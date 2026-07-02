Perú

Rafael López Aliaga se va del Perú en medio de la improcedencia de su candidatura a teniente alcalde

El líder de Renovación Popular viajó a Europa tras la decisión del Congreso de remitir su caso al Jurado Nacional de Elecciones, según confirmó el alcalde Renzo Reggiardo

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El líder de Renovación Popular viajó a Europa tras la decisión del Congreso de remitir su caso al Jurado Nacional de Elecciones, según confirmó el alcalde Renzo Reggiardo

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, salió del país luego de que su candidatura a la tenencia de alcaldía de Lima fuera declarada improcedente y justo cuando el Congreso remitió su caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que tome una decisión definitiva al respecto.

El alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, confirmó este jueves que el excandidato presidencial y su aliado político viajó a Europa, mientras comentaba sobre la reunión que mantuvo con la presidenta electa, Keiko Fujimori, enfocadas en temas de gestión municipal y seguridad ciudadana.

“Ella está con la mejor disposición, pero esto debe madurar en las próximas semanas y los próximos meses, sobre todo cuando ya pueda asumir funciones a partir del 28 de julio”, señaló.

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Mencionó seguidamente que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) envió un saludo a López Aliaga, su socio para el balotaje en el que se enfrontó con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori
Fujimori y Reggiardo dialogaron sobre gestión municipal, seguridad ciudadana y proyectos metropolitanos, además de coincidir en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país

“Se lo trasladaré en horas de la tarde o tal vez mañana temprano por el cambio de horario... un saludo a Rafael López Aliaga, que está en Europa en este momento, no se encuentra en el Perú. Del mismo modo le he traído el saludo de Rafael López Aliaga a la señora presidenta de la República, con quien he estado conversando en las últimas horas”, afirmó sin precisar detalles de su retorno.

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Durante el encuentro, Reggiardo y Fujimori también analizaron proyectos metropolitanos en ejecución y coincidieron en fortalecer la institucionalidad en el país.

“Finalmente, el éxito de la presidenta de la República será el éxito del país. Necesitamos un país que crezca, que se consolide y que supere la falta de institucionalidad que hemos tenido durante los últimos años y que ya debería quedar en el pasado”, expresó.

En esta misma jornada, el Congreso remitió al JNE el expediente sobre el líder de Renovación Popular, proclamado senador aunque decidió no asumir el cargo, para que determine si se cae de manera definitiva su aspiración a Lima.

Rafael López Aliaga
Fujimori y Reggiardo dialogaron sobre gestión municipal, seguridad ciudadana y proyectos metropolitanos, además de coincidir en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país

La comunicación oficial, firmada por el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, notificó a Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre su decisión “expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo”.

La documentación abarca tanto las cartas de López Aliaga como un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que concluyó que no existe “regulación expresa para este supuesto y mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, corresponde al JNE resolver la situación planteada”.

El exalcalde renunció en octubre pasado para competir por la Presidencia, donde quedó en tercer lugar detrás de Fujimori y Sánchez. Desde entonces, ha denucniado sin pruebas un supuesto fraude en su contra y anunció que no asumirá el cargo de senador para el periodo 2026-2031, para el que resultó electo, al alegar que hacerlo implicaría “avalar el fraude y la corrupción”.

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