Perú

Receta de Crema Volteada

Disfruta de una deliciosa crema volteada con esta receta fácil, ideal para 16 porciones. Aprende a preparar este postre clásico en solo 68 minutos y sorprende a todos con su textura suave y su irresistible caramelo.

Guardar
La crema volteada es un
La crema volteada es un postre tradicional peruano, similar al flan, con una textura cremosa y suave.

La crema volteada es un postre peruano que enamora por su sencillez y su exquisito sabor. Similar al famoso flan, este postre se caracteriza por su consistencia suave y cremosa, cubierta por una capa dorada de caramelo que le aporta un contraste perfecto de dulzura y textura. La receta combina ingredientes básicos como leche condensada, huevos y vainilla, lo que la convierte en una opción fácil de preparar y perfecta para compartir en reuniones familiares o eventos especiales.

Receta de Crema Volteada

La crema volteada es un postre que destaca por su textura sedosa y su capa de caramelo que le da el toque justo de dulzura. Su preparación no es complicada y solo requiere ingredientes que probablemente ya tienes en casa. El proceso se simplifica al utilizar el horno a baño María, garantizando que la crema se cocine de manera uniforme y sin burbujas.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta crema volteada es de 68 minutos, desglosado en:

  • Preparación del caramelo y la mezcla: 15 minutos
  • Cocción a baño María: 40 minutos
  • Reposo para desmoldar: 4 horas (no incluido en el tiempo total)

Ingredientes de Crema Volteada

  • 1 lata de leche condensada
  • 1 medida de la lata de leche fresca
  • 3/4 taza de azúcar blanca
  • 1/4 taza de agua
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 7 huevos

¿Cómo hacer Crema Volteada, paso a paso?

  • Precalentar el horno:Precalienta el horno a 180°C para que esté listo al momento de hornear.
  • Preparar el caramelo:En una olla limpia y seca, coloca el azúcar y añade el agua. Lleva a fuego medio y deja que se disuelva sin mover, hasta que obtengas un caramelo de color dorado. Ten cuidado de no quemarlo.
  • Verter el caramelo en el molde:Utiliza guantes o un secador para sujetar el molde caliente. Vierte el caramelo en el fondo del molde y esparce rápidamente antes de que se enfríe y endurezca. Deja enfriar mientras preparas la mezcla.
  • Preparar la mezcla de crema:En una licuadora, coloca los 7 huevos, la leche condensada, la leche fresca y la esencia de vainilla. Licua todo hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Verter la mezcla en el molde:Una vez que el caramelo esté firme, vierte la mezcla de la crema encima.
  • Cocción a baño María:Coloca el molde en una bandeja honda con agua para crear el baño María. Lleva al horno precalentado y hornea durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
  • Reposo y desmoldado:Deja enfriar la crema volteada en el molde por al menos 4 horas antes de desmoldar. Esto ayudará a que mantenga su forma al voltearla. Desmolda sobre un plato y disfruta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de crema volteada rinde 16 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de crema volteada contiene aproximadamente:

  • Calorías: 184.2 kcal
  • Carbohidratos: 27.3 g
  • Proteínas: 6.7 g
  • Grasas: 5.3 g
  • Grasas saturadas: 2.7 g
  • Sodio: 118.8 mg
  • Azúcares: 27.2 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema volteada se puede conservar en la refrigeradora por hasta 3 días, siempre cubierta para evitar que absorba olores o se reseque.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomia

Más Noticias

Precio del dólar en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy viernes 16 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar en Perú:

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Durante la audiencia del caso de Mario Vizcarra, el juez supremo tuvo que corregir al letrado por afirmar que el JNE no puede hacer control difuso por supuestamente ser un tribunal administrativo y no jurisdiccional

Abogado dice que el JNE

Receta de Sopa a la Minuta

Prepara una deliciosa Sopa a la Minuta en solo 20 minutos. Esta receta fácil y nutritiva, ideal para 4 porciones, te brinda un reconfortante plato lleno de sabor, con carne molida, fideos y un toque de orégano.

Receta de Sopa a la

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

La banda surcoreana se presentará los días 9 y 10 de octubre de 2026 y, lo fans ya están preparados para desembolsar una fuerte cantidad en las entradas según la zona que deseen.

Conciertos de BTS en Lima:

Promotora que trae a BTS a Perú se pronuncia sobre el evento y la venta de entradas

Live Nation pidió a los seguidores “reservar la fecha” y aseguró que la información sobre el recinto y los tickets será comunicada únicamente por canales oficiales para evitar fraudes y especulaciones

Promotora que trae a BTS
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado dice que el JNE

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de BTS en Lima:

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

Promotora que trae a BTS a Perú se pronuncia sobre el evento y la venta de entradas

Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Renzo Schuller deja la conducción de ‘Esto es Guerra’ y se despide de los realities tras más de 15 años

DEPORTES

¿Alianza Lima estará en el

¿Alianza Lima estará en el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: la firme postura de la FPV

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Alfonso Barco dará el salto a Europa: volante peruano definió su nuevo destino tras su paso por el fútbol ecuatoriano