le he pedido eso. No puedo garantizar eso porque es voluntad de él al final”.

Luego, ante el periodista Beto Ortiz, que le preguntó directamente si planeaba desplazar a Rubio por su edad, López Aliaga descartó la idea con humor: “No. Va a tener un hijito de acá a un mes. Está operativo”. Reiteró que le había pedido a Rubio quedarse los cuatro años y que él permanecería como teniente alcalde durante ese tiempo.

PUBLICIDAD

La diputada de Renovación Popular Roxana Rocha salió a respaldar la postura del partido el 16 de julio de 2026, tras la habilitación de López Aliaga por parte del JNE: “De ninguna manera [va a renunciar], porque Lucho Rubio ha salido en todos los medios asegurando y afirmando que estará los cuatro años de gestión municipal”, declaró a Expreso.

¿Rafael López Aliaga será candidato a la alcaldía de Lima?

El Reglamento de Inscripción de Listas para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 establece los efectos de la renuncia de un candidato, aunque no precisa qué ocurre en el escenario de que el postulante a alcalde dimite.

Hombre con gorra y traje sostiene micrófono. Panel político con logos "R", "Juan Palma Alcalde de Surco" y "Luis y Rafael Alcalde de Lima 2027".
El político Rafael López Aliaga pronuncia un discurso frente a un fondo con mensajes de su campaña para la alcaldía de Lima y Surco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El retiro, la renuncia, la exclusión o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la lista de candidatos, no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa”, se lee en el segundo párrafo del artículo 42 del referido Reglamento.

Admiten candidatura de López Aliaga

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ejecutó el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y admitió formalmente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, lo que abre un nuevo periodo en el que cualquier ciudadano puede interponer una tacha contra su postulación.

La decisión del JEE Lima Centro se sustentó en la Resolución N° 1758-2026-JNE, mediante la cual el pleno del JNE revocó una resolución previa que había declarado improcedente la inscripción de López Aliaga. El organismo electoral señaló que interpretar su proclamación como senador electo como un impedimento para postular a un cargo municipal “implicaría extender una restricción del derecho a ser elegido a una situación que la norma no contempla expresamente”, en contravención de los principios de legalidad y participación ciudadana.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaLuis RubioRenovación PopularMMLperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

El Ministerio Público ya recibió la declaración de la cantante y ordenó que el investigado comparezca, además de recabar las cámaras de seguridad del local

Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por su marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

La exconductora celebró el gesto de la presidenta electa, quien elogió las prendas de su marca Valente, y pidió separar la política del reconocimiento al esfuerzo femenino

Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por su marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Defensa Civil mantienen el monitoreo constante de los movimientos telúricos en el país. Conoce los últimos reportes sísmicos, epicentros, magnitudes y las recomendaciones clave para actuar antes, durante y después de un temblor

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

Precio del dólar cayó en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 4 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cayó en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 4 de agosto

Gobierno de Keiko Fujimori evaluará impacto de los 16 feriados nacionales: “Sí tenemos que analizar”

El Ejecutivo no tiene como posición actual reducir feriados, pero el Ministerio de Trabajo sí impulsará evaluar técnicamente el impacto de estas fechas libres de los trabajadores

Gobierno de Keiko Fujimori evaluará impacto de los 16 feriados nacionales: “Sí tenemos que analizar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obras para mitigar efectos del Fenómeno El Niño no podrán ejecutarse en cuatro meses, advierte diputado de Piura

Obras para mitigar efectos del Fenómeno El Niño no podrán ejecutarse en cuatro meses, advierte diputado de Piura

Presentan proyecto para derogar las ‘leyes procrimen’ del anterior Congreso

Vladimiro Montesinos cumplió su condena de 25 años por el caso Barrios Altos y busca salir de prisión

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por si marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

Sheyla Rojas lanza mensaje tras ser captada en viaje con Joaquín Ramírez: “El hombre más dulce entra en tu vida”

Enfrentamiento en vivo entre Pati Lorena y Pamela López marca el estreno de su programa: “A usted le gustaba Paul Michael”

DEPORTES

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

Quién es Simone Biles y por qué su presencia en Lima a un año de los Juegos Panamericanos es un hito histórico