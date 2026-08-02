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Golazo de Hernán Barcos y emotiva celebración en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ abrió el marcador con una impecable definición dentro del área y y no pudo contener las lágrimas durante su festejo en el estadio Alberto Gallardo

Revive la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos. Tras un centro preciso, el delantero define y desata la euforia de los aficionados celestes. Una celebración que demuestra la pasión del fútbol. - Liga 1
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Hernán Barcos volvió a demostrar toda su jerarquía goleadora en el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, disputado este domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero abrió el marcador con una impecable definición dentro del área y, tras convertir, protagonizó una emotiva celebración que conmovió a los presentes en el estadio Alberto Gallardo.

El tanto del ‘Pirata’ llegó apenas iniciado el segundo tiempo, luego de una primera mitad en la que el conjunto ‘celeste’ fue el equipo que más propuso en ataque, aunque no logró reflejar su superioridad en el marcador. Las ocasiones generadas por el cuadro local fueron bien contenidas por la defensa rival, que resistió hasta el descanso con el empate sin goles.

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La acción del 1-0 nació desde un saque lateral por el sector derecho. Santiago González recibió el balón, desbordó hasta la línea de fondo y sacó un centro rasante con mucho peligro hacia el área. En su intento por despejar, Pablo Míguez falló en el contacto con la pelota y dejó el balón servido para Hernán Barcos.

El delantero argentino-peruano no desaprovechó el regalo. Con la serenidad y jerarquía que lo caracterizan, controló la situación y definió con precisión para vencer al arquero rival y desatar la alegría de los hinchas en el estadio Alberto Gallardo.

Tras convertir, Hernán Barcos protagonizó una emotiva celebración en el campo. Visiblemente conmovido, el ‘Pirata’ se abrazó con sus compañeros y posteriormente rompió en lágrimas mientras se acercaba a su esposa que la acompañaba en las tribunas del recinto, una imagen que evidenció el significado especial que tuvo el gol para el experimentado delantero.

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