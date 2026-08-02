Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 2 de agosto llega cargado de acción para los aficionados al fútbol, con partidos clave en la Liga 1, Liga 2 y varias ligas internacionales. La jornada ofrece oportunidades para seguir a futbolistas peruanos que militan en el extranjero y que podrían ver minutos.
La agenda nacional empieza con el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, seguido por CD Moquegua frente a Melgar. En otro cruce esperado, Cienciano se mide ante Universitario de Deportes, completando así los partidos más relevantes del día en el Torneo Clausura.
En el plano internacional, la atención se centra en la posible presencia de Erick Noriega con Gremio ante Mirassol, André Carrillo con Corinthians frente a Internacional, Marcos López defendiendo los colores de Copenhague contra Silkeborg IF y Oliver Sonne con Burnley ante Torino.
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A nivel de amistosos, se destacan los choques Burnley-Torino y Liverpool-Leeds United, que reúnen a equipos históricos de Inglaterra e Italia. En Argentina, la jornada también promete emociones con Newell’s Old Boys enfrentando a Boca Juniors y River Plate ante Barracas Central.
Partidos amistosos internacionales
- Feyenoord 2-1 Atalanta (Finalizado)
- Burnley 0-1 Torino (Finalizado)
- Trabzonspor vs Udinese (09:30 horas)
- Wrexham vs Sunderland (11:00 horas / Claro Sports)
- Galatasaray vs Rennes (13:00 horas)
- Liverpool vs Leeds United (15:00 horas / Claro Sports)
Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II (11.00 horas / L1 MAX)
- ADT vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / L1 MAX)
- CD Moquegua vs Melgar (15:30 horas / L1 MAX)
- Cienciano vs Universitario (18:30 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Bentín Tacna Heroica vs Ayacucho FC (13:00 horas / YouTube Bicolor+)
- Carlos A. Mannucci vs ADA Jaén (15:00 horas / YouTube Bicolor+)
- Estudiantil CNI vs Deportivo Binacional (15:30 horas / YouTube Bicolor+)
Partido de Supercopa de Países Bajos
- PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar (11:00 horas / DSports)
Partido de liga de Dinamarca
- Silkeborg IF vs Copenhague (11:00 horas)
Partidos de Liga MX
- América vs Santos Laguna (18:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX)
- Toluca vs Necaxa (20:05 horas / Canal 5, TUDN, ViX)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Gimnasia y Esgrima La Plata (12:30 horas / TNT Sports Argentina, Max)
- Deportivo Riestra vs Barracas Central (12:30 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- Newell’s Old Boys vs Boca Juniors (15:00 horas / ESPN, Disney+, TNT Sports Argentina, Max)
- River Plate vs Barracas Central (17:15 horas / ESPN, Disney+, ESPN Premium Argentina)
- Lanús vs Instituto de Córdoba (19:30 horas / TNT Sports Argentina, Disney+ Argentina, Max)
Partidos de Copa de Brasil
- Palmeiras vs Fortaleza (14:00 horas / Globo, Premiere, SporTV, Amazon Prime Video)
- Mirassol vs Gremio (16:00 horas / Amazon Prime Video)
- Chapecoense vs Cruzeiro (16:30 horas / SporTV, Premiere)
- Internacional vs Corinthians (17:30 horas / Amazon Prime Video)
Partidos de fútbol uruguayo
- Racing de Montevideo vs Boston River (10:00 horas / Disney+)
- Central Español vs Liverpool (13:00 horas / Disney+)
- Nacional vs Progreso (16:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional (15:45 horas / Win Sports)
- América de Cali vs Boyacá Chicó (17:45 horas / Win Sports, RCN)
- Independiente de Santa Fe vs Once Caldas (20:00 horas / Win Sports, RCN)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca (13:00 horas / Zapping)
- CD Macará vs Guayaquil City (15:30 horas / Zapping)
- Leones del Norte vs Barcelona SC (18:10 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Olimpia vs Rubio Ñu (14:00 horas / Tigo Sports)
- Guaraní vs Libertad (16:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Deportes Concepción vs Universidad Católica (11:30 horas / TNT Sports, Max)
- Deportes La Serena vs O’Higgins (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad Chile vs Huachipato (16:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Real Potosí vs Guaberto Villarroel SJ (14:00 horas / Fútbol Canal)
- Always Ready vs Bolívar (16:15 horas / Fútbol Canal)
- Oriente Petrolero vs Nacional Potosí (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partidos de fútbol venezolano
- Zamora vs Rayo Zuliano (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Metropolitanos FC vs Academia Puerto Cabello (18:10 horas / YouTube Liga FUTVE)
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