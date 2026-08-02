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Consejo de ministros no debatirán hoy el pedido de facultades al Congreso: “No están las condiciones para la aprobación”

El titular del Ministerio de Cultura, Alberto Beingolea, indicó que la revisión se ha pospuesto y que ya envió sus revisiones al proyecto, pero evitó dar detalles sobre su aporte

Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú
Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú
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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, confirmó que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo buscará presentar ante el Congreso no se discutirá hoy en el Consejo de Ministros porque aún se encuentra en revisión el borrador dentro del Gabinete.

En conversación con RPP, el representante del Ejecutivo sostuvo que el documento -que se hizo público gracias a una filtración- aún requiere correcciones porque el Gobierno sigue “terminando de armar los cuadros” y que él mismo ha enviado recomendaciones vinculadas a la gestión del Ministerio de Cultura, aunque evitó mencionar cuáles fueron.

Consultado por la postergación del debate al interior de la PCM, Beingolea descartó que el texto estuviera cerrado. Explicó que el Gobierno sigue recibiendo aportes sectoriales y que el documento aún no alcanza una versión definitiva para ser debatida.

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“Se está afinando. O sea, yo mismo he mandado observaciones al proyecto que se nos presentó, que me parece que son indispensables desde el sector cultura. Todos están mandándolas”, dijo el ministro. Luego resumió la decisión tomada dentro del Gabinete: “Se llegó al momento en que se dijo: ‘Oye, esto Todavía requiere algunos ajustes‘“.

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar".
Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar".

Beingolea no indicó cuáles fueron sus propuestas y se excusó indicando que no sería adecuado exponer posiciones internas antes de que el Consejo de Ministros adopte una decisión colectiva y remarcó que, una vez cerrado el debate interno, corresponde actuar con unidad.

Congresistas rechazan la delegación antes de escucharla

El ministro de Cultura también criticó que algunos legisladores hayan adelantado su voto en contra sin conocer el contenido definitivo. “Ni siquiera lo han escuchado ¿A qué te opones si ni siquiera vas a escuchar?”, respondió cuando se le mencionó que parlamentarios de izquierda ya habían anunciado su rechazo otorgarán facultades legislativas.

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Según Beingolea, esa actitud dificulta la búsqueda de consensos que, dijo, el país necesita con urgencia. Afirmó que intentará “abrazar a todos, desde todos los sectores” y sostuvo que anunciar un rechazo por razones ideológicas antes de oír la propuesta “me parece lamentable”.

Al explicar ese malestar, también recordó el momento en que la presidenta dio su discurso y algunos legisladores se retiraron. Para el ministro, ese gesto y el rechazo anticipado a las facultades muestran una negativa previa a debatir.

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)
Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)

Mincul afirmó que no cerrará el LUM

El ministro de Cultura de Perú, Alberto Beingolea, confirmó que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, esto luego de que varios ciudadanos convocaran a visitas masivas posteriores a la victora de Keiko Fujimori en las elecciones por temor a las intenciones del fujimorismo por modificar la narrativa establecida sobre la participación del Estado en actos de violencia contra civiles durante la época de terrorismo en el país.

En conversación con RPP, el titular del Mincul rechazó que su cartera se convierta en un instrumento de una “batalla cultural” promovida desde sectores de la derecha política del Perú, pero sí indicó que considera que en el Estado hubo una hegemonía de la izquierda y prometió terminar con lo que definió como un “monopolio” en el campo cultural, aunque no brindó ejemplos de alguna de estas expresiones.

Ante la pregunta sobre cómo reaccionaría si desde el gobierno intentaran usar su cartera para influir en los contenidos culturales, respondió que sería “un error absoluto” actuar del mismo modo que, según él, actuó la izquierda.

Según su definición, algunos sectores “han tomado” espacios del Perú, “uno de ellos concretamente Cultura”, para “tratar de vendernos el discurso único”. En esa misma línea, describió una lógica en la que se establece qué debe considerarse cultura y quién queda fuera de esa categoría.

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