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Realizarán pruebas de ADN para identificar a los extranjeros fallecidos en accidente aéreo en Nasca

Entre las víctimas del accidente se registró a siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles que aún no son plenamente identificados

Realizarán pruebas de ADN para identificar a extranjeros fallecidos en accidente aéreo. (Fuente: América Noticias)
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La avioneta de Aerodiana que se estrelló el 1 de agosto en Nasca dejó 13 muertos. El accidente ocurrió poco después de despegar de Pisco para un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca y abrió una investigación sobre las condiciones de seguridad de esa actividad.

Entre las víctimas había 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos: el piloto y la copiloto. Según informó América Noticias, todos los cuerpos fueron recogidos por la Dirección de Medicina Legal de la provincia y trasladados a la morgue de Ica, donde se realizarán análisis de ADN y otros procedimientos de identificación.

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El siniestro ocurrió cerca del mediodía en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a poco más de un kilómetro de la carretera Panamericana Sur, de acuerdo con Infobae. La aeronave cayó incendiada y no dejó sobrevivientes.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

La aeronave partió de Pisco y perdió contacto tras reportar una emergencia

La avioneta, un Cessna Caravan C-208 con matrícula OB-2001, había despegado a las 12:10 del aeropuerto de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre los geoglifos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que, cerca de las 13:00, cuando sobrevolaba las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una emergencia y luego se perdió el contacto radial.

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Pocos minutos después, la aeronave se precipitó a tierra. El reportero de América Noticias precisó que el accidente se produjo durante uno de los últimos virajes del recorrido, cuando el avión debía retornar a su punto de partida con los pasajeros a bordo.

En el lugar aún permanecían partes de la aeronave mientras se esperaba la llegada de peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para evaluar la escena y determinar la causa del accidente. El medio televisivo también mostró que horas después del impacto todavía salía humo de los restos y que el fuego se había reavivado en algunos sectores.

Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias

Equipos de emergencia, bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú acudieron a la zona y confirmaron la muerte de todos los ocupantes. La Compañía de Bomberos Número 82 señaló que el incendio dificultó las primeras labores de rescate.

¿Quiénes eran las víctimas?

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Nasca, entre los fallecidos había siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles. La identidad oficial de las víctimas aún no había sido difundida.

La municipalidad provincial informó que coordinaba apoyo para los familiares y para las embajadas de los países de origen. En un comunicado, la entidad señaló: “Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la Municipalidad Provincial de Nasca, a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta”.

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones activó, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, protocolos para asistir a los deudos y asegurar que la información llegue de manera directa y oportuna. La cartera afirmó: “El MTC brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos”.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció la activación de protocolos de atención y la coordinación con las embajadas y otras entidades competentes. Además, se informó que el ministro de Comercio Exterior y Turismo estaría presente en la provincia de Nasca desde las 10:00.

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