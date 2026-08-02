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Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”

La periodista, quien se encuentra fuera del Perú, no dudó en compartir un video en el que dejó un claro mensaje para el exfutbolista

Una mujer sonriente de cabello rojizo y escote cuadrado junto a un hombre de tez morena y barba con una camiseta verde de cuello redondo
Magaly Medina y Jefferson Farfán son capturados en un díptico digital, en relación con la confirmación del pago de la reparación civil.
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Magaly Medina decidió dejar atrás el bullicio mediático durante los feriados de Fiestas Patrias y viajó a Europa para disfrutar unos días de descanso. La conductora de televisión optó por mantener distancia de la polémica que la vincula con el exfutbolista Jefferson Farfán, quien recientemente ganó un juicio en su contra y anunció el pago total de la reparación civil que le correspondía.

En medio de este contexto, Medina ha evitado involucrarse en declaraciones directas o responder a los mensajes que circulan en redes sociales. A pesar de las expectativas que existían sobre su posible reacción ante el mensaje de Farfán, la periodista prefirió enfocarse en su tiempo libre y mantenerse alejada del conflicto público.

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La figura de ATV optó por utilizar su cuenta de TikTok para compartir un video en el que aparece bailando en una discoteca de Ibiza. La publicación, acompañada por la frase: “En MODO VACACIONES, ¡Favor de no molestar!”, fue interpretada por muchos de sus seguidores como una respuesta sutil, restando importancia al enfrentamiento con el exjugador.

La periodista, quien se encuentra fuera del Perú, no dudó en compartir un video en el que dejó un claro mensaje para el exfutbolista | TikTok Magaly Medina

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar; varios usuarios elogiaron tanto el cambio físico de Magaly Medina como su disposición para disfrutar de la vida a los 60 años, resaltando su actitud de mantenerse firme ante la presión mediática.

El mensaje que compartió Jefferson Farfán tras recibir el pago de Magaly Medina

Mientras Medina se encontraba en Europa, Jefferson Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que la conductora había completado el pago de S/ 350 mil por concepto de reparación civil, ordenada tras un proceso judicial por violación a la intimidad agravada.

El exfutbolista publicó un mensaje con tono irónico que decía: “Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”.
Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG
Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG

La publicación sirvió como una forma de dejar constancia pública del cumplimiento de la sentencia y, al mismo tiempo, funcionó como una indirecta dirigida a la presentadora de televisión. En semanas anteriores, Farfán había expresado dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones judiciales por parte de Medina e incluso cuestionó el desarrollo de su servicio comunitario.

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El monto involucrado, S/ 350 mil, corresponde a la reparación civil que la justicia determinó tras el proceso legal que enfrentaron ambas figuras. El origen del conflicto se remonta a la difusión de información privada, lo que derivó en la sanción impuesta a la periodista.

Las interacciones entre Magaly Medina y Jefferson Farfán han traspasado el ámbito judicial para instalarse en el debate público y digital. Las publicaciones recientes reflejan la continuidad de esta disputa, que ha captado el interés de los seguidores de ambos protagonistas y de la prensa de espectáculos en Perú.

Pantalla dividida con Jefferson Farfán a la izquierda, vestido con gorra y gafas, y Magaly Medina a la derecha, de vestido fucsia, señalando
El futbolista Jefferson Farfán gesticula mientras la presentadora Magaly Medina responde con un señalamiento, en una interacción relacionada con trabajo comunitario.

El episodio más reciente, marcado por la actitud relajada de Medina desde su estancia en Europa y el mensaje irónico de Farfán, demuestra que, aunque la reparación civil se haya saldado, la tensión mediática y el intercambio de indirectas siguen presentes. Ambos continúan usando las redes sociales como escenario, manteniendo la atención sobre un conflicto que parece lejos de apagarse.

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