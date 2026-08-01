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Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

La mandataria participa en reuniones con autoridades y población local en el Vraem, realiza visitas a bases militares y supervisa zonas afectadas por desastres recientes, en el marco de su recorrido oficial por el centro del país

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18:02 hsHoy

Discurso de Keiko Fujimori a los militares

La presidenta Keiko Fujimori visita la base militar La Esmeralda en Satipo, VRAEM, para expresar su total respaldo y agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su discurso, resalta el papel de los uniformados en la historia del Perú y en la consecución de la paz.

“Hoy los retos que el Perú necesita son distintos seguimos teniendo el problema del narcotráfico que vamos a seguir enfrentando y combatiendo tenemos al crimen organizado que está haciendo que la población viva con miedo la minería ilegal a la que tenemos que hacer retroceder y por eso los convoco como lo he hecho en el mensaje a la nación a trabajar juntos”, dijo.

La presidenta Keiko Fujimori visita la base militar La Esmeralda en Satipo, VRAEM, para expresar su total respaldo y agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su discurso, resalta el papel fundamental de los uniformados en la historia del Perú y en la consecución de la paz. - Canal N
17:48 hsHoy

Keiko Fujimori en la base militar La Esmeralda en Satipo

En una visita a la base militar ‘La Esmeralda’ en Satipo, la presidenta Keiko Fujimori presencia el grito de guerra del Batallón Contrasubversivo N°79 ‘Alto Comaina’ y ofrece un discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el VRAEM.

En una visita a la base militar 'La Esmeralda' en Satipo, la presidenta Keiko Fujimori presencia el imponente grito de guerra del Batallón Contrasubversivo N°79 'Alto Comaina' y ofrece un discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el VRAEM. - Canal N

17:36 hsHoy

Keiko Fujimori visita la base militar ‘Los Sinchis’ en el VRAEM

La presidenta Keiko Fujimori visita la base de los Sinchis en Mazamari – VRAEM. En su visita, es recibida por personal militar y recorre las instalaciones de esta unidad clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

La lideresa política Keiko Fujimori llega a la base militar 'Los Sinchis' en Mazamari, en el corazón del VRAEM. En su visita, es recibida por personal militar y recorre las instalaciones de esta unidad clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. - Canal N
17:26 hsHoy

Llegada al Vraem de Keiko Fujimori

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó a la región Junín en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) donde desarrollará una agenda para escuchar y atender las principales demandas de la población, además de realizar una visita a las bases militares y policiales de la zona.

17:27 hsHoy

Visita a la base de los Sinchis

La jefa de Estado fue recibida por autoridades militares y civiles de la región. A su llegada también saludó a la población que se dio cita para dar la bienvenida a la mandataria. También acompaña a la presidenta el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en esta actividad de visita a la base de los Sinchis, en el distrito de Mazamari. La presidenta Fujimori recibió los honores a su llegada a esta base e inició su recorrido por las instalaciones. De igual manera, recibió información sobre los operativos que se llevan a cabo.

17:27 hsHoy

Supervisión en Chongos Bajo

La mandataria también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

Keiko Fujimori - Andina
Keiko Fujimori
17:29 hsHoy

Keiko Fujimori y sus facultades legislativas: esta es la ruta que tomará el trámite de sus facultades legislativas en el nuevo Congreso

La solicitud del gobierno para que el Parlamento le delegue atribuciones por 120 días atraviesa una secuencia inédita de filtros y negociaciones bajo la estructura bicameral, con foco en seguridad y reforma del Estado

Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú
Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú

El gobierno de Keiko Fujimori busca un avance clave en su agenda: obtener la delegación de facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, economía y reforma del Estado. La solicitud, preparada para ser revisada en el Consejo de Ministros, inicia un trámite inédito bajo la nueva estructura bicameral del Congreso peruano. Según el cronograma parlamentario, la decisión podría conocerse recién entre mediados y fines de septiembre debido a los nuevos filtros y tiempos que impone el sistema de dos cámaras.

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