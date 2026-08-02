Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ministro de Cultura afirma que el LUM no cerrará en su gestión y que “se acabaron los privilegios de una manera única de pensar”

El titular del Mincul, Alberto Beingolea, aseguró que aspira a que la “cultura sea abierta” y critió lo que él consideró un apoyo del Estado “para introducirnos ideas que no son necesariamente las ideas mayoritarias del pueblo peruano”

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)
Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)
Guardar

El ministro de Cultura de Perú, Alberto Beingolea, confirmó que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, esto luego de que varios ciudadanos convocaran a visitas masivas posteriores a la victora de Keiko Fujimori en las elecciones por temor a las intenciones del fujimorismo por modificar la narrativa establecida sobre la participación del Estado en actos de violencia contra civiles durante la época de terrorismo en el país.

En conversación con RPP, el titular del Mincul rechazó que su cartera se convierta en un instrumento de una “batalla cultural” promovida desde sectores de la derecha política del Perú, pero sí indicó que considera que en el Estado hubo una hegemonía de la izquierda y prometió terminar con lo que definió como un “monopolio” en el campo cultural, aunque no brindó ejemplos de alguna de estas expresiones.

PUBLICIDAD

Beingolea habló también de una “suerte de hegemonía desde el Estado, patrocinada del Estado”, para introducir ideas que, según sostuvo, “no son necesariamente las ideas mayoritarias del pueblo peruano”.

Lugar de la Memoria
(Andina)

El ministro sostuvo que el problema no se resuelve con una inversión del signo ideológico desde el poder. Ante la pregunta sobre cómo reaccionaría si desde el gobierno intentaran usar su cartera para influir en los contenidos culturales, respondió que sería “un error absoluto” actuar del mismo modo que, según él, actuó la izquierda.

Según su definición, algunos sectores “han tomado” espacios del Perú, “uno de ellos concretamente Cultura”, para “tratar de vendernos el discurso único”. En esa misma línea, describió una lógica en la que se establece qué debe considerarse cultura y quién queda fuera de esa categoría.

PUBLICIDAD

Una “cultura abierta”

Durante su entrevista con RPP, Alberto Beingolea negó que su propuesta consista en sustituir una línea cultural por otra. “Yo como ministro de Cultura aspiro a que la cultura sea abierta”, señaló. Aunque al ser consultado sobre cuál será la política cultural del Perú, no brindó una respuesta.

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar".
Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar".

El ministro planteó que el Estado no debe decirle al poeta por dónde tiene que ir ni qué resulta “políticamente correcto”. Su formulación fue que la tarea oficial es “abrir la cancha” y permitir que “la cultura puede fluir”.

Beingolea aseguró que su labor en el Mincul no tratará de imponer una nueva doctrina, sino de “volver a poner las cosas en su lugar”. En esa misma respuesta, añadió que “se acabaron los privilegios de una manera única de pensar”.

El ministro extendió esa crítica a una forma de validación cultural asociada, según dijo, a una estética, un lenguaje y un conjunto de códigos que definirían quién es culto y quién no. “Yo creo en la libertad y a partir de eso creo que la cultura puede fluir”, sostuvo.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaMinculLUMLugar de la MemoriaAlberto BeingoleaGobierno 2026Keiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que la aeronave contaba con permisos vigentes y que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos analiza la trayectoria de la nave, las comunicaciones y los restos del motor para determinar las causas de la tragedia

Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera afronta el duelo tras quedar fuera de la Copa Sudamericana y se enfrentará a un adversario que aún no conoce la derrota en el inicio del torneo. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La voz de Gilraen Eärfalas en el desamor, salud mental y bullying en sus libros: “El arte se inventó para los que no podíamos llorar”

Desde sus primeros años, la autora mexicana encontró en la escritura un espacio seguro para procesar vivencias complejas y emociones profundas. Sus relatos exploran la vulnerabilidad y la importancia de dar voz a quienes atraviesan situaciones difíciles. A través de sus libros ha conectado con jóvenes lectores

La voz de Gilraen Eärfalas en el desamor, salud mental y bullying en sus libros: “El arte se inventó para los que no podíamos llorar”

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada por diversos compromisos en el ámbito nacional, pero también internacional con jugadores peruanos en el extranjero que buscarán sumar minutos

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”

La periodista, quien se encuentra fuera del Perú, no dudó en compartir un video en el que dejó un claro mensaje para el exfutbolista

Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori gracia presidencial para Alejandro Toledo: “Que se acuerde justamente de lo que pasó con su papá”

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori gracia presidencial para Alejandro Toledo: “Que se acuerde justamente de lo que pasó con su papá”

Nombran al exedecán de Alberto Fujimori como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia

Keiko Fujimori EN VIVO: la presidenta del Perú visitó el VRAEM y lamentó el accidente aéreo en Nasca que dejó 13 muertos

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”

Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”

Edwin Guerrero explica cómo y por qué retuvieron los instrumentos de Corazón Serrano en EE. UU.

Cati Caballero revela que se convertirá en abuela por primera vez a los 45 años: “Todavía me cuesta decirlo”

Mafer Portugal renunció a orquesta Papillón: asegura que vivió acoso y hostigamiento por parte de sus compañeras

Samahara Lobatón volvería con Youna en nuevo reality show ‘La Prisión de Destino’, según Jesús Barco

DEPORTES

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY: choque en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026