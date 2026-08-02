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Mototaxistas de Surco denuncian amenazas de muerte y cobro de cupos: delincuentes exigen S/100 y pagos diarios para dejarlos trabajar

La organización criminal “Clan del Norte” estaría detrás de las amenazas y del cobro de cupos a mototaxistas de Surco. La denuncia ocurre en un contexto marcado por el incremento de los casos de extorsión a nivel nacional

El temor se apodera de los mototaxistas de Surco. Delincuentes les exigen dinero para continuar trabajando y advierten represalias contra quienes se resistan al cobro de cupos. La Policía ya investiga el caso. Fuente: América Noticias
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Los mototaxistas de la avenida Precursores, en Surco, viven bajo el temor de nuevas amenazas. Un grupo de delincuentes que se identifica como el “Clan del Norte” les exige pagos para permitirles continuar con sus actividades, según un reportaje difundido por América Noticias.

Los sujetos habrían impuesto un sistema de cobro de cupos que incluye un pago inicial de S/100 y una cuota diaria de S/5. Las víctimas aseguran que los delincuentes utilizan mensajes intimidatorios para obligarlos a cumplir con las exigencias y evitar posibles represalias.

El caso se suma a la creciente preocupación por el avance de la extorsión en Perú, un delito que afecta a trabajadores independientes, comerciantes y pequeños negocios. De acuerdo con el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión y chantaje a nivel nacional.

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Una mano sujeta una pistola plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul con diseño de relámpagos, estacionado junto a una columna en una calle
Una mano sostiene una réplica de arma plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul estacionado en una calle urbana. (Composición: Infobae Perú)

Mototaxistas de Surco denuncian amenazas

Los conductores de la avenida Precursores aseguran que los delincuentes les enviaron amenazas directas para imponer el pago de los cupos. En uno de los mensajes difundidos, un presunto extorsionador advierte que tomarán represalias contra quienes se nieguen a entregar dinero.

“Busquen manera, copien y peguen, no estén escuchando voces extrañas porque vamos a venir agarrando a cualquier inocente, a cualquier chofer”, se escucha en el audio difundido por América Noticias.

Uno de los mototaxistas afectados relató que la situación genera temor entre sus compañeros. Según contó, muchos prefieren mantener silencio debido al miedo que sienten frente a posibles ataques. “Hasta me da miedo hablar de eso”, expresó durante el reportaje.

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La modalidad utilizada por los delincuentes incluye transferencias de dinero y mecanismos de identificación. Los extorsionadores aseguran tener registrados a todos los conductores y, después de recibir los pagos, colocarían stickers en las unidades para reconocer a quienes cumplen con las exigencias.

Una imagen dividida muestra en el lado izquierdo una hoja con nombres manuscritos y un objeto oscuro, y en el lado derecho, un mototaxi azul y blanco
La imagen ilustra la extorsión que sufren mototaxistas de la avenida Precursores en Surco, a quienes el 'Clan del Norte' exige pagos de cupos y amenaza con represalias. (Composición: Infobae Perú)

Usuarios temen que las amenazas afecten a pasajeros y vecinos

La situación también genera preocupación entre los usuarios del servicio de mototaxi. Los pasajeros advierten que cualquier enfrentamiento entre los delincuentes y los trabajadores podría poner en riesgo a personas que utilizan estos vehículos para trasladarse diariamente.

“En el momento que te estás trasladando puede haber algún tipo de ataque, algún tipo de represalia y finalmente un civil puede salir afectado”, señaló una pasajera consultada por América Noticias.

Los mototaxistas aseguran que la presión de los extorsionadores afecta su trabajo cotidiano. Según indicaron, salir a las calles implica una preocupación constante porque temen convertirse en víctimas de nuevas amenazas o acciones violentas.

Ante la denuncia, la Municipalidad de Surco informó que tomó conocimiento del caso y que coordina con la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan determinar quiénes están detrás de las amenazas y cómo opera esta organización.

Pantalla de chat con mensaje de extorsión de 'Mascara' y alertas '¡ATENCION!'; al lado, una mano sostiene una pistola negra con cargador y municiones en piso de madera
Un mensaje intimidatorio enviado por el "Clan del Norte" a mototaxistas de Surco, Perú, se muestra junto a un arma de fuego y municiones en el suelo, indicando el método de extorsión. (Composición: Infobae Perú)

Extorsión supera las 12 mil denuncias en Perú durante el primer semestre de 2026

La denuncia de los mototaxistas de Surco ocurre en medio de un incremento de casos de extorsión en Perú. Según cifras del Ministerio Público, entre enero y junio de 2026 se registraron 12 634 denuncias por extorsión y chantaje en todo el país.

Del total reportado, 11 946 corresponden al delito de extorsión, mientras que 382 fueron denuncias por chantaje. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señaló que estas cifras reflejan una problemática que afecta a distintos sectores económicos y espacios de la vida diaria.

Los distritos fiscales con mayor número de denuncias fueron Lima Este, con 1 638 casos; La Libertad, con 1 435; Lima Centro, con 1 309; Lima Norte, con 1 163; y Lima Sur, con 1 155. Estas jurisdicciones concentran más de la mitad de los casos registrados a nivel nacional.

El avance de este delito ha llevado a las autoridades a reforzar las acciones de investigación y prevención. La extorsión dejó de estar vinculada únicamente a grandes empresas y ahora alcanza a trabajadores como mototaxistas, comerciantes y emprendedores que buscan continuar con sus actividades bajo amenazas constantes.

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