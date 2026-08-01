Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Visita a la base de los Sinchis

La jefa de Estado fue recibida por autoridades militares y civiles de la región. A su llegada también saludó a la población que se dio cita para dar la bienvenida a la mandataria. También acompaña a la presidenta el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en esta actividad de visita a la base de los Sinchis, en el distrito de Mazamari. La presidenta Fujimori recibió los honores a su llegada a esta base e inició su recorrido por las instalaciones. De igual manera, recibió información sobre los operativos que se llevan a cabo.