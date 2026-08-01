Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Discurso de Keiko Fujimori a los militares
La presidenta Keiko Fujimori visita la base militar La Esmeralda en Satipo, VRAEM, para expresar su total respaldo y agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su discurso, resalta el papel de los uniformados en la historia del Perú y en la consecución de la paz.
“Hoy los retos que el Perú necesita son distintos seguimos teniendo el problema del narcotráfico que vamos a seguir enfrentando y combatiendo tenemos al crimen organizado que está haciendo que la población viva con miedo la minería ilegal a la que tenemos que hacer retroceder y por eso los convoco como lo he hecho en el mensaje a la nación a trabajar juntos”, dijo.
Keiko Fujimori en la base militar La Esmeralda en Satipo
En una visita a la base militar ‘La Esmeralda’ en Satipo, la presidenta Keiko Fujimori presencia el grito de guerra del Batallón Contrasubversivo N°79 ‘Alto Comaina’ y ofrece un discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el VRAEM.
Keiko Fujimori visita la base militar ‘Los Sinchis’ en el VRAEM
La presidenta Keiko Fujimori visita la base de los Sinchis en Mazamari – VRAEM. En su visita, es recibida por personal militar y recorre las instalaciones de esta unidad clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Llegada al Vraem de Keiko Fujimori
La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó a la región Junín en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) donde desarrollará una agenda para escuchar y atender las principales demandas de la población, además de realizar una visita a las bases militares y policiales de la zona.
Visita a la base de los Sinchis
La jefa de Estado fue recibida por autoridades militares y civiles de la región. A su llegada también saludó a la población que se dio cita para dar la bienvenida a la mandataria. También acompaña a la presidenta el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en esta actividad de visita a la base de los Sinchis, en el distrito de Mazamari. La presidenta Fujimori recibió los honores a su llegada a esta base e inició su recorrido por las instalaciones. De igual manera, recibió información sobre los operativos que se llevan a cabo.
Supervisión en Chongos Bajo
La mandataria también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.
El gobierno de Keiko Fujimori busca un avance clave en su agenda: obtener la delegación de facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, economía y reforma del Estado. La solicitud, preparada para ser revisada en el Consejo de Ministros, inicia un trámite inédito bajo la nueva estructura bicameral del Congreso peruano. Según el cronograma parlamentario, la decisión podría conocerse recién entre mediados y fines de septiembre debido a los nuevos filtros y tiempos que impone el sistema de dos cámaras.