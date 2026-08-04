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Caen precios del dólar y el petróleo: menor tensión global y expectativas sobre la Fed mueven los mercados

El tipo de cambio retrocedió hasta S/ 3,391 ante el debilitamiento global de la divisa estadounidense, mientras que los precios del Brent y WTI cayeron más de 3% por señales de menor riesgo geopolítico

El tipo de cambio fluctuó entre S/ 3,387 y S/ 3,393, con un promedio de S/ 3,3897 por dólar en el mercado interbancario.
El tipo de cambio fluctuó entre S/ 3,387 y S/ 3,393, con un promedio de S/ 3,3897 por dólar en el mercado interbancario. Foto: difusión
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El precio del dólar retrocedió este martes en el mercado interbancario peruano, en una jornada marcada por un mayor apetito por activos de riesgo, una mayor disponibilidad de divisas por parte de empresas locales y un debilitamiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales.

El tipo de cambio estuvo influenciado también por las nuevas señales sobre la política monetaria de Estados Unidos y una menor tensión geopolítica, factores que impulsaron una caída en los precios internacionales del petróleo y favorecieron el desempeño de algunos activos vinculados a mercados emergentes.

Dólar cerró a la baja y acumula caída anual

Durante la sesión, el tipo de cambio registró un nivel mínimo de S/ 3,387 y un máximo de S/ 3,393, con un promedio de S/ 3,3897 por dólar en las operaciones interbancarias, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

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La moneda estadounidense terminó la jornada en S/ 3,391, por debajo de los S/ 3,399 de la víspera, de acuerdo con la cotización de venta difundida por el BCR. El dólar inició la sesión en S/ 3,391, el mismo valor del cierre previo, y acumula una variación de 0,80% en lo que va del 2026, mientras que en los últimos 12 meses registra una caída de 4,88%.

El dólar cerró la jornada en S/ 3,391, por debajo del nivel de S/ 3,399 registrado el día anterior.
El dólar cerró la jornada en S/ 3,391, por debajo del nivel de S/ 3,399 registrado el día anterior. Foto: TuCambista

Mercado laboral de EE. UU. aumenta expectativas sobre recortes de tasas

Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista, explicó que el retroceso del dólar estuvo relacionado con los nuevos datos económicos de Estados Unidos y las expectativas sobre una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.

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“Las ofertas de empleo cayeron a 7,359 millones en junio, por debajo del consenso de 7,40 millones, y el dato previo fue revisado a la baja, de 7,537 millones. Este enfriamiento del mercado laboral acelera las expectativas de que la Reserva Federal tenga margen para aplicar recortes de tasas, debilitando la fortaleza del dólar a nivel global”, señaló.

El especialista agregó que el déficit comercial estadounidense disminuyó a USD 73.300 millones en junio, frente a los USD 77.600 millones registrados en mayo, otro factor que incidió en la dinámica de los mercados.

Menor tensión geopolítica presiona al precio del petróleo

Agreda también indicó que las señales de una posible reducción de tensiones internacionales influyeron en el comportamiento de los mercados. Según detalló, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó un posible acuerdo sobre el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista, indicó que la baja del dólar estuvo influenciada por datos económicos de EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal.
Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista, indicó que la baja del dólar estuvo influenciada por datos económicos de EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Foto: Web y Empresas

A ello se sumaron el anuncio de paz y desarme en Gaza difundido por la Casa Blanca y la posición de Irán de evitar una escalada del conflicto. Este escenario generó una caída superior al 3% en los precios internacionales del petróleo, con el Brent cotizando en USD 85,53 y el WTI en USD 77,22 por barril.

Metales al alza impulsan oferta de dólares en Perú

En el ámbito local, el especialista destacó el avance de los principales metales, con incrementos de 1,94% en el cobre, 2,56% en la plata y 0,55% en el oro.

Agreda explicó que este desempeño favorece los términos de intercambio del Perú y promueve una mayor liquidación de dólares por parte de empresas mineras y corporativas en la banca local, elevando la oferta de la divisa estadounidense.

Asimismo, señaló que el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) avanzó 0,36%, hasta USD 64,32, reflejando un flujo constante de capitales internacionales hacia activos de mercados emergentes.

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