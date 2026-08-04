Ignacio Buse se cita con el exigente Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

Ignacio Buse debutará en la gira norteamericana rumbo al US Open ante el británico Cameron Norrie. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Ignacio Buse ya conoce a su próximo rival en el Masters 1000 de Montreal 2026. El tenista peruano se enfrentará al británico Cameron Norrie en la segunda ronda del certamen canadiense, luego de que el experimentado zurdo derrotara al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7-6 y 6-4. De esta manera, ‘Nacho’ tendrá una exigente prueba en su estreno en la gira norteamericana sobre pista dura.

El encuentro entre Buse y Norrie será inédito, por lo que ninguno de los dos cuenta con antecedentes directos frente al otro. El partido está programado para este miércoles 5 de agosto, aunque la organización todavía no ha confirmado el horario exacto. Para el peruano será, además, su primer compromiso sobre cemento en esta gira norteamericana, después de haber construido una temporada de grandes progresos en distintas superficies.

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Norrie, por su parte, afronta esta etapa del año con una campaña marcada por los altibajos. El británico ha conseguido resultados importantes, como los cuartos de final en Indian Wells y las semifinales en Los Cabos durante la última semana, pero también atravesó momentos complicados.

Cameron Norrie será el primer escollo de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Montreal. Crédito: Eric Bolte-Imagn Images

De hecho, antes de su participación en el torneo mexicano acumuló seis derrotas consecutivas entre los circuitos de arcilla y césped: Masters 1000 de Madrid, Masters 1000 de Roma, ATP 250 de Ginebra, Roland Garros, ATP 500 de Queen’s y Wimbledon.

¿Cómo llega Ignacio Buse?

Por el lado de Buse, Montreal representa el inicio de una nueva etapa dentro de una temporada que ya le ha permitido dar varios saltos de calidad. El peruano llega al Masters 1000 canadiense después de una destacada gira sobre arcilla, en la que consiguió nada menos que su primer título ATP en Hamburgo.

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Ese campeonato significó uno de los puntos más importantes de su carrera y le permitió seguir escalando posiciones en el ranking mundial. Posteriormente, Buse también alcanzó los cuartos de final en Kitzbühel, confirmando su buen momento sobre la superficie lenta.

El tenista peruano se lució durante su debut ante el checo checo Vit Kopriva. (Video: ATP Tour)

El limeño también dejó buenas sensaciones durante su paso por el césped. En Wimbledon consiguió la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam, otro hito que refleja la evolución que ha experimentado durante los últimos meses.

¿Dónde ver debut de Buse en Montreal?

El duelo por la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal tendrá lugar este miércoles 5 de agosto. Por el momento, el horario de inicio todavía no ha sido confirmado por la organización, por lo que habrá que esperar la programación definitiva de la jornada.

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La transmisión del torneo canadiense estará a cargo de ESPN y su plataforma de streaming Disney+, a través de su plan Premium. De esta manera, los aficionados peruanos podrán seguir el primer partido de Buse en esta gira sobre pista dura.

El compromiso tendrá un atractivo adicional debido a que será la primera vez que Buse y Norrie se encuentren dentro de una cancha. El ganador avanzará a la siguiente ronda del Masters 1000 y podría medirse ante el Top 10 Alex De Miñaur.

Ignacio Buse jugará el Masters 1000 de Montreal como preclasificado. Crédito: VisualesIA ScribNews.

¿Qué viene luego para ‘Nacho’?

Después de Montreal, el calendario de Buse contempla su participación en el Masters 1000 de Cincinnati. Su presencia todavía está pendiente de confirmación oficial, aunque todo apunta a que el peruano también ingresará directamente al cuadro principal gracias a su posición en el ranking ATP.

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La última parada antes del último Grand Slam de la temporada será el ATP 250 de Winston-Salem, torneo que se disputa apenas una semana antes del US Open. Actualmente, Buse aparece como el cuarto cabeza de serie del certamen, una condición que podría permitirle afrontar el campeonato con una posición favorable en el cuadro.

Finalmente, el 30 de agosto comenzará el US Open, donde Buse ya tiene garantizada su presencia en el cuadro principal. Además, dependiendo de cómo cierre el ranking antes del sorteo, el peruano podría incluso recibir la condición de preclasificado, un reconocimiento reservado para los mejores jugadores del circuito y que sería otro paso importante en su ascendente carrera.

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