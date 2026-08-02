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Los vientos Paracas derriban techos, árboles y paneles en la provincia de Pisco

El fenómeno alcanzó ráfagas de hasta 42 kilómetros por hora y levantó nubes de polvo que redujeron la visibilidad en calles, viviendas y carreteras, lo que llevó a vecinos a resguardarse en sus domicilios

Fuertes ‘vientos Paracas’ continuarán hasta el miércoles, alertó Senamhi
Los vientos Paracas provocaron la caída de estructuras metálicas, árboles y paneles publicitarios en distintos puntos de Pisco. (Andina)
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Las intensas ráfagas de vientos Paracas provocaron la caída de estructuras metálicas, árboles y paneles publicitarios en diversos puntos de la provincia de Pisco.

El fenómeno meteorológico alcanzó velocidades de hasta 42 kilómetros por hora, generando densas nubes de polvo que redujeron la visibilidad en calles, viviendas y carreteras.

Voceros locales señalaron que la alarma se extendió entre la población, que optó por resguardarse en sus domicilios para evitar complicaciones de salud.

Uno de los incidentes más graves tuvo lugar en la institución educativa Miguel Grau, ubicada en el sector La Alameda. La fuerza de las ráfagas derribó por completo el techo metálico que protegía el patio principal.

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La densa nube de arena generada por los vientos paracas cubrió gran parte del litoral de Paracas, afectando la visibilidad y las actividades turísticas. Captura: Facebook
La densa nube de arena generada por los vientos paracas cubrió gran parte del litoral de Paracas, afectando la visibilidad y las actividades turísticas. Captura: Facebook

Evelyn Román, subdirectora del plantel, precisó a América TV que el colapso no dejó estudiantes ni docentes lesionados ya que la comunidad escolar se encontraba en periodo de vacaciones de medio año. Las autoridades educativas del colegio iniciaron coordinaciones para evaluar los costos de los daños y gestionar el respaldo del sector correspondiente.

La emergencia no se limitó al ámbito escolar. En simultáneo, la caída de árboles y paneles publicitarios de gran tamaño bloqueó temporalmente avenidas principales de Pisco.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que equipos municipales trabajaron en la remoción de madera y metal, liberando las vías para restablecer el tránsito. Vecinos de la ciudad reportaron que el polvo acumulado cubrió los frontis de sus viviendas y dificultó el desplazamiento de vehículos particulares y unidades de transporte público.

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Las fuertes ráfagas obligaron a suspender temporalmente los paseos hacia las islas Ballestas y otras actividades marítimas en la bahía de Paracas. Foto: Composición Infobae Perú
Las fuertes ráfagas obligaron a suspender temporalmente los paseos hacia las islas Ballestas y otras actividades marítimas en la bahía de Paracas. Foto: Composición Infobae Perú

Operativos de emergencia

Las emergencias ocasionadas por el colapso de anuncios comerciales movilizaron a las unidades de serenazgo, que acordonaron las áreas de mayor peligro. Según fuentes municipales citadas por América TV, se desplegaron inspectores técnicos en la zona urbana para retirar carteles y estructuras con riesgo de caída. La colaboración de la población resultó fundamental para limpiar los accesos principales a las viviendas luego del paso de las ráfagas más intensas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) recomendó a los transeúntes alejarse de muros deteriorados, árboles viejos y letreros publicitarios en mal estado. El sector salud sugirió el uso de mascarillas y protectores faciales a personas con enfermedades respiratorias, con el objetivo de protegerlas ante la acumulación de polvo en el ambiente. Se detalló que las dependencias gubernamentales mantienen una alerta preventiva en todos los distritos de la franja costera.

Continuidad del fenómeno

De acuerdo con los especialistas consultados por América TV, el fenómeno de los vientos Paracas continuará afectando la costa de la región Ica durante las próximas horas. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el desplazamiento de las masas de aire mantendrá ráfagas de intensidad variable sobre zonas urbanas y rurales.

Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado.
Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado.

Por tal motivo, los organismos de prevención recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en espacios cerrados en las horas de mayor fuerza del viento.

La Policía Nacional del Perú y los cuerpos de rescate permanecen desplegados en la provincia de Pisco para responder a posibles llamados de auxilio relacionados con el evento climático. Los operadores turísticos del distrito de Paracas suspendieron sus operaciones marítimas y terrestres por orden de las autoridades, a la espera de que las condiciones meteorológicas se normalicen. Se indicó que el monitoreo oficial y la información sobre el desarrollo del fenómeno continuarán en el sur del país.

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