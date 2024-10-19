La crema volteada es un postre tradicional peruano, similar al flan, con una textura cremosa y suave.

La crema volteada es un postre peruano que enamora por su sencillez y su exquisito sabor. Similar al famoso flan, este postre se caracteriza por su consistencia suave y cremosa, cubierta por una capa dorada de caramelo que le aporta un contraste perfecto de dulzura y textura. La receta combina ingredientes básicos como leche condensada, huevos y vainilla, lo que la convierte en una opción fácil de preparar y perfecta para compartir en reuniones familiares o eventos especiales.

Receta de Crema Volteada

La crema volteada es un postre que destaca por su textura sedosa y su capa de caramelo que le da el toque justo de dulzura. Su preparación no es complicada y solo requiere ingredientes que probablemente ya tienes en casa. El proceso se simplifica al utilizar el horno a baño María, garantizando que la crema se cocine de manera uniforme y sin burbujas.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta crema volteada es de 68 minutos, desglosado en:

Preparación del caramelo y la mezcla : 15 minutos

Cocción a baño María : 40 minutos

Reposo para desmoldar: 4 horas (no incluido en el tiempo total)

Ingredientes de Crema Volteada

1 lata de leche condensada

1 medida de la lata de leche fresca

3/4 taza de azúcar blanca

1/4 taza de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

7 huevos

¿Cómo hacer Crema Volteada, paso a paso?

Precalentar el horno :Precalienta el horno a 180°C para que esté listo al momento de hornear.

Preparar el caramelo :En una olla limpia y seca, coloca el azúcar y añade el agua. Lleva a fuego medio y deja que se disuelva sin mover, hasta que obtengas un caramelo de color dorado. Ten cuidado de no quemarlo.

Verter el caramelo en el molde :Utiliza guantes o un secador para sujetar el molde caliente. Vierte el caramelo en el fondo del molde y esparce rápidamente antes de que se enfríe y endurezca. Deja enfriar mientras preparas la mezcla.

Preparar la mezcla de crema :En una licuadora, coloca los 7 huevos, la leche condensada, la leche fresca y la esencia de vainilla. Licua todo hasta obtener una mezcla homogénea.

Verter la mezcla en el molde :Una vez que el caramelo esté firme, vierte la mezcla de la crema encima.

Cocción a baño María :Coloca el molde en una bandeja honda con agua para crear el baño María. Lleva al horno precalentado y hornea durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Reposo y desmoldado:Deja enfriar la crema volteada en el molde por al menos 4 horas antes de desmoldar. Esto ayudará a que mantenga su forma al voltearla. Desmolda sobre un plato y disfruta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de crema volteada rinde 16 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de crema volteada contiene aproximadamente:

Calorías : 184.2 kcal

Carbohidratos : 27.3 g

Proteínas : 6.7 g

Grasas : 5.3 g

Grasas saturadas : 2.7 g

Sodio : 118.8 mg

Azúcares: 27.2 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema volteada se puede conservar en la refrigeradora por hasta 3 días, siempre cubierta para evitar que absorba olores o se reseque.