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Cati Caballero revela que se convertirá en abuela por primera vez a los 45 años: “Todavía me cuesta decirlo”

La exmodelo de ‘Habacilar’ sorprendió en sus redes sociales con un emotivo mensaje para su hija

Diptico con dos fotografías de Cati Caballero y su esposo posando con su hija embarazada; en una tocan el vientre y en la otra sonríen a cámara
Cati Caballero y su esposo posan junto a su hija, quien está embarazada, durante una sesión fotográfica familiar.
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Cati Caballero se encuentra en una etapa de cambio personal marcada por la llegada de su primer nieto. La empresaria y exmodelo, conocida por su participación en el popular programa de televisión ‘Habacilar’, utilizó sus redes sociales para anunciar que en breve asumirá el rol de abuela. A sus 45 años, la noticia generó numerosos comentarios y muestras de apoyo por parte de seguidores y personalidades del espectáculo.

La confesión se produjo a través de un video grabado en una tienda de accesorios y ropa para bebé, donde Caballero explicó que está ultimando detalles para el nacimiento de su nieto.

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“Estoy a solo un mes de mi viaje a México y ya les conté que... voy a ser abuela. ¡Ay! Todavía me cuesta decirlo”, reconoció la empresaria, quien no ocultó su emoción al hablar del inminente nacimiento.

La exmodelo de ‘Habacilar’ sorprendió en sus redes sociales con un emotivo mensaje para su hija | Instagram Cati Caballero

En el video, la exmodelo compartió que la experiencia de preparar la llegada de un nuevo miembro a la familia la conmueve profundamente. Recordó que, durante la estadía de su hija en Lima, ambas revisaron la lista de productos necesarios para el bebé, aunque algunos artículos quedaron pendientes. Por ese motivo, decidió acudir personalmente a la tienda para completar las compras y así asegurarse de que todo estuviera listo para el nacimiento.

“Siento que hoy en día es una locura la cantidad de cosas que hay para bebés. Cuando nacieron mis hijos, tampoco es que haya sido ‘uff’, pero, de repente, todo era más básico. Ahora hay demasiadas cosas para el bebé y es una locura porque uno quisiera llevarse todo”, señaló, dejando entrever la sorpresa que le produce la variedad de productos para recién nacidos.

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Una mujer sonriente, de cabello largo, sostiene una prenda de bebé gris con capucha de oso. Lleva un anillo, un reloj y una pulsera. Fondo difuso con estanterías
Cati Caballero sonríe mientras sostiene una prenda de bebé, confirmando que se convertirá en abuela a los 45 años.

Cati Caballero expresa su emoción frente a su primer nieto

Ale Feldmuth, hija mayor de Caballero, reside en México junto a su esposo, Emi Cantú. La joven compartió en redes sociales el anuncio de su embarazo con un mensaje cargado de sentimiento dirigido al bebé: “Eres un sueño, el mejor regalo que el Señor nos pudo dar. No podemos esperar a conocerte. Te amamos tanto, bebé”. Este mensaje recibió muestras de cariño y felicitaciones por parte de amigos, familiares y seguidores.

Para Caballero, el anuncio del embarazo de su hija representó una alegría inmensa, que no dudó en compartir abiertamente: “Oficialmente ya lo puedo compartir: vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias, Señor, por este regalo… los amamos”. A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva para el esperado viaje a México, donde acompañará a su hija en los días previos y posteriores al parto.

Dos mujeres, una embarazada, sonríen frente a estantes con sillas para bebés y cochecitos, en un establecimiento
Cati Caballero sonríe junto a su hija embarazada en una tienda especializada en artículos para bebés.

La empresaria, que se mantiene activa en sus plataformas digitales, ha recibido mensajes positivos relacionados con su nueva etapa. Muchos seguidores destacaron la vitalidad y elegancia de Caballero a los 45 años, resaltando la manera en que afronta el papel de abuela con entusiasmo y optimismo.

En cada publicación, la exmodelo refuerza el valor de la familia y la importancia de acompañar los momentos clave. Además de compartir detalles sobre la llegada del nieto, también ha abierto un espacio para que otras madres y abuelas compartan sus historias y experiencias, generando una comunidad que celebra la maternidad y la unión intergeneracional.

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