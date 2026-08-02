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A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: choque en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán a los de Chongoyape en casa con el objetivo de pasar la página tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
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Arrancó la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 y la atención se centra en el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, dos equipos que llegan urgidos de sumar puntos para distanciarse de los últimos puestos en la tabla acumulada.

El equipo de Roberto Mosquera buscará levantarse tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 tras caer con RB Bragantino en Brasil. Y ahora, con los cinco sentidos en el campeonato local, hará que el triunfo se quede en casa.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Juan Pablo II está programado para este domingo 2 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, como parte de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026. Este compromiso se perfila como uno de los más esperados del fin de semana, dada la necesidad de ambos equipos por sumar puntos fundamentales.

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El inicio del partido está fijado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela y Bolivia, el encuentro comenzará a las 12:00, mientras que en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay el pitazo inicial será a las 13:00. Esta amplitud horaria permitirá que seguidores en distintos países de la región puedan seguir el desarrollo del duelo.

Sporting Cristal se medirá con Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se medirá con Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 ofrece a los hinchas peruanos la posibilidad de seguir todos los encuentros sin restricciones, independientemente del proveedor de televisión que utilicen. L1 Max transmitirá de manera exclusiva la totalidad de los partidos, con señal disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta medida asegura que los aficionados puedan acceder a la transmisión desde cualquier punto del país y elimina la dependencia de un operador específico.

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Quienes prefieran alternativas digitales cuentan con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los partidos en tiempo real desde teléfonos móviles o computadoras. Esta opción responde a la demanda de flexibilidad y movilidad, permitiendo a los usuarios seguir los encuentros en directo, sin importar el lugar o el momento, y sin requerir un televisor tradicional.

Durante toda la jornada, Infobae Perú brindará una cobertura especial para los seguidores del fútbol local. El portal ofrecerá información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores de los protagonistas. Así, la experiencia de los aficionados se complementa con el acceso a datos en tiempo real y análisis periodístico, potenciando la conexión con los principales hechos de la fecha.

Los 'cerveceros' recibirán a los de Chongoyape en el estadio Alberto Gallardo. (L1 Max)

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Juan Pablo II al choque?

Sporting Cristal tendrá la oportunidad de reencontrarse con la victoria frente a su afición y mejorar su posición en el Torneo Clausura 2026, donde actualmente marcha en el décimo puesto. Bajo la dirección de Roberto Mosquera, el conjunto celeste llega con la presión de cortar una racha adversa, tras caer 2-1 ante Melgar en la Liga 1 y perder 1-0 frente a Bragantino en la Copa Sudamericana.

La seguidilla de derrotas ha incrementado la urgencia del equipo limeño por sumar de a tres y recuperar confianza en el certamen local. La cita ante su público en el estadio Alberto Gallardo aparece como un escenario clave para revertir el momento y escalar posiciones en la tabla.

El cuadro peruano no pudo de visita y le dijo adiós al certamen internacional - Crédito: DSports.

Por su parte, Juan Pablo II afronta el desafío con la moral en alto tras vencer 2-0 a Cienciano en la fecha pasada. El triunfo previo le otorga impulso y optimismo para intentar conseguir un resultado positivo como visitante frente a uno de los clubes más tradicionales del país. El equipo de Chongoyape buscará aprovechar la situación de su rival para sorprender y sumar en el estadio limeño.

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