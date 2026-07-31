Extorsión golpea a Translima: transportistas paralizan operaciones tras nuevo ataque a una unidad en Carabayllo

La empresa de transporte Translima atraviesa una nueva crisis debido a los constantes ataques y amenazas extorsivas que afectan a sus trabajadores. Los conductores denunciaron que seis bandas criminales estarían exigiendo pagos ilegales para permitirles continuar con sus actividades, situación que ha provocado la paralización del servicio durante los últimos cuatro días.
El más reciente atentado ocurrió el 28 de julio, durante las celebraciones por Fiestas Patrias, cuando una unidad de la compañía fue atacada a balazos mientras abastecía combustible en un grifo ubicado en el distrito de Carabayllo, según información de Latina Televisión. Este hecho se convirtió en el cuarto ataque registrado contra la empresa durante el presente año y aumentó la preocupación entre los choferes.
PUBLICIDAD
Los trabajadores tenían previsto realizar una marcha hacia el Congreso de la República para exigir mayores medidas de seguridad; sin embargo, la movilización fue suspendida debido a problemas de coordinación entre las diferentes líneas que forman parte de Translima. Los transportistas señalaron que no cuentan con garantías para participar en esta protesta.
La compañía opera tres rutas principales: línea 18, línea 21 y línea 29. Estas unidades parten desde zonas como Plaza Norte, Carabayllo y el Callao, con destino final en Jesús María. Según los conductores, la falta de protección ante las amenazas ha generado temor y reducido progresivamente la cantidad de vehículos disponibles para brindar el servicio.
PUBLICIDAD
De acuerdo con los testimonios recogidos, inicialmente eran cuatro organizaciones delictivas las que exigían pagos a los trabajadores. Posteriormente, se habría incorporado una quinta agrupación y actualmente los afectados aseguran que son seis bandas las involucradas en estos cobros ilícitos. Los delincuentes exigirían aproximadamente 24 soles por concepto de cupo.
Los choferes explicaron al citado medio que esta situación también impacta en su economía, debido a que deben asumir otros gastos, como el pago de cochera en el patio de maniobras ubicado en Carabayllo. A ello se suma el riesgo de salir a las calles y ser víctimas de nuevos ataques mientras realizan sus recorridos habituales.
PUBLICIDAD
El panorama ha generado una disminución considerable de unidades en el espacio donde normalmente se concentran los vehículos de Translima. Los trabajadores indicaron que la cantidad de buses se redujo prácticamente a la mitad, debido a que varios conductores decidieron dejar de acudir al lugar o buscar otras alternativas laborales ante la inseguridad.
Según Latina, la empresa ya había sido víctima de otro atentado el pasado viernes 17 de julio. En aquella oportunidad, un conductor resultó herido por impactos de bala y logró avanzar algunas cuadras antes de ser trasladado a un hospital. Tras el último ataque, los extorsionadores habrían enviado mensajes intimidatorios a los trabajadores identificándose con el nombre de “los albaneses”.
PUBLICIDAD
Los transportistas advirtieron que estas amenazas no solo ponen en peligro la integridad de los conductores, sino también la seguridad de los pasajeros, debido a que algunos atentados ocurren mientras las unidades se encuentran en circulación. Ante esta situación, esperan acciones concretas de la Policía Nacional y de las autoridades del nuevo gobierno para enfrentar el avance de la extorsión en el sector transporte.
Más Noticias
Interbank confirma “mantenimiento no programado”: ¿Cuándo se reestablecerían las operaciones?
Colapso de sistema masivo de Interbank. A nivel nacional, se reporta que el servicio del banco no está operativo y los usuarios no pueden acceder a su dinero
Keiko Fujimori EN VIVO HOY, viernes 31 de julio: actividades en su cuarto día como mandataria
El gobierno despliega medidas en zonas afectadas por el sismo, impulsa reformas y protagoniza actos oficiales que reflejan el inicio de una gestión bajo la mirada pública
Cienciano vs Botafogo: día, hora y canal TV confirmado de duelos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Conmebol publicó la programación completa de los cotejos del ‘papá’ con el ‘fogao’ tras la histórica clasificación. Entérate de los detalles del camino del cuadro cusqueño rumbo a los cuartos de final
Melissa Klug olvida rencores y desea éxitos al programa que tendrá Pamela López con Pati Lorena
La empresaria optó por la conciliación y elogió la participación de su amiga en el espacio que prepara Panamericana TV, asegurando que seguirá de cerca el estreno y futuro del programa
‘Caída’ masiva de Interbank: App cajeros, oficinas y más no funcionan en pleno fin de mes
Decenas de usuarios han mostrado capturas de sus aplicativos de Interbank y cómo no les permiten realizar operaciones con su dinero por una ‘supuesta’ caída. También señalan problemas con Plin
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD