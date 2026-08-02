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Roro, influencer española, enfrenta acusaciones de xenofobia luego de que le preguntaran si era peruana: “Nunca”

La creadora de contenido generó molestia entre sus seguidores luego de que respondiera de manera despectiva sobre si su origen podría ser peruano

Imagen dividida. Izquierda: Mujer joven de cabello oscuro y ojos claros. Derecha: Bandera de Perú ondeando sobre Machu Picchu con montañas y cielo nublado
La influencer española Roro posa junto a la bandera de Perú ondeando sobre las ruinas de Machu Picchu, en el contexto de acusaciones de xenofobia.
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La creadora de contenido Rocío López Bueno, más conocida como Roro, ha vuelto a colocarse en el centro del debate digital tras la aparición de una antigua captura de pantalla donde responde de manera tajante a una pregunta sobre su nacionalidad. La polémica se reavivó mientras la influencer recibía críticas por su participación en La Velada, evento que ya había provocado una ola de comentarios adversos en distintas plataformas.

Lo que motivó la reciente controversia fue la circulación de una imagen en la que un usuario le consulta a Roro: “¿Eres peruana?”. La respuesta, atribuida a la influencer, fue contundente: “Never”, acompañada de un emoji de vómito.

Poco después, otro mensaje agregado a la conversación afirmaba: “Ya le gustaría”. La publicación original fue eliminada, pero la captura comenzó a difundirse nuevamente en redes, lo que desató una serie de acusaciones de presunta xenofobia por parte de usuarios que interpretaron la respuesta como una ofensa hacia los peruanos.

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Captura de pantalla de comentarios en redes sociales. Usuario pregunta "¿Are u peruana?". Roro responde "never". Otros usuarios mencionan xenofobia
La influencer española Roro, con el usuario @whoisroro, responde "never" a una pregunta sobre su nacionalidad peruana, lo que genera comentarios que la acusan de xenofobia.

De acuerdo con la información difundida en plataformas como X y Instagram, el intercambio habría ocurrido hace aproximadamente seis años. A pesar del tiempo transcurrido, la imagen resurgió y generó nuevas discusiones sobre el comportamiento de figuras públicas en internet y la manera en que sus palabras pueden ser interpretadas o resignificadas con el paso del tiempo.

Hasta ahora, Roro no se ha pronunciado sobre la autenticidad de la captura ni ha respondido a las acusaciones que circulan en su contra. La ausencia de una declaración oficial ha intensificado el debate, con usuarios que insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y otros que demandan conocer el contexto completo antes de emitir juicios.

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Entre los comentarios que se multiplican en redes sociales, algunos usuarios consideran que la respuesta de Roro transmite un mensaje excluyente, mientras que otros solicitan cautela y piden analizar si la imagen fue editada o sacada de contexto.

RoRo
RoRo. (La Velada del Año VI/Página web)

Otras polémicas de Roro

La trayectoria de Roro en redes sociales ha estado marcada por más de una controversia. En 2024, la influencer fue señalada por promover presuntamente el movimiento tradwife, tendencia asociada a los roles tradicionales de género. La acusación surgió a raíz de sus videos de cocina y contenido enfocado en el hogar, lo que abrió un debate sobre la influencia de los creadores digitales en la reproducción de estereotipos.

En respuesta a las críticas, Roro negó cualquier intención de fomentar una ideología específica y aclaró que su canal refleja únicamente actividades que disfruta realizar en su vida cotidiana. “Solo muestro lo que me gusta hacer, no busco imponer nada a nadie”, expresó en una transmisión reciente.

Roro Bueno y su novio Pablo (@roro.bueno)
Roro Bueno y su novio Pablo (@roro.bueno)

El escrutinio sobre la influencer no se ha limitado a su contenido. Su vida sentimental también ha estado bajo la lupa, especialmente por los rumores en torno a su relación con Pablo. Diferentes versiones sobre supuestas crisis e infidelidades circularon en redes, aunque la pareja ha desmentido públicamente esas afirmaciones.

Frente a la nueva ola de cuestionamientos, la comunidad digital permanece atenta a posibles declaraciones oficiales por parte de Roro. Mientras tanto, la discusión sobre el límite entre la opinión personal y la discriminación sigue vigente, así como el papel de las redes sociales en la exposición de figuras públicas.

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