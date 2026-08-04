Janet Tello a Keiko Fujimori: “Nos preocupa que su juramento contraste con voces que alientan la intervención del PJ”

La presidenta del PJ destacó el compromiso de la jefa de Estado, pero cuestionó que voces cercanas al fujimorismo ataquen y busquen la destitución de magistrados por discrepar de cómo resuelven los casos. Video: Justicia TV

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La presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello, destacó el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori a respetar la independencia de poderes, pero manifestó su preocupación por “voces recientes” que alientan la intervención al sistema judicial. Así lo manifestó durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza en el Palacio de Justicia

“Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, aseveró Tello ante los jueces supremos en actividad y cesantes, así como altos funcionarios invitados.

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En esa línea, el titular del PJ indicó que los magistrados y magistradas son independientes cuando pueden resolver sus casos a cargo “libres de presiones políticas o de cualquier otra índole”. Si se pierde la independencia, advirtió, “la judicatura quedaría subordinada al poder político y las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, quedarían sin defensa frente a los abusos de poder”.

“Hoy, la independencia, de ser solo principio y garantía, ha evolucionado hasta convertirse en un derecho irrenunciable que tenemos los jueces”, dijo.

Keiko Fujimori asistió a la ceremonia del Día del Juez y la Jueza en el Poder Judicial.

Cuestiona persecución de la JNJ

En su discurso Janet Tello también cuestionó los procesos disciplinarios contra magistrados de distintos niveles únicamente por el hecho de haber inaplicado una cuestionada ley del Congreso. “Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza nombrada mediante concurso público meritocrático únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, apuntó.

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En los últimos meses, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició investigaciones disciplinarios contra jueces de primera instancia, así como magistrados supremos, por hacer control difuso o control de convencionalidad para inaplicar una norma.

Ante ello, Janet Tello enfatizó que el control difuso “no es una invención de los jueces”, sino que es una facultad prevista en la Constitución Política del Perú. Sobre el control de convencionalidad, afirmó que es “una obligación que el Perú asumió al formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

“Reitero con toda claridad: cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, y ese derecho lo defenderemos siempre. Pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió. Es un derecho fundamental del juez y de la jueza a ser dependiente, independiente y no ser destituido por su criterio jurisdiccional”, sentenció.

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Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

Niega persecución a policías y militares

En otro punto de su discurso, la presidenta del Poder Judicial negó enfáticamente que los magistrados desplieguen una persecución política contra los miembros de la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas.

Si bien no lo mencionó explícitamente, Tello se refería a las constantes declaraciones del senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, quien en múltiples oportunidades ha despotricado contra jueces por resolver en contra de policías y militares en actividad y en retiro procesados por presuntos abusos.