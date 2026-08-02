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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres sismos de baja y moderada magnitud en las regiones de Cusco, Ica y Ucayali el 1 de agosto de 2026. Ninguno de los eventos provocó daños personales ni materiales de consideración, aunque fueron percibidos por la población local

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Durante la jornada del 1 de agosto, el territorio peruano experimentó tres movimientos telúricos, según la información oficial difundida por el IGP. Los sismos se registraron en distintos puntos del país y, pese a sus magnitudes, sólo causaron alarma entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro.

El primer evento se localizó en Cusco a las 05:29, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 15 kilómetros. Más tarde, a las 14:56, otro sismo de magnitud 3.8 se produjo al suroeste de Ica, con una profundidad de 34 kilómetros. El tercer movimiento tuvo lugar en Ucayali a las 18:23, alcanzando una magnitud de 4.2 y una profundidad de 149 kilómetros.

07:59 hsHoy

El Cinturón de Fuego y la frecuencia sísmica en el territorio peruano

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición a movimientos telúricos. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. Esta interacción tectónica convierte a Perú en uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur.

Según datos del IGP, en las últimas 24 horas se reportaron tres sismos en distintas regiones, con magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 5.5. En los últimos 30 días, el país ha experimentado más de 30 movimientos de mediana y baja intensidad, mientras que los grandes terremotos (magnitud 8 o más) ocurren en promedio cada 17 años. El más reciente de esta magnitud se registró en Loreto en 2019.

Un semáforo peatonal de luz ámbar, varios edificios, luces rojas encendidas en los balcones, el logo del IGP en un poste y cables eléctricos.
Una ciudad peruana experimenta una simulación de alerta sísmica con edificios que se muestran borrosos, luces de emergencia rojas encendidas y un semáforo peatonal ámbar intermitente, junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:52 hsHoy

Zonas de mayor riesgo y distribución de epicentros

El análisis del IGP indica que la mayor concentración de sismos ocurre en la costa y la sierra central, aunque la Amazonía también ha registrado eventos significativos. Cusco, Ica y Ucayali figuran entre las regiones más activas en los últimos meses, con movimientos sentidos por la población y profundidades variables que influyen en la percepción del temblor.

Dos manos operan teclados y paneles de control frente a cuatro pantallas. Muestran mapas de Perú con epicentros, gráficos sísmicos y el logo del IGP.
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú supervisan la actividad sísmica del país en una sala de control con múltiples pantallas que muestran mapas y gráficos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia e intensidad de los sismos en Perú dependen de la profundidad del epicentro. Casi dos de cada tres sismos ocurren cerca de la superficie, lo que incrementa la sensación de movimiento y el potencial daño. Un sismo de magnitud 7 o más se presenta aproximadamente cada dos años en el país.

07:29 hsHoy

Impacto social: prevención, educación y vulnerabilidad

La recurrencia de movimientos telúricos ha impulsado a las autoridades nacionales a fortalecer los sistemas de alerta y la capacitación ciudadana para reducir el impacto de futuros desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el propio IGP promueven campañas educativas y simulacros en escuelas, barrios y centros de trabajo.

Agua, alimentos enlatados y empaquetados, linterna, radio, pilas, mantas, medicamentos, documentos, billetes, silbato, mascarillas, alcohol en gel, mapa de Perú, logos IGP e INDECI.
Un kit de emergencia sísmica para Perú se expone junto a un mapa que señala las zonas de riesgo del país, con los logos del IGP y el INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informalidad en las viviendas, la escasa preparación institucional y la baja prevención en los hogares aumentan el riesgo ante un sismo de gran magnitud. Las estrategias de mitigación se enfocan en la construcción segura, la identificación de rutas de evacuación y la sensibilización comunitaria.

07:16 hsHoy

Protocolos y recomendaciones de emergencia

La respuesta ante un sismo exige preparación y conocimiento de los protocolos básicos. Las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y tener identificados los números de contacto de los servicios de emergencia.

Mochila de emergencia:

Teléfonos útiles en caso de sismo:

Mapa físico tridimensional de Perú sobre fondo gris claro. Tres iconos de alerta rojos y amarillos marcan puntos en el mapa. Logotipo del IGP azul y blanco.
Un mapa físico del Perú muestra epicentros sísmicos en Huancavelica, Áncash y Ucayali, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:52 hsHoy

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Las recomendaciones para la ciudadanía buscan minimizar riesgos y daños personales. El IGP y el INDECI insisten en la importancia de la preparación familiar y la práctica constante de simulacros.

Antes de un sismo:

Edificios modernos al pie de una colina rocosa, señales verdes de evacuación y una señal amarilla de peligro de desprendimiento en una calle.
Una calle urbana peruana muestra modernas edificaciones residenciales antisísmicas junto a señalización de evacuación y zonas seguras para emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo:

Mochila roja de emergencia con reflectores amarillos y botella de agua. Personas de espaldas en calle urbana. Señal azul con ondas y señal verde de punto de reunión.
Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un sismo:

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:59 hsHoy

Herramientas tecnológicas y alertas tempranas

El desarrollo tecnológico ha permitido la implementación de aplicaciones móviles y sistemas de alerta que notifican a la población sobre la ocurrencia de sismos. El IGP mantiene una red de monitoreo en tiempo real y difunde reportes periódicos a través de sus plataformas digitales.

Fachada nocturna de edificio moderno iluminado con luces blancas y azules; logo circular con onda sísmica; cartel digital rojo con 'MONITOREO SÍSMICO'.
El edificio del Instituto Geofísico del Perú, iluminado de noche, exhibe su logo institucional y un cartel digital que anuncia el monitoreo sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de alerta permiten recibir avisos en tiempo real sobre movimientos sísmicos y orientaciones sobre cómo actuar en cada etapa de la emergencia. Estos sistemas han demostrado ser útiles para reducir la exposición y mejorar la capacidad de respuesta ciudadana.

05:25 hsHoy

Retos para la reconstrucción y el futuro sísmico del país

La reconstrucción tras un sismo fuerte representa uno de los mayores desafíos para las autoridades peruanas. El proceso exige coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la colaboración de la sociedad civil y el sector privado.

Mapa topográfico muestra el océano y la costa con cadenas montañosas y líneas de falla. Círculos rojos y amarillos marcan epicentros en el mar. Una mano señala el mapa.
Un mapa físico de la región de Ica, Perú, con fallas tectónicas y epicentros de sismos en el océano, es señalado por una mano que indica la zona de mayor energía acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la infraestructura, la educación continua y la inversión en nuevas tecnologías de monitoreo aparecen como prioridades para disminuir el impacto de los sismos en el futuro inmediato. La vigilancia permanente y la preparación comunitaria resultan fundamentales en un país con alta sismicidad.

05:01 hsHoy

Últimos eventos sísmicos

El reporte inicial correspondió a la región de Cusco, donde el IGP informó un sismo de magnitud 3.5, localizado 15 kilómetros al este de la ciudad. La intensidad llegó a III en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido de forma leve por la población, sin causar incidentes relevantes.

En Ica, el segundo sismo del día se registró 66 kilómetros al suroeste de la ciudad, con una magnitud de 3.8 y una intensidad entre II y III. Las autoridades no reportaron daños, aunque el movimiento generó inquietud en algunas localidades cercanas al epicentro.

Mapa de Perú con tres marcadores rojos y ondas sísmicas. Una mano sostiene una mochila abierta que contiene linterna, radio, botiquín, agua y alimentos.
Un mapa de Perú indica zonas de actividad sísmica en la costa y las regiones de Ica y Cusco, junto a una mano que organiza una mochila de emergencia con agua, alimentos y un botiquín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer y último evento se produjo cerca de Curimaná, en la región Ucayali. Este sismo alcanzó una magnitud de 4.2 y se localizó a 11 kilómetros al noreste de la localidad, con una profundidad considerable de 149 kilómetros. La intensidad en Curimaná fue de III, lo que permitió que el movimiento se sintiera, pero sin consecuencias graves.

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