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Senadores y diputados esperan que congresista Julián Pérez sea suspendido de sus funciones por caso de violencia de género

El diputado de Juntos por el Perú fue liberado luego de pasar 48 horas detenido en la comisaría de San Miguel después de ser detenido por un presunto caso de agresión física a su expareja

Miguel Torres se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión. Canal N
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La detención y posterior liberación del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, acusado de agresión física contra su pareja, ha generado una coincidencia entre representantes del oficialismo e integrantes de su propia bancada: la suspensión de funciones sería el único camino para el congresista.

Para el senador de Fuerza Popular y presidente del Congreso, Miguel Torres, el caso de Pérez es un delito común y no de función, por lo que afirmó que deben aplicarse “todas las medidas que correspondan”. En conversación con la prensa, pidió a la bancada y al partido del legislador que activen investigaciones y eventuales sanciones que correspondan al parlamentario.

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Torres sostuvo que el Parlamento debe condenar una situación que, a su juicio, golpea la imagen institucional. “Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso de la República”, afirmó el titular del Senado al reclamar que políticos, periodistas y sociedad civil “cierren filas” para exigir que el caso se tramite con rigor legal.

El vocero fujimorista también añadió que el Congreso avanza en la conformación de sus comisiones y aseguró que será la Comisión de Ética la que analizará el caso específico del congresista Pérez una vez que sea instalada.

Diego Bazán se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión. Canal N

Renovación Popular pide intervención de la Comisión de Ética

El diputado Diego Bazán cuestionó lo que definió como un “falso espíritu de cuerpo” que, a su entender, afectó al Parlamento anterior. Desde esa crítica, lamentó que la bancada de Pérez no hubiera tomado medidas inmediatas desde el inicio del caso.

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Bazán explicó a Canal N que el asunto no debe agotarse en el terreno penal y remarcó que también corresponde una evaluación ética. En esa línea, recordó que existe “un procedimiento exprés” que él implementó y que permite que “en 12 días ya puede estar sancionado un parlamentario”.

Consultado por las alternativas de castigo, el legislador afirmó que el reglamento contempla la sanción máxima si se acredita responsabilidad. “Acá hay pruebas suficientes, incluso el testimonio de la propia víctima”, dijo, y agregó que ello conduciría a “la sanción máxima”, que fijó en 120 días de suspensión de labores.

Jaime Quito se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión. Canal N

Juntos por el Perú coincide con una suspensión del parlamentario

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, coincidió con las críticas hacia su colega y afirmó que la situación es condenable y expresó su solidaridad con la víctima. En su declaración, también señaló que el vocero de su espacio ya había pedido que la comisión actúe “inmediatamente” y que el legislador sea suspendido para dejar las investigaciones en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El senador insistió en Canal N que la respuesta debe ser inmediata y recordó que, de acuerdo con el reglamento, existe una comisión de ética interna que puede pronunciarse con rapidez en casos como el de Julián Pérez.

Sobre la situación actual del legislador en el partido, el vocero indicó que lo que corresponde, según el reglamento, es solicitar el inicio de un proceso administrativo. A la vez, recomendó que mientras ese trámite dure se determine la suspensión temporal del diputado.

Ernesto Zunini se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión a su expareja. Canal N

Ernesto Zunini, actual vocero de Juntos por el Perú, indicó que personalmente no tenía conocimiento de los antecedentes de Pérez en casos de violencia y sostuvo que desde un principio la bancada a la que representa fue enérgica en condenar todo acto de violencia, ya fuera psicológica o física, contra la mujer.

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