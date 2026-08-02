Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó detalles sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Nasca, donde una avioneta cayó durante un sobrevuelo turístico y dejó 13 personas fallecidas. El titular del Mincetur señaló que la aeronave contaba con los permisos correspondientes para operar y que, según información preliminar, el piloto habría reportado una falla durante el vuelo. Fuente: Canal N

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La aeronave que se estrelló en Nasca y dejó 13 muertos contaba con las autorizaciones correspondientes para operar, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Sin embargo, el funcionario señaló que la investigación preliminar apunta a que el piloto habría reportado una falla durante el vuelo antes del accidente.

El titular del Mincetur explicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos analiza las circunstancias de la tragedia ocurrida durante un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nasca, donde fallecieron pasajeros de distintas nacionalidades, además del piloto y copiloto de la aeronave.

En declaraciones a Canal N, Valencia indicó que los especialistas revisan la trayectoria de la nave, las comunicaciones registradas y las evidencias mecánicas encontradas en los restos del avión para determinar qué provocó la caída.

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“Los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos están evaluando la trayectoria de la nave, cómo ha sucedido el accidente y también están buscando la evidencia mecánica que guarda el motor de la nave como información, además de contrastarla con las grabaciones de la comunicación, tanto con torre como con operación, para poder determinar las causas del accidente”, declaró.

El ministro Rogers Valencia informa sobre la investigación del accidente de una aeronave en Nasca, mientras se observa el sitio del siniestro con restos y personal de peritaje. (Composición: Infobae Perú)

Piloto de avioneta que cayó en Nasca habría alertado una falla en pleno vuelo

Ante los cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaba la aeronave, el ministro explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad encargada de otorgar permisos y realizar evaluaciones a las empresas aéreas.

“Esta nave, por lo que se sabe hasta el día de hoy, tenía todos los permisos”, afirmó Valencia durante la entrevista con Canal N.

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No obstante, el funcionario precisó que la información preliminar señala que el piloto habría comunicado una falla mientras se encontraba en vuelo. Según explicó, todavía se debe determinar qué originó el problema y si estuvo relacionado directamente con el accidente.

“Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo. Eso está en investigación. Esta investigación determinará cuál es el motivo, el momento y qué lo causó. Nos interesa a nosotros como Estado, le interesa a la familia, al operador aéreo y también al fabricante de las naves”, señaló.

Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

La comisión especializada deberá establecer si existió una falla mecánica, un problema operativo u otro factor que provocó que la aeronave terminara precipitándose en una zona cercana a las Líneas de Nasca.

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Investigación determinará responsabilidades tras accidente de Aerodiana

El accidente también generó cuestionamientos sobre la empresa Aerodiana, operadora de la aeronave, debido a antecedentes de otros incidentes registrados en los últimos años. Ante ello, Valencia indicó que cualquier responsabilidad deberá ser establecida por la comisión encargada de investigar el caso.

“Siempre hay responsabilidad. Eso es lo que determina esta Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, que es independiente de la DGAC”, sostuvo el ministro.

Valencia explicó que los especialistas continuarán recopilando información técnica para reconstruir los últimos momentos del vuelo. Entre los elementos que serán analizados están los restos de la aeronave, el estado del motor y los registros de comunicación.

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Restos de una aeronave de Aerodiana se incineran en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Perú, tras un accidente en un vuelo turístico, con el logo de la empresa en la esquina superior derecha.

El ministro agregó que los resultados de la investigación serán relevantes para el Estado peruano, la empresa operadora, el fabricante del avión y los familiares de las víctimas, quienes esperan conocer las causas exactas de la tragedia.

Gobierno evalúa medidas tras tragedia aérea en Nasca

Tras el accidente, la presidenta planteó la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de Pisco, una medida que todavía se encuentra en evaluación por parte de las autoridades.

Al respecto, Valencia señaló que el terminal aéreo continúa operativo y que será necesario determinar si existe algún nivel de responsabilidad relacionado con su funcionamiento.

“Está en proceso, lo hemos escuchado. El aeropuerto está perfectamente operativo. Hay que ver qué nivel de responsabilidad existe en él”, indicó.

Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.

El titular del Mincetur también informó que el Gobierno mantiene comunicación con representantes diplomáticos de los países de origen de algunas víctimas. Precisó que sostuvo reuniones con los cónsules de Italia y Alemania, quienes llegaron hasta Nasca tras conocer la tragedia.

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“Hemos expresado nuestra condolencia a las familias de nuestros compatriotas, piloto y copiloto, y también a las familias de los ciudadanos extranjeros, que son tres nacionalidades que han sufrido el accidente”, manifestó.

Finalmente, Valencia explicó que la investigación tendrá avances progresivos y que algunos resultados podrían conocerse antes del informe final. “Van a haber resultados inmediatos y también habrá un proceso de evaluación de cómo han quedado los restos para conocer a profundidad el motivo”, afirmó.