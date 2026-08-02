Edwin Guerrero explica cómo y por qué retuvieron los instrumentos de Corazón Serrano en EE. UU.

Edwin Guerrero explica los motivos de la retención de instrumentos de Corazón Serrano en Estados Unidos, mientras la banda se presenta en un concierto.

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Durante su reciente llegada a Estados Unidos, la agrupación Corazón Serrano se enfrentó a una situación inesperada que puso en jaque el inicio de su gira internacional. Edwin Guerrero, fundador y voz principal del grupo, relató que las autoridades en territorio estadounidense retuvieron todos los instrumentos y equipos técnicos apenas aterrizaron para comenzar sus presentaciones.

El percance ocurrió poco después de que la banda celebrara su concierto “Acceso al Corazón 4” en Perú, evento que marcó el cierre de una exitosa temporada local. Al desembarcar en Estados Unidos, los integrantes descubrieron que no podrían disponer de sus consolas, micrófonos, teclados ni computadoras, ya que todo el material fue retenido por funcionarios aduaneros.

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Guerrero explicó que, pese a cumplir con los trámites de exportación en su país de origen, se les solicitó un registro adicional al llegar a suelo estadounidense, algo que nunca antes les había ocurrido.

El líder de Corazón Serrano contó que pasó un imprevisto con sus equipos para iniciar su gira en el país norteamericano | TikTok

“Nos han retenido toditos los instrumentos, consolas, micrófonos, teclados y computadoras (...) se hizo un pago como multa o algo así y nos dijeron que vayamos al aeropuerto a recogerlo, pero cuando llegamos ya no estaba a cargo la parte de carga”, señaló el músico al comunicarse con sus seguidores a través de redes sociales.

El director de Corazón Serrano subrayó que siempre han declarado sus instrumentos antes de salir del país, siguiendo las normas aduaneras que exigen presentar facturas y documentación para evitar sospechas de contrabando. Sin embargo, esta vez los requisitos cambiaron. “El problema ha sido que acá en Estados Unidos por primera vez nos han dicho que tenemos que registrarlos”, detalló Guerrero sobre el motivo que desató el contratiempo.

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La retención de los instrumentos no solo implicó complicaciones administrativas, sino que puso en riesgo el arranque de la serie de conciertos planificados en varias ciudades. El grupo se vio obligado a buscar soluciones alternativas a pocas horas del debut.

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, aborda la retención de instrumentos de la agrupación en Estados Unidos tras su primera presentación exitosa en el país.

Edwin Guerrero logró presentar su primer concierto sin imprevistos

Frente a la imposibilidad de recuperar sus equipos a tiempo, el equipo de Corazón Serrano diseñó una estrategia de emergencia. Edwin Guerrero reconoció que tuvieron que conseguir, en cuestión de horas, nuevos instrumentos, instalar software, cargar programas y adquirir tarjetas de sonido para lograr que el show siguiera adelante.

“Entonces a última hora hemos tenido, en correteos, que conseguir instrumentos, cargar los programas, instalar el software en las computadoras, comprar tarjetas de sonido. Ha sido un correteo. La verdad que si yo no traía mi equipo de trabajo con el que siempre ando, ya no levantábamos este show”, relató el líder del grupo, resaltando el esfuerzo colectivo detrás de la producción.

Corazón Serrano conquista Estados Unidos: primer concierto fue sold out y emociona a la comunidad peruana. Facebook oficial

Pese al contratiempo, el primer concierto de Corazón Serrano en Estados Unidos se realizó conforme a lo previsto. El público asistente vivió el espectáculo sin notar los problemas que hubo en la previa. Guerrero agradeció a sus técnicos y colaboradores por la rapidez y el compromiso para superar la emergencia, y aseguró que la banda aprendió la importancia de anticiparse a nuevos procedimientos aduaneros para futuras giras.

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El episodio marca un precedente para otros artistas que viajan con equipos propios, al tiempo que refuerza la necesidad de preparación ante posibles obstáculos en el extranjero. Para Corazón Serrano, la experiencia se convierte en una anécdota que no opacó el entusiasmo del reencuentro con su público internacional.