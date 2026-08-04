Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Universitario aparta a La Bella Luz de su evento por aniversario ‘U Fest’ tras imágenes de acoso protagonizadas por su director musical

A través de un comunicado oficial, el club anunció el retiro de la agrupación de cumbia de su programación, en la que figuraba como la presentación estelar para la celebración de su 102° aniversario

Universitario retira de su programación a la agrupación La Bella Luz tras reveladoras imágenes del director musical acosando a una exintegrante.
Universitario retira de su programación a la agrupación La Bella Luz tras reveladoras imágenes del director musical acosando a una exintegrante. Crédito: Teleticket/Magaly TV.
Guardar

Universitario de Deportes tomó una decisión respecto a la participación de La Bella Luz en el ‘U Fest’, evento organizado con motivo de su 102° aniversario. La institución ‘crema’ anunció que la agrupación de cumbia será retirada de la programación del espectáculo luego de la difusión de imágenes y de las denuncias presentadas contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

La decisión fue comunicada por el club mediante sus canales oficiales, luego de que el caso adquiriera notoriedad pública tras la aparición de Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, en el programa ‘Magaly TV La Firme’. La artista reveló que presentó una denuncia formal contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y entregó material audiovisual relacionado con el caso.

PUBLICIDAD

Durante el programa conducido por Magaly Medina se difundieron videos proporcionados por la cantante, en los que se observa el condenable comportamiento del director musical hacia la artista. La emisión generó una amplia repercusión en redes sociales y puso nuevamente el caso en el centro de la atención pública.

Video de noticiero presenta un informe sobre la denuncia de tocamientos indebidos. Una cantante del grupo La Bella Luz acusa al director musical, César Sánchez Chavesta, de conducta inapropiada. Las imágenes muestran un fragmento de CCTV en blanco y negro del presunto incidente, la imagen de la cantante en concierto, y una fotografía del director. Un reportero informa en vivo sobre el caso, que incluye la intervención policial y del Ministerio Público. Se menciona que no es la primera vez que la cantante experimenta hechos similares.

A raíz de ello, Universitario decidió intervenir respecto a la presentación que La Bella Luz tenía prevista en el ‘U Fest’. El espectáculo se desarrollará este sábado 8 de agosto en la explanada sur del Estadio Monumental y forma parte de las actividades programadas para celebrar los 102 años de fundación de la institución.

PUBLICIDAD

En su comunicado, el cuadro ‘merengue’ informó que tomó la determinación en coordinación con las empresas Live Studio Perú S.A.C. y Twenty/20 Entertainment, responsables de la organización del evento musical.

“Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres”, señaló Universitario en su pronunciamiento.

El club también expresó su respaldo a la denunciante y remarcó que su decisión se tomó después de que las denuncias contra uno de los integrantes de la agrupación fueran difundidas públicamente.

El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest.
El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest. Crédito: X Universitario.

“Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con la denunciante”, agregó la institución en el comunicado, confirmando así que La Bella Luz ya no formará parte del espectáculo.

Agrupación internacional reemplazará a La Bella Luz

Pese a la salida de La Bella Luz, Universitario confirmó que el ‘U Fest’ se realizará con normalidad este sábado 8 de agosto en la Arena Monumental. El evento comenzará desde el mediodía y mantendrá una programación que, además del espectáculo musical, contempla distintas actividades para los hinchas.

De acuerdo con la programación difundida inicialmente, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico, un museo y circuito inmersivo, el Hall de la Fama, un espacio de merchandising oficial, stands de los patrocinadores y una zona de juegos. La propuesta busca convertir la celebración por el 102° aniversario del club en una experiencia que vaya más allá de los conciertos.

Precios de las entradas del U Fest, evento por el 102° aniversario del club 'merengue'.
Precios de las entradas del U Fest, evento por el 102° aniversario del club 'merengue'. Crédito: X Universitario.

En el apartado musical, La Bella Luz será retirada del cartel luego de la decisión comunicada por Universitario. La agrupación compartía la programación con Los Mirlos, Combinación de La Habana, Río, Tourista, You Salsa y Son del Duke, aunque el club anunció que en las próximas horas dará a conocer al conjunto internacional que ocupará el lugar dejado por la agrupación de cumbia.

“Finalmente, informamos que el resto de la programación artística del U Fest se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto”, precisó Universitario en su comunicado.

De esta manera, el ‘U Fest’ mantiene su realización para este sábado 8 de agosto, desde las 12:00 p. m., en la Arena Monumental, como parte de las actividades conmemorativas por los 102 años de fundación de Universitario de Deportes.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLa Bella Luzperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

La nueva opuesta estadounidense aseguró que llegar al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley representa un gran desafío por los recientes éxitos del club

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

Con el mercado peruano atento a los rendimientos en provincia, el mediocampista del ‘Papá’ habló de su presente en Cusco y de cómo gestiona las versiones sobre posibles cambios de club

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

Cristian Souza, la mente maestra que hace jugar con intensidad y potencia a un Cienciano combativo en Liga 1 como animador en Copa Sudamericana

De 30 años, ‘Cachito’ inyecta una velocidad desbocada por los flancos y conecta a la perfección con el tándem Carlos Garcés - Alejandro Hohberg, goleadores incombustibles del ‘papá’ en el 2026

Cristian Souza, la mente maestra que hace jugar con intensidad y potencia a un Cienciano combativo en Liga 1 como animador en Copa Sudamericana

Ignacio Buse se cita con el exigente Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

El británico apeó al argentino Camilo Ugo Carabelli en su estreno en el certamen canadiense. Será el primer duelo entre ‘Cam’ y el limeño

Ignacio Buse se cita con el exigente Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

El periodista deportivo se pronunció por la ausencia de un centro de alto rendimiento en el club ‘blanquiazul’, y citó al exjugador argentino, que tiene un predio en su país

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Jaime Quito denuncia un “cargamontón”y “campaña psicosocial” contra Juntos por el Perú tras denuncia contra Julián Pérez

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Janet Tello a Keiko Fujimori: “Nos preocupa que su juramento contraste con voces que alientan la intervención del PJ”

ENTRETENIMIENTO

Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Heydi Amado rechaza tener hijos con Melcochita y revela el inesperado motivo: “Sabemos la edad que él tiene”

DEPORTES

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

Cristian Souza, la mente maestra que hace jugar con intensidad y potencia a un Cienciano combativo en Liga 1 como animador en Copa Sudamericana

Ignacio Buse se cita con el exigente Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”