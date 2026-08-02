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La voz de Gilraen Eärfalas en el desamor, salud mental y bullying en sus libros: “El arte se inventó para los que no podíamos llorar”

Desde sus primeros años, la autora mexicana encontró en la escritura un espacio seguro para procesar vivencias complejas y emociones profundas. Sus relatos exploran la vulnerabilidad y la importancia de dar voz a quienes atraviesan situaciones difíciles. A través de sus libros ha conectado con jóvenes lectores

¿Qué tienen en común un poeta y un médico? Gilraen Eärfalas, quien ejerce ambas profesiones, explora la conexión histórica entre el arte y la ciencia, citando a pioneros que usaron la poesía para describir enfermedades mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Descubre su visión sobre el poder curativo de la escritura.
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La escritora mexicana, Gilraen Eärfalas, llegó a Perú para participar en la 30ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), donde comparte su obra marcada por el desamor y la salud mental. En entrevista exclusiva para Infobae Perú, la autora explora la génesis de su pasión por la poesía, la influencia de la medicina en sus textos y el impacto que genera en sus jóvenes lectores.

La inspiración: cuando la medicina y la poesía se cruzan

El vínculo entre la medicina y la poesía en la obra de Gilraen Eärfalas responde a una tradición histórica. La autora menciona figuras como Girolamo Fracastoro, médico renacentista que describió la sífilis a través de tratados poéticos.

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“Me pareció increíble el cómo el poeta se le adelantó a la ciencia. Él decía que había semillas invisibles que se transmitían de boca en boca. Cuando viene el microscopio, se dan cuenta de que las semillas invisibles sí existían. Entonces, ¿quién lo dijo primero? Un poeta”, menciona.

Para la autora, la sensibilidad, rasgo que define a los poetas, también ha sido motor de descubrimientos médicos y subraya el papel fundamental de la observación y la empatía en ambas disciplinas.

Una historia de amor, sacrificio y un 'plot twist' digno de una novela. La autora Gilraen Eärfalas cuenta la anécdota más increíble que le ha ocurrido en una firma de libros, protagonizada por dos fans que asistieron disfrazados de sus personajes.

La infancia y el descubrimiento de la escritura

La relación de Eärfalas con la escritura comenzó en la niñez, marcada por dificultades para socializar. Encontró refugio en la poesía luego de que una profesora le enseñara que no todo debía ser explícito, que se podía expresar emociones a través de metáforas y elementos de la naturaleza.

A los siete años, Gilraen Eärfalas ya llenaba hojas con sus poemas y relatos, reflejando desde temprana edad una necesidad de expresión propia. Ese impulso le ha permitido conectar profundamente con sus lectores y compartir experiencias personales a través de la literatura.

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De todos sus títulos, Eärfalas se identifica especialmente con No me llames loca, una obra que tardó cerca de nueve años en ver la luz. En conversación con Infobae Perú, la autora narra que el acoso que vivió durante su etapa universitaria la llevó a escribir relatos en los que volcó vivencias personales difíciles de comunicar abiertamente.

Una mujer sentada con lentes y blusa verde claro sostiene un libro titulado "Desfibrilador" de Gilraen Eärfalas; hay otros dos libros en una mesa
Entrevista con Gilraen Eärfalas durante su participación en la Feria del Libro en Perú, explorando la sensibilidad médica, el proceso de sus libros y el arte de escribir a través del desamor. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

“Fue el más complicado de escribir, el más complicado de soltar. Me da pena decir que estuvo como ocho, nueve años encerrado, porque tenía mucho de mí”, reconoce.

Estas estaban vinculadas al bullying, recurriendo a la fantasía y las metáforas para narrar situaciones difíciles sin abordar conceptos clínicos, donde enfatiza que no es experta.

“No quise hablarte de salud mental con conceptos, yo no me quería meter en un terreno que no, no soy psicóloga, pero sí hablar desde la experiencia. Y la poesía y todos estos recursos me ayudaron”, explica al detallar su proceso creativo.

Mujer con cabello oscuro y lentes negros posa sonriendo, con un collar de corazón, en un entorno urbano con árboles y edificios de fondo
«Cuidar el cuerpo también es aprender a nombrar lo que duele»: Gilraen Eärfalas aborda en esta entrevista la intersección entre la ciencia clínica, la vivencia personal y la literatura. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

Romance y desamor: motores de la inspiración

En una conversación con Gilraen Eärfalas, el desamor emerge como un tema inevitable. Para la autora, resulta imposible apartarse de esta experiencia cuando las historias atraviesan la vida de las personas. Reconoce que siempre incorpora algún matiz romántico en sus novelas, aunque sea de manera secundaria, y atribuye al dolor de la pérdida su mayor fuente de inspiración poética.

“Dicen que uno se vuelve poeta, te toca el amor o te toca el dolor. Pero siento que es el desamor cuando salen todas estas palabras”, afirma.

Este enfoque conecta especialmente con los jóvenes, quienes encuentran en sus libros un espejo para sus propias experiencias. La autora narra la sorpresa y responsabilidad que siente al ver adolescentes acercarse a ella con ejemplares de “No me llames loca”.

“Cuando van a las firmas y traen No me llames loca y yo: ‘Mi amor, ¿cuántos años tienes? Once. ¿Dónde está tu papá?’”, menciona entre risas.

La llegada de lectores jóvenes a la obra de Eärfalas ha sido significativa. Muchos reconocen que su primer acercamiento a la lectura fue a través de títulos como “Desfibrilador”, lo que para la autora representa una satisfacción especial.

Las historias que le comparten sus seguidores suelen ser intensas. Algunas personas le han contado cómo sus textos les ayudaron a atravesar situaciones complejas, como la salida de la trata de personas.

Mujer con cabello oscuro, gafas de montura negra, blusa verde claro y collar dorado, con una mano en la barbilla, al aire libre con fondo urbano borroso
La escritora mexicana Gilraen Eärfalas, originaria de Chilpancingo, Guerrero, reflexiona en entrevista sobre la anatomía y el lenguaje poético como herramientas de sanación. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

“Yo jamás hubiera querido que alguien se identifique o que tenga historias bien similares, porque había partes donde yo lo, yo imaginé, pero llega una persona y dice: ‘Es que yo sí lo viví, ha sido dolorosísimo’”, agrega.

Aunque otras han superado la ficción. En una de sus firmas de libros, Eärfalas conoció la historia de dos jóvenes que llegaron caracterizados como personajes de una de sus novelas. El chico, vestido con tirantes y camisa, y la chica, con una boina, se presentaron como Daniel y Daniela, protagonistas de “Eres el amor de mi otra vida”.

Durante el encuentro, el joven le contó a la autora que había terminado la relación para que su expareja pudiera seguir adelante con sus sueños. Le entregó el libro con una dedicatoria en la que explicaba su decisión y el orgullo que sentía por ella, quien había logrado convertirse en enfermera.

Para Eärfalas, este tipo de historias trasciende la ficción y se convierte en prueba del poder que pueden tener los libros para acompañar procesos personales complejos.

Conmovida por el gesto, les pidió tomarse una fotografía juntos para compartirla en redes sociales. Fue entonces cuando el joven le pidió que, si publicaba la imagen, cubriera su rostro. Al preguntarle la razón, él respondió que tenía una nueva pareja.

Entre salud mental y desamor: la elección de los temas

Al ser consultada sobre si prefiere abordar la salud mental o el desamor en sus libros, Eärfalas admite que el segundo tema le resulta más familiar. Si bien reconoce la importancia de documentarse para tratar cuestiones de salud mental, siente mayor comodidad al explorar las emociones vinculadas a las rupturas amorosas, las cuales muchas le han marcado.

Mujer con cabello oscuro, gafas grandes y camisa verde claro. Se apoya en una barandilla de cristal. Detrás, fachada de edificio con ventanas y pilares
Gilraen Eärfalas durante su entrevista para Infobae Perú, conversando sobre cómo entrelaza la medicina general, la salud mental y la poesía para comprender y plasmar el dolor humano. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

En cuanto a sus próximos libros, Eärfalas anticipa que seguirá desarrollando historias en el universo de “No me llames loca”, incorporando elementos góticos y de fantasía oscura. A quienes experimentan el dolor del desamor, la autora recomienda canalizar ese sentimiento a través del arte.

“El arte se inventó para los que no podíamos llorar. Entonces, eso, canalízalo”, manifestó.

Desafíos de la autopublicación y el rol de las redes sociales

El proceso de autopublicación planteó retos técnicos y personales para la autora. Reconoce que el trabajo en equipo, con correctores y diseñadores, fue indispensable para mejorar la calidad de sus libros. En cuanto a la promoción, destaca el papel de las redes sociales para mantener la visibilidad de su obra.

La presencia de Gilraen Eärfalas en la FIL Lima 2026 representa un logro personal y profesional.

“Es el país donde más he visto esos videos”, señala al referirse a los mensajes de seguidoras preparando su visita.

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