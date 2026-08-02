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Megaoperativo en Las Malvinas: la PNP desarticula el “Camal de los iPhone” en Lima

El operativo abarcó establecimientos de dicha zona comercial de Lima y buscó recuperar dispositivos vinculados con denuncias, además de frenar la colocación de terminales de diversa procedencia en galerías de alta afluencia

PNP incautando celulares robados en Las Malvinas.
La PNP intervino en Mesa Redonda y decomisó 190 iPhone de presunta procedencia ilícita en el stand conocido como “el Camal de los iPhone”. (PNP)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un operativo en la galería comercial de la zona conocida como Las Malvinas, en el Cercado de Lima, donde intervino el stand conocido como “el Camal de los iPhone” y decomisó un total de 190 teléfonos de alta gama de presunta procedencia ilícita.

El despliegue incluyó la intervención de otros puntos de venta y resultó en la detención de cinco personas asociadas con la comercialización de celulares robados, según reportó RPP.

El operativo ejecutado por la PNP se enmarcó en una estrategia dirigida a combatir el comercio ilegal de equipos móviles. La acción principal se centró en el stand que había recibido el apodo de “el Camal de los iPhone”, donde se incautaron 190 dispositivos de la marca Apple.

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Joven halla su celular robado en Las Malvinas, pero PNP no puede ingresar| MML
El operativo en Las Malvinas incluyó otros puntos de venta y terminó con cinco detenidos por la comercialización de celulares robados. (MML)

Además, en otro punto del mercado se hallaron 60 chips acompañados de lectores biométricos, herramientas que, de acuerdo con el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, “sirven para la identificación de las personas”.

Durante el megaoperativo, la policía confiscó más de 870 celulares de diversa procedencia. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, participó en el despliegue, que buscó desarticular redes de distribución de equipos sustraídos y recuperar dispositivos vinculados con denuncias de robo.

Se detalló que la intervención en Las Malvinas respondió a un incremento de denuncias sobre la venta de teléfonos robados y a la presión social por reforzar la seguridad en espacios comerciales de alta afluencia.

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Las Malvinas: Policías allanaron 105 puestos e incautaron celulares robados

Robo de celulares en Perú

El problema de la sustracción de teléfonos móviles mantiene niveles altos en el país, según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El análisis del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) indica que en 2025 se reportaron 1 462 487 celulares robados a las empresas operadoras, aunque esta cifra implicó una reducción de 6,8 % en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el informe de OSIPTEL, los robos no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del día. El mayor número de incidentes se reporta a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 celulares robados en esa franja horaria. El segundo pico se observa a las 11:00 a. m., con 273 reportes, y otro repunte importante ocurre a las 7:00 p. m., con 262 robos en promedio.

En cuanto a los días de la semana, el Renteseg señaló que los lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, con un promedio de 4 846 casos. El sábado y el domingo presentan también cifras elevadas, con 4 194 y 4 152 reportes respectivamente, lo que muestra una tendencia al alza en jornadas de mayor movilidad o actividades sociales.

Osiptel advirtió que, en algunos casos, las víctimas han perdido la vida al intentar resistirse al robo de su equipo.

Venta inescrupulosa de celulares robados.
Venta inescrupulosa de celulares robados.

Protocolos de seguridad

Las autoridades y organismos reguladores han difundido una serie de recomendaciones para mitigar el impacto del robo de celulares y proteger la información personal. Entre las principales medidas, se recomienda comunicar el robo a la operadora para bloquear la línea y el equipo, con el fin de impedir el uso posterior del dispositivo. También es fundamental realizar la denuncia policial de manera presencial o virtual, proporcionando detalles sobre el lugar, la fecha y el modelo del celular.

El reporte de OSIPTEL destaca la importancia de bloquear todas las cuentas personales asociadas al teléfono sustraído, incluidas aplicaciones bancarias, redes sociales y correos electrónicos. Cambiar contraseñas y activar funciones de rastreo o borrado remoto, si están disponibles, figura entre los pasos sugeridos. Además, el organismo recomienda informar a los contactos cercanos sobre el incidente para evitar fraudes o suplantaciones de identidad.

Las autoridades coinciden en la necesidad de mantener un respaldo actualizado de la información crítica y conservar los comprobantes de denuncia y bloqueo para eventuales trámites. Ambas fuentes subrayan que la integridad física debe priorizarse, por lo que no se debe enfrentar ni intentar perseguir al delincuente.

PNP incautando celulares robados en Las Malvinas.
PNP incautando celulares robados en Las Malvinas.

Coordinación de las autoridades

El megaoperativo en Las Malvinas refleja la coordinación entre diferentes áreas de la Policía Nacional del Perú. La presencia del comandante general Óscar Arriola y del general Manuel Lozada demuestra la prioridad que la institución otorga a la lucha contra el comercio ilegal de celulares. La incautación de más de 870 dispositivos y la detención de cinco personas marcan un avance en la respuesta policial frente a un delito que afecta a miles de ciudadanos cada año.

Según datos difundidos por RPP, la intervención en la galería Mesa Redonda constituye una de las acciones más relevantes en la zona comercial de Lima en los últimos meses, y responde a la demanda social de mayor seguridad en los centros de abasto y galerías tecnológicas.

Las autoridades han reiterado la importancia de reportar cualquier robo a través del número 105, canal gratuito habilitado por la PNP, y de verificar el estado del equipo en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

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