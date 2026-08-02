Eliane Karp pide a Keiko Fujimori gracia presidencial para Alejandro Toledo: “Que se acuerde justamente de lo que pasó con su papá”

Alejandro Toledo y Eliane Karp llevan una relación de más de 45 años y afrontan procesos en conjunto. | Andina

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La exprimera dama Eliane Karp pidió a la presidenta Keiko Fujimori otorgar un indulto humanitario a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena en el penal de Barbadillo por delitos de corrupción vinculados a los casos Odebrecht y Ecoteva.

Durante una entrevista telefónica con RPP Noticias, Karp sostuvo que la medida debería aplicarse con rapidez debido a la edad del exmandatario, quien tiene 80 años, y a los problemas de salud que enfrenta mientras permanece recluido. Según afirmó, Toledo debería continuar su defensa fuera del establecimiento penitenciario.

“Que le dé a mi esposo lo más rápido posible un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el Poder Judicial”, declaró Karp al dirigirse a Fujimori, quien asumirá la Presidencia de la República. También pidió que la decisión sea tomada bajo un criterio de reconciliación política.

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Alejandro Toledo fue trasladado a un hospital

La exprimera dama afirmó que esta situación también afecta a Toledo y cuestionó que continúe en prisión pese a su avanzada edad. Además, el exmandatario fue trasladado recientemente al Hospital II Vitarte de EsSalud para recibir atención médica en las especialidades de urología y traumatología, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori liberar a Alejandro Toledo mediante un indulto humanitario

Karp aseguró que forma parte del pedido de indulto humanitario presentado para que Alejandro Toledo pueda dejar el penal de Barbadillo y pasar a cumplir la medida en su domicilio. Según explicó, la solicitud busca que el expresidente pueda continuar con su defensa legal en libertad.

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente peruano Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp llegan a las Reuniones Anuales 2015 del FMI y el Banco Mundial en Lima, Perú. 8 de octubre, 2015. REUTERS/Guadalupe Pardo/Archivo

“Soy parte de un indulto humanitario para la liberación de mi esposo”, señaló. Durante la entrevista, la esposa del exmandatario sostuvo que Toledo debería permanecer en su vivienda ubicada en Camacho y rechazó cuestionamientos sobre el origen de la propiedad. “Nuestra casa de Camacho, la que siempre hemos tenido, para la cual hemos trabajado los dos y hemos pagado letra por letra al banco”, afirmó.

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Asimismo, Karp cuestionó la situación judicial que enfrenta su esposo y afirmó que sus derechos de defensa han sido afectados. “Mi esposo ya tendrá 80 años desde hace algunos meses. Ya debe haber salido hace un año”, manifestó.

El pedido deberá seguir el procedimiento establecido por la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar las solicitudes de indulto y otros beneficios penitenciarios. La decisión final corresponderá al Poder Ejecutivo.

Alejandro Toledo fue trasladado a un hospital

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado el 31 de julio desde el penal de Barbadillo hacia el Hospital II Vitarte, en el distrito de Ate, para cumplir una cita médica programada. El INPE informó que la atención incluyó evaluaciones en urología y traumatología.

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Tras culminar los exámenes, la institución señaló que Toledo retornó al centro penitenciario y que su estado de salud era estable. El traslado se realizó bajo medidas de seguridad coordinadas por personal penitenciario y efectivos policiales.

Foto de archivo. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, comparece ante el tribunal para la sentencia durante su juicio por cargos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, en Lima, Perú, el 21 de octubre de 2024. REUTERS/Gerardo Marin

La defensa del exmandatario sostiene que Toledo presenta problemas médicos que requieren monitoreo constante debido a su edad. Karp afirmó que su esposo sufrió una caída dentro del penal y relacionó sus dificultades físicas con su estado emocional.

“Yo he sabido que se ha caído. Tiene un pequeño patio donde puede caminar para respirar aire fresco fuera de su cuarto y se ha caído. No sabemos si se torció o se rompió el tobillo”, explicó.

Además del pedido de indulto, la defensa de Toledo también presentó recursos para modificar su situación penitenciaria. Entre ellos figura una solicitud para evaluar un posible arresto domiciliario, cuya revisión fue programada por la Corte Suprema.

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Eliane Karp afirma que volvería al Perú si Toledo recibe el indulto

Durante la entrevista con RPP Noticias, Eliane Karp aseguró que regresaría al Perú si el Gobierno de Keiko Fujimori concede el indulto humanitario a Alejandro Toledo y se levantan las restricciones judiciales que pesan sobre ella.

“Yo vendría al Perú con tal que no me jueguen juegos del estilo de que todavía no levantamos la prisión preventiva, que no hemos levantado la alerta roja de Interpol”, señaló.

Ecoteva, el caso que podría llevar a la cárcel a Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo. Foto: Andina/Composición Infobae

La exprimera dama insistió en que un eventual indulto no significaría el cierre del proceso judicial contra Toledo, sino una medida humanitaria debido a su edad y estado de salud. Sin embargo, cualquier beneficio deberá ser evaluado por las autoridades correspondientes antes de una decisión definitiva del Ejecutivo.

Karp, además, enfrenta un proceso por el caso Ecoteva, en el que la Fiscalía ha solicitado una condena de 16 años y 8 meses de prisión por lavado de activos agravado. La exprimera dama fue declarada reo contumaz por su ausencia en el proceso, aunque hasta el momento no existe una sentencia definitiva en su contra.

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Eliane Karp (Andina)

Alejandro Toledo: las condenas que enfrenta el expresidente

Alejandro Toledo permanece recluido en el penal de Barbadillo luego de recibir una condena de 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht. Según la sentencia del Poder Judicial, el expresidente recibió aproximadamente US$35 millones en sobornos de la constructora brasileña a cambio de favorecer la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno (2001-2006).

La investigación judicial determinó que el dinero ilícito fue canalizado mediante operaciones financieras realizadas a través de su entorno, entre ellas las gestiones del empresario Josef Maiman. Por este caso, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso la condena en octubre de 2024, tras establecer responsabilidad por los actos de corrupción vinculados a la adjudicación de la obra.

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A esta sentencia se sumó una segunda condena por el caso Ecoteva. En septiembre de 2025, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima condenó a Toledo a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos agravado, al determinar que participó en operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito mediante empresas offshore constituidas en Costa Rica.

Según el tribunal, estos fondos fueron utilizados para la compra de inmuebles y el pago de hipotecas en Perú. La Fiscalía había señalado que alrededor de US$5,1 millones fueron lavados mediante este esquema, que involucró también a personas de su entorno familiar y empresarial.

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Sin embargo, la pena por el caso Ecoteva no se suma a la condena por Odebrecht, sino que se ejecuta de manera paralela desde octubre de 2024. Toledo ha negado las acusaciones en ambos procesos y sostiene que es inocente.