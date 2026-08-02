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Nombran al exedecán de Alberto Fujimori como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia

Hugo Antonio Cornejo Valdivia llegó a ocupar el mismo cargo durante la gestión del presidente Francisco Sagasti

Hugo Antonio Cornejo Valdivia asumió como nuevo jefe de la DINI, nombrado por el gobierno de Keiko Fujimori
Hugo Antonio Cornejo Valdivia asumió como nuevo jefe de la DINI, nombrado por el gobierno de Keiko Fujimori
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El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y con esa decisión el Ejecutivo oficializó el relevo en la jefatura del organismo encargado de producir inteligencia estratégica para la seguridad y defensa nacional.

El nombramiento se hizo oficial el pasado 31 de julio de 2026 con la publicación de la Resolución Suprema Nº 245-2026-PCM, que cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de la mandataria.

La misma resolución dio por concluida la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien había sido nombrado hace apenas cuatro meses, en marzo de este año, por medio de la Resolución Suprema Nº 122-2026-PCM. Según el texto oficial del nuevo nombramiento, al exfuncionario se le agradecen los servicios prestados.

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El regreso del exedecán de Alberto Fujimori

Cornejo Valdivia ya había ocupado la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti. También se desempeñó como edecán del expresidente Alberto Fujimori.

La líder del Ejecutivo inicia la jornada con el evento religioso en Lince, siguiendo una costumbre institucional que reúne a ministros y altos funcionarios en el marco de las celebraciones patrias| Foto: Presidencia
La líder del Ejecutivo inicia la jornada con el evento religioso en Lince, siguiendo una costumbre institucional que reúne a ministros y altos funcionarios en el marco de las celebraciones patrias| Foto: Presidencia

El exfuncionario del gobierno de Alberto Fujimori asume la conducción del organismo que produce inteligencia para apoyar la toma de decisiones del Estado que esté vinculada con la seguridad nacional. Entre sus funciones figura la elaboración de conocimiento sobre amenazas internas y externas para el diseño y ejecución de políticas nacionales.

También actúa como ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional, al dirigir, coordinar, centralizar, integrar y procesar la información que le remiten de manera obligatoria sus componentes, entre ellos los sectores de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. A eso se suma la supervisión y control de las actividades de los componentes del sistema y de otros organismos del Poder Ejecutivo que realizan labores de inteligencia, con el fin de que se ajusten al Plan de Inteligencia Nacional.

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La DINI desarrolla además tareas de contrainteligencia orientadas a proteger las capacidades estratégicas del país y a prevenir acciones de inteligencia adversas o amenazas a la seguridad nacional. Según la publicación, con este nombramiento el Ejecutivo busca asegurar la continuidad de esas funciones estratégicas.

Exfuncionario de Alberto Fujimori también en el Congreso

Absalón Vásquez, condenado por corrupción, con una deuda civil millonaria y antecedentes directos con el entorno de Vladimiro Montesinos, reapareció durante esta campaña como candidato al Senado por Renovación Popular de Rafael López Aliaga y se considera a sí mismo como un amigo cercano del expresidente Alberto Fujimori, quien lo nombró ministro de Agricultura durante su gobierno.

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)
Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)

Tras casi dos décadas de investigaciones y procesos, la justicia determinó en febrero de 2007 su culpabilidad por los delitos de peculado y asociación ilícita, delitos vinculados al financiamiento irregular de la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller para la alcaldía de Lima, con recursos canalizados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo control de Vladimiro Montesinos.

De acuerdo con información confirmada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a La República, al menos hasta el mes de mayo de este año, Vásquez solo ha abonado S/ 21.050 —el 1,97 % del monto total de reparación civil fijado en S/ 1.070.000—, correspondiendo este pago a su responsabilidad solidaria con otros sentenciados en el mismo proceso.

Según el Ministerio de Justicia, el registro REDERESI, sistema oficial de deudas civiles, consignó inicialmente que el exministro había pagado S/ 32.850, es decir, 3,07 %, pero la Procuraduría Anticorrupción precisó que el monto efectivo es menor: solo S/ 21.050, o el 1,97 %. La autoridad judicial estableció que la obligación corresponde no solo al daño patrimonial causado por el desvío de fondos públicos, sino también a la actuación en “complicidad”.

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