Derechos laborales, reducción de feriados y más temas en el pedido de facultades serán discutidos este domingo por el Consejo de Ministros

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia que el Consejo de Ministros revisará el domingo el borrador para solicitar facultades legislativas. Además, se refiere a un posible aumento del salario mínimo a S/1300, el cual estaría ligado a reformas tributarias.

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Este domingo 2 de agosto se definen las primeras medidas que buscará tomar oficialmente el gobierno de Keiko Fujimori, en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, derechos laborables, regulación tributaria, permanencia de los feriados y más temas.

Así, en Canal N, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió al ‘borrador’ del pedido de facultades que presentaría el Ejecutivo ante el Congreso, para pedir legislar directamente sobre una variedad de temas.

El titular del MTPE, tanto como la presidenta Keiko Fujimori, resaltaron que el plan de gobierno no es recortar ni derechos laborables ni feriados, pero esto sí estaba contemplado en el documento ‘borrador’. Todo queda en ver si se mantienen luego de la sesión de este domingo del Consejo de Ministros.

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También habrían cuatro feriados en la mira del Gobierno, pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular en el Congreso. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Aumento del salario mínimo a S/1.300

El aumento del salario mínimo en la opinión pública sigue poniéndose como una posibilidad, a pesar de que Keiko Fujimori lo anunció formalmente en su primer Mensaje a la Nación. Tal cual, la presidenta afirmó que el RMV subiría a S/1.300. Es una promesa.

Ya luego el ministro de Trabajo ha puesto en duda esto, al sugerir que esto se definiría igual en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Como se sabe, en la CNT, se dan acuerdos sobre el sueldo mínimo, el monto y su aplicación, así como el mecanismo por el cual debería subir o cambiar cada años; pero se da en convenio entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.

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En los último años, sin embargo, no se ha obtenido acuerdo alguno, con representantes que presionan por un aumento gradual del sueldo mínimo, y empresarios que no veían, al menos en 2024, que era el momento para subir el monto.

Así se habla de la gran reforma laboral que podría venir con el pedido de facultades legislativas del Gobierno ante el Congreso. - Crédito Captura de Presidencia

A este grupo de trabajo de nuevo le dejaría el gobierno el tema, o al menos deja en duda si esa será finalmente la vía, dado que el mensaje de Fujimori sugería un aumento directo desde el Ejecutivo, tal como lo hizo Dina Boluarte en el 2024, y que aplicó desde 2025 (el monto actual es de S/1.130).

¿Pero por qué importa el pedido de facultades para este aumento de la RMV? Básicamente, Sheput ha afirmado que lo que se decida en cuestiones tributarias y laborales este domingo sería la base para poder aplicar el incremento del sueldo mínimo, aunque no se reafirmó en el monto, sí señaló que este sería un “aumento responsable”.

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Un 'paquetazo laboral' podría venir con el pedido de facultades legislativas al Congreso. - Crédito Andina

Los otros temas laborales que se discutirán

A pesar de que se haya negado que se reducirán feriados en pos de la productividad, y se ha afirmado que no se recortará ningún derecho laboral, vale la pena revisar lo que dice el ‘borrador’, y estar atentos a si estas medidas se mantienen en lo que decida el Consejo de Ministros:

Se plantea un régimen laboral único en el sector privado, con derechos y aportes graduales. Es decir, si uno gana más, paga el aporte AFP completo, y también recibe todo el monto de gratificación y CTS. Si uno gana menos, solo un porcentaje

Se plantea reducir feriados. Como se recuerda, el anterior Congreso aprobó cuatro nuevos. Pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular con votación a favor.