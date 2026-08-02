Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Durante la jornada del 1 de agosto, el territorio peruano experimentó tres movimientos telúricos, según la información oficial difundida por el IGP. Los sismos se registraron en distintos puntos del país y, pese a sus magnitudes, sólo causaron alarma entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro.

El primer evento se localizó en Cusco a las 05:29, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 15 kilómetros. Más tarde, a las 14:56, otro sismo de magnitud 3.8 se produjo al suroeste de Ica, con una profundidad de 34 kilómetros. El tercer movimiento tuvo lugar en Ucayali a las 18:23, alcanzando una magnitud de 4.2 y una profundidad de 149 kilómetros.