Universitario aparta a La Bella Luz de su evento por aniversario ‘U Fest’ tras imágenes de acoso protagonizadas por su director musical

Universitario retira de su programación a la agrupación La Bella Luz tras reveladoras imágenes del director musical acosando a una exintegrante. Crédito: Teleticket/Magaly TV.

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Universitario de Deportes tomó una decisión respecto a la participación de La Bella Luz en el ‘U Fest’, evento organizado con motivo de su 102° aniversario. La institución ‘crema’ anunció que la agrupación de cumbia será retirada de la programación del espectáculo luego de la difusión de imágenes y de las denuncias presentadas contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

La decisión fue comunicada por el club mediante sus canales oficiales, luego de que el caso adquiriera notoriedad pública tras la aparición de Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, en el programa ‘Magaly TV La Firme’. La artista reveló que presentó una denuncia formal contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y entregó material audiovisual relacionado con el caso.

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Durante el programa conducido por Magaly Medina se difundieron videos proporcionados por la cantante, en los que se observa el condenable comportamiento del director musical hacia la artista. La emisión generó una amplia repercusión en redes sociales y puso nuevamente el caso en el centro de la atención pública.

Video de noticiero presenta un informe sobre la denuncia de tocamientos indebidos. Una cantante del grupo La Bella Luz acusa al director musical, César Sánchez Chavesta, de conducta inapropiada. Las imágenes muestran un fragmento de CCTV en blanco y negro del presunto incidente, la imagen de la cantante en concierto, y una fotografía del director. Un reportero informa en vivo sobre el caso, que incluye la intervención policial y del Ministerio Público. Se menciona que no es la primera vez que la cantante experimenta hechos similares.

A raíz de ello, Universitario decidió intervenir respecto a la presentación que La Bella Luz tenía prevista en el ‘U Fest’. El espectáculo se desarrollará este sábado 8 de agosto en la explanada sur del Estadio Monumental y forma parte de las actividades programadas para celebrar los 102 años de fundación de la institución.

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En su comunicado, el cuadro ‘merengue’ informó que tomó la determinación en coordinación con las empresas Live Studio Perú S.A.C. y Twenty/20 Entertainment, responsables de la organización del evento musical.

“Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres”, señaló Universitario en su pronunciamiento.

El club también expresó su respaldo a la denunciante y remarcó que su decisión se tomó después de que las denuncias contra uno de los integrantes de la agrupación fueran difundidas públicamente.

El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest. Crédito: X Universitario.

“Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con la denunciante”, agregó la institución en el comunicado, confirmando así que La Bella Luz ya no formará parte del espectáculo.

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Agrupación internacional reemplazará a La Bella Luz

Pese a la salida de La Bella Luz, Universitario confirmó que el ‘U Fest’ se realizará con normalidad este sábado 8 de agosto en la Arena Monumental. El evento comenzará desde el mediodía y mantendrá una programación que, además del espectáculo musical, contempla distintas actividades para los hinchas.

De acuerdo con la programación difundida inicialmente, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico, un museo y circuito inmersivo, el Hall de la Fama, un espacio de merchandising oficial, stands de los patrocinadores y una zona de juegos. La propuesta busca convertir la celebración por el 102° aniversario del club en una experiencia que vaya más allá de los conciertos.

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Precios de las entradas del U Fest, evento por el 102° aniversario del club 'merengue'. Crédito: X Universitario.

En el apartado musical, La Bella Luz será retirada del cartel luego de la decisión comunicada por Universitario. La agrupación compartía la programación con Los Mirlos, Combinación de La Habana, Río, Tourista, You Salsa y Son del Duke, aunque el club anunció que en las próximas horas dará a conocer al conjunto internacional que ocupará el lugar dejado por la agrupación de cumbia.

“Finalmente, informamos que el resto de la programación artística del U Fest se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto”, precisó Universitario en su comunicado.

De esta manera, el ‘U Fest’ mantiene su realización para este sábado 8 de agosto, desde las 12:00 p. m., en la Arena Monumental, como parte de las actividades conmemorativas por los 102 años de fundación de Universitario de Deportes.

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