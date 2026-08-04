Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

El jugador argentino sostuvo que su prioridad hoy pasa por el día a día en Cienciano y por resolver su situación contractual, mientras el calendario empieza a acercar definiciones. (Cienciano)

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Cristian Souza, uno de los mejores futbolistas de la actualidad de Cienciano, repasó episodios de su carrera que lo vincularon con los principales equipos de Lima y dejó en claro que, aunque hoy se siente valorado en Cusco, su rendimiento puede reactivar el interés de los clubes grandes.

El jugador uruguayo aseguró que tuvo un llamado directo relacionado con Alianza Lima cuando defendía a Real Garcilaso y que, tiempo después, aparecieron versiones sobre un posible acercamiento de Universitario tras su retorno desde Pachuca.

En ese marco, subrayó su agradecimiento por el presente que vive en el cuadro cusqueño, el acompañamiento de su familia y la expectativa por resolver su situación contractual.

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Cristian Souza recordó que Pablo Bengoechea lo llamó para llevarlo a Alianza Lima en 2019. Un año después, también aparecieron rumores que lo vinculaban con Universitario. (L1MAX)

En conversación con el programa ‘Hablemos de MAX’, Souza situó el primer acercamiento en 2019, periodo en el que militaba en Real Garcilaso, club con el que empezó a ganar visibilidad en el torneo peruano. En una entrevista, al ser consultado por el interés de instituciones capitalinas, respondió: “Sí, en el 2019, cuando yo estaba, yo estaba en Real Garcilaso”.

Ante la repregunta sobre si podía mencionar nombres, el futbolista afirmó: “Sí, me llamó Pablo Bengoechea para Alianza”. En esa misma conversación, el jugador indicó que el episodio se dio en la etapa en la que Bengoechea estaba al frente del equipo íntimo.

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Luego, Souza aludió a una segunda situación vinculada a Universitario, aunque en términos de versiones y no de un contacto directo. “Y después hubo un rumor de la ‘U’”, expresó. Al precisar el momento, explicó: “Sí, hubo también un rumor de la ‘U’ cuando yo vine de Pachuca también”.

El futbolista añadió que ese trascendido llegó al entorno que maneja su carrera. “Sí, claro, porque mi representante es peruano”, comentó, al explicar por qué la versión se canalizó por esa vía.

Presente en Cienciano: comodidad, gratitud y vida familiar en Cusco

Aunque reconoció el interés que despertó en otros equipos, Cristian Souza dejó claro que hoy se siente cómodo en Cienciano, donde encontró estabilidad dentro y fuera de las canchas. (Cienciano)

Más allá de esos antecedentes, Souza enfatizó que su actualidad pasa por Cienciano y por la estabilidad que encontró en Cusco. En el diálogo, se describió conforme con el trato recibido, el respaldo del entorno y el peso simbólico del club.

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El jugador remarcó que su decisión de permanecer se sostiene en una combinación de factores deportivos y personales. “La verdad yo estoy muy contento, como te dije anteriormente, con mi familia acá en Cusco. Cienciano me abrió las puertas y estoy muy agradecido”, sostuvo.

También dejó entrever que se siente reconocido por el club y por la gente, en una ciudad que le resulta favorable para su día a día. En la entrevista, se mencionó que Cienciano es una institución histórica y que el futbolista se percibe respaldado en ese contexto.

En ese tramo, Souza no planteó un conflicto con su equipo ni un deseo explícito de salida inmediata. Su postura se concentró en el presente, con el foco puesto en el rendimiento deportivo y en lo que pueda generarse a partir de ese nivel, sin dejar de valorar el lugar que hoy ocupa dentro del plantel.

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Llamados y mercado: opciones en Lima, Melgar y la renovación pendiente

Entre el interés de otros clubes y la posibilidad de renovar con Cienciano, Cristian Souza afronta un mercado con varias alternativas, aunque aclaró que su prioridad sigue siendo el presente deportivo. (Cienciano)

Souza reconoció que un buen torneo suele abrir puertas, especialmente para futbolistas que se destacan fuera de la capital. En esa línea, admitió que el interés de equipos limeños puede aparecer como consecuencia lógica de una campaña sólida: “Y obviamente, si, como te dije, si hacés un buen torneo, te pueden caer equipos de Lima y bueno, uno siempre está preparado para, para lo que venga”.

En otro tramo de la entrevista, el jugador reveló un contacto previo ligado a Melgar. “Creo que en diciembre me había llamado Juan Reynoso”. Según explicó, la operación no avanzó por una restricción reglamentaria: “Nada, porque el tema del cupo extranjero que no habían liberado”, señaló, al enumerar el principal obstáculo.

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En paralelo, Souza describió que existe intención de continuidad en Cienciano, aunque todavía sin formalización. “Como te dije, yo estoy cómodo en Cienciano y acá me han dicho que me quieren renovar, pero todavía no. Mientras no esté el papel no, no pasa nada. Así que esperemos a ver qué salga a diciembre”, indicó, al marcar el calendario como referencia para conocer definiciones.