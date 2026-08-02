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Mafer Portugal renunció a orquesta Papillón: asegura que vivió acoso y hostigamiento por parte de sus compañeras

La hija de Tommy Portugal compartió un extenso comunicado en sus rede sociales donde explicó las razones de su decisión

Una mujer con vestido brillante y falda celeste en un escenario, posa haciendo la V. A la derecha, cinco mujeres y tres hombres con trajes dorados posan
Mafer Portugal canta en un escenario ante una audiencia, mientras la orquesta Papillón posa en grupo en un evento promocional de Radio Karibeña.
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La cantante Mafer Portugal comunicó en su cuenta de Instagram que decidió apartarse de la orquesta Papillón. Tras nueve meses como parte del grupo, la joven explicó que la principal razón de su renuncia fue el acoso y hostigamiento que recibió de algunas compañeras y sus familiares, situación que la llevó a priorizar su tranquilidad personal.

En el mensaje dirigido a sus seguidores, Mafer Portugal expresó: “Me voy agradecida por la oportunidad y con la certeza de haber entregado lo mejor de mí en cada presentación. Esta decisión no fue nada fácil de tomar. Lamentablemente, sufrí acoso y hostigamiento de parte de algunas compañeras y de sus familiares, lo cual me llevó a poner como prioridad mi tranquilidad”.

La artista dejó en claro que los rumores sobre un posible cambio de agrupación no corresponden a la realidad.

Fotografía de Mafer Portugal posando y haciendo el signo de la paz, vestida de azul y dorado. A su izquierda, un comunicado oficial con texto impreso
La cantante Mafer Portugal anuncia su salida de la orquesta Papillón, alegando acoso y hostigamiento de sus compañeras.

“Después de 9 meses me despido de esta gran orquesta que me abrió las puertas al mundo de la cumbia. Quiero aclarar que no me estoy yendo por otra oferta laboral como se ha venido comentando las últimas semanas”, afirmó la intérprete.

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Durante su tiempo con Papillón, la hija de Tommy Portugal participó en giras y presentaciones que consolidaron su presencia en la escena musical de la cumbia peruana. A pesar de las dificultades internas, agradeció la oportunidad recibida y dejó abierta la puerta a nuevos proyectos dentro de la música.

Mujer joven con cabello ondulado rubio y castaño claro, viste top y falda negros, collar dorado y pulsera, con un tatuaje de mariposa en el brazo
La cantante Mafer Portugal posa en un estudio con un conjunto negro, en el contexto de su renuncia a la orquesta Papillón.

“Me llevo buenos momentos que marcaron mi crecimiento como artista y que llevaré conmigo con orgullo. Esta no es una despedida de la música, seguimos trabajando, seguimos soñando y seguimos recorriendo todo el Perú. Su apoyo ha sido, es y será mi mayor motivación”, concluyó.

Orquesta Papillón se despide de Mafer Portugal

Poco después del anuncio de Mafer Portugal, la orquesta Papillón publicó un mensaje dirigido a la cantante, donde le agradecieron por su aporte durante el tiempo que formó parte de la agrupación.

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“Queremos agradecer de corazón a Mafer Portugal por su entrega, talento, profesionalismo y por cada momento compartido durante su permanencia en nuestra agrupación. Ha sido un gusto contar con su voz y su carisma, formando parte de nuestra historia y llevando nuestra música a muchos corazones. Te deseamos el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que emprendas”.
Publicación de Instagram del usuario Papillon.oficial con un comunicado en letras doradas sobre un fondo morado que menciona a Mafer Portugal
La orquesta Papillón difunde un comunicado en redes sociales para agradecer la contribución de Mafer Portugal, quien renunció a la agrupación.

La declaración del grupo dejó abierta la duda sobre los verdaderos motivos detrás de la salida de la cantante. Si bien la despedida fue cordial y pública, no hubo comentarios sobre las denuncias de acoso y hostigamiento señaladas por Mafer Portugal. La joven, por su parte, decidió no compartir detalles adicionales sobre los episodios vividos al interior del conjunto musical.

La decisión de Mafer Portugal marca el cierre de una etapa en su carrera y pone la atención sobre el ambiente laboral en las agrupaciones de cumbia. Hasta ahora, no se han conocido respuestas individuales de las otras integrantes o de los familiares señalados en el comunicado. La cantante, sin embargo, reafirmó su compromiso con la música y el respaldo de sus seguidores para continuar su trayectoria profesional fuera de Papillón.

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