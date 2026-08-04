Niña peruana continúa desaparecida luego de presunto intercambio con una menor ecuatoriana en caso que el MIMP investiga por posible trata

Autoridades de Perú y Ecuador investigan el presunto intercambio de dos niñas ocurrido en una zona fronteriza de Loreto. Difusión

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El presunto intercambio de dos niñas entre ciudadanos de Perú y Ecuador moviliza a las autoridades de ambos países, luego de que el caso saliera a la luz en una zona fronteriza de la región Loreto. La investigación busca determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho y establecer el paradero de una menor peruana que todavía permanece desaparecida.

La intervención institucional comenzó tras la denuncia presentada por un familiar de una de las niñas. A partir de ese momento, distintas entidades activaron los protocolos de protección infantil y las coordinaciones con las autoridades competentes para verificar la información y desarrollar las diligencias correspondientes.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) mantiene el seguimiento permanente del caso debido a la gravedad de los hechos. La preocupación también alcanza a las autoridades encargadas de la protección de menores, debido a la posibilidad de que exista una organización delictiva detrás de este presunto intercambio.

La información difundida por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, permitió conocer los primeros detalles del caso. Según explicó en declaraciones a RPP Noticias, las acciones estatales continúan tanto en territorio peruano como mediante la coordinación con las instituciones ecuatorianas.

MIMP advierte posible caso de trata de personas

La niña ecuatoriana ya fue ubicada en Loreto, mientras que la menor peruana continúa desaparecida. Difusión

La ministra Mara Seminario informó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sigue de cerca la investigación debido a los indicios que rodean el caso. Durante su intervención, expresó la preocupación existente por el posible delito que podría encontrarse detrás del intercambio de las menores.

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“Tememos lo peor. Es lo que estamos temiendo”, afirmó la titular del MIMP al responder sobre la posibilidad de que las niñas resultaran víctimas de explotación o de una red de trata de personas.

La ministra también explicó la modalidad denunciada por la familia. “Un papá ha entregado a su hija de 9 años a una persona en Ecuador y el señor del Ecuador ha entregado a una niña ecuatoriana”, señaló durante la entrevista.

De acuerdo con la información proporcionada por Mara Seminario, el caso comenzó a investigarse luego de que el hermano mayor de la niña peruana acudiera a solicitar ayuda a un Servicio de Atención Rural del programa Warmi Ñan.

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La ministra indicó que este servicio brindó acompañamiento al familiar para formalizar la denuncia ante las autoridades competentes. Esa intervención permitió activar las acciones de búsqueda, así como los mecanismos de protección previstos para este tipo de situaciones.

Seminario destacó la actuación del hermano de la menor, debido a que su denuncia permitió poner el caso en conocimiento de las instituciones responsables e iniciar las diligencias correspondientes.

Una menor fue ubicada y otra continúa desaparecida

Según informó la titular del MIMP, la niña ecuatoriana ya fue localizada por las autoridades y permanece bajo custodia en el distrito del Tigre, ubicado en la región Loreto.

La situación de la menor peruana continúa sin resolverse. La ministra precisó que todavía no existe información sobre su ubicación y que las autoridades presumen que permanece en territorio ecuatoriano.

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Frente a este escenario, las instituciones peruanas mantienen comunicación con sus pares de Ecuador con el objetivo de localizar a la menor y establecer cómo ocurrió el presunto intercambio denunciado.

Warmi Ñan moviliza su red de atención especializada

La denuncia fue presentada por el hermano mayor de la menor peruana ante un Servicio de Atención Rural de Warmi Ñan. Difusión

Durante la entrevista, Mara Seminario recordó que el programa Warmi Ñan dispone de una infraestructura nacional destinada a atender casos de violencia y situaciones de vulnerabilidad.

La ministra informó que esta red cuenta con 438 Centros de Emergencia Mujer, además de Servicios de Atención Urgente y 68 Servicios de Atención Rural, los cuales ofrecen asistencia especializada en distintas zonas del país.

En este caso, uno de los Servicios de Atención Rural resultó clave para canalizar la denuncia presentada por el familiar de la niña peruana y facilitar la intervención de las autoridades encargadas de la investigación. Mientras las diligencias continúan, el MIMP mantiene el seguimiento del caso y las coordinaciones con Ecuador para localizar a la menor desaparecida y esclarecer los hechos denunciados.

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