Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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“Ustedes sabían y decidieron no hacer nada”, “lo sabían y recién lo separan” y “dueños apañadores” fueron algunos de los comentarios más duros que lanzaron seguidores de La Bella Luz tras el comunicado con el que la orquesta respondió a la denuncia pública de Naldy Saldaña.

En redes, la indignación no se centró solo en el presunto agresor, sino también en la agrupación y su directiva: muchos usuarios cuestionaron que la medida contra el director musical César Sánchez Chavesta recién llegara después de la exposición mediática del caso.

La polémica estalló después de que Saldaña, excantante del grupo, denunciara en ‘Magaly TV La Firme’ que fue víctima de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos. El tema escaló cuando se informó que la denuncia ya se encuentra en investigación fiscal y que la cantante entregó videos como parte del caso.

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La cantante Naldy Saldaña en una presentación musical y la captura de video que sustenta su denuncia de acoso contra el director de La Bella Luz.

El comunicado de La Bella Luz: “Separación inmediata e indefinida”

Frente al escándalo, ‘La Bella Luz’ difundió un pronunciamiento oficial. En el texto, la agrupación rechazó “categóricamente” cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad de las personas.

“Ante la denuncia pública que ha realizado una exintegrante de nuestra organización, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas”, señaló el comunicado.

La orquesta también expresó respaldo a la denunciante: “Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido (…) reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan con la estabilidad emocional de las personas”.

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La medida principal anunciada fue la separación del director musical denunciado: “Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta”.

Además, manifestaron disposición de colaborar con la investigación: “Asimismo, manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

El comunicado cerró reafirmando un compromiso institucional: “Como empresa y organización artística, asumimos este momento con profunda responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la construcción de un ambiente seguro y libre de toda forma de violencia”.

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La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

Los seguidores responden: “Tibios” y “muy tarde”

Pese al pronunciamiento, la reacción en redes fue contundente. Una parte importante de seguidores consideró insuficiente o tardía la decisión de separar a Sánchez Chavesta, y cuestionó que el comunicado llegara después de que el caso se hiciera público.

Entre los mensajes más repetidos, apareció la idea de “conocimiento previo” y omisión: “Ustedes sabían y decidieron no hacer nada, tienen el mismo nivel de culpa que el agresor, muy tarde”, escribió un usuario.

Otros apuntaron directamente al tono del comunicado, al que calificaron de “tibio”: “ibios, pero no me sorprende, tanto tiempo ocultando algo que ustedes claramente sabían, lamentable. Naldy todo mi apoyo para ti, eres una mujer muy valiente”.

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También surgieron comentarios que pusieron el foco en una supuesta falta de respaldo inicial: “¿Ahora si le dan ‘respaldo’?, cuando en su momento le dijeron a Naldy ‘Ya supéralo’. Que chiste esta orquesta”.

La crítica se repitió con una frase que resume el sentir de muchos: “¡Separan de la orquesta al agresor recién cuando se hizo público lo sucedido!”.

De ahí los comentarios más incisivos: “¡Dueños apañadores! La chica informó anteriormente y usa ni caso, ahora que se volvió viral ahora sí actúan?”, “¡No es así! Antes de que se hiciera público ella pidió ayuda y nadie la ayudó, eso no se hace”, y “Separan de la orquesta al agresor recién cuando se hizo público lo sucedido!”.

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En redes, la crítica se sostiene en una idea: si la denunciante dice que pidió ayuda antes, ¿por qué la separación se anuncia recién ahora?.

La indignación de los seguidores de 'La Bella Luz' tras el comunicado de la orquesta ante de la denuncia de tocamientos por parte de Naldy Saldaña. IG.

La indignación de los seguidores de 'La Bella Luz' tras el comunicado de la orquesta ante de la denuncia de tocamientos por parte de Naldy Saldaña. IG.

La indignación de los seguidores de 'La Bella Luz' tras el comunicado de la orquesta ante de la denuncia de tocamientos por parte de Naldy Saldaña. IG.

La indignación de los seguidores de 'La Bella Luz' tras el comunicado de la orquesta ante de la denuncia de tocamientos por parte de Naldy Saldaña. IG.

La denuncia de Naldy Saldaña y la investigación fiscal

La indignación digital se alimentó del relato presentado por Naldy Saldaña en televisión. En la edición del 3 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina presentó su testimonio y explicó que el caso ya no solo se encontraba en manos de la Policía, sino también de la Fiscalía, que investiga los hechos denunciados.

“Es que fuera una de las voces principales de la agrupación La Bella Luz. Ella hace una fuerte acusación, la misma que está siendo investigada ya por una fiscalía y que además nos ha mostrado videos de estos hechos”, anunció Medina.

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En la entrevista, Saldaña relató un episodio ocurrido el 18 de junio, durante ensayos. “Nosotros ensayamos de diez de la mañana a ocho (…) Yoo voy al baño. Cuando salgo me quiere dar como que el encuentro, o sea, como a no dejarme pasar. Él viene y me intenta besar, me empieza a tocar”, declaró.

La cantante identificó al denunciado como César Sánchez y precisó su cargo: “Es director musical de la orquesta”. Además, afirmó que se trataba de “un señor mayor” y dijo que, según lo que sabía, tenía un vínculo familiar con los dueños. “Yo sé que son primos”, respondió cuando le preguntaron por su relación con los propietarios.

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Uno de los puntos más sensibles de su relato fue su afirmación sobre la falta de respaldo. Dijo que, tras comunicar lo sucedido a Óscar Custodio, nada cambió y que, pese a su incomodidad, siguió trabajando un mes más. “Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. (…) no me sentí respaldada”, sostuvo.

Y sobre lo que —según ella— le respondían, afirmó: “Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, está junto a una imagen de videovigilancia que la muestra en una interacción con el director musical, tras su denuncia de acoso sexual.