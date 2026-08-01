Pelo D’Ambrosio responde a las críticas por supuestamente ignorar a Cielo Fernández cuando cantaban en el concierto de Corazón Serrano

Pelo D’Ambrosio compartió escenario con Cielo Fernández en concierto de Corazón Serrano.

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El cantante y compositor Pelo D’Ambrosio se pronunció luego de recibir cuestionamientos por su comportamiento durante el espectáculo “Acceso al Corazón 4”, organizado por Corazón Serrano el pasado 28 de julio en Costa 21, Lima.

El artista fue señalado por mostrar una actitud distante hacia la joven cantante Cielo Fernández durante la interpretación conjunta de uno de los temas más emblemáticos de la jornada. Ante la ola de comentarios y videos que circularon en redes sociales, D’Ambrosio explicó los motivos detrás de su actuación y aclaró su postura respecto a la colega con la que compartió escenario.

La respuesta de Pelo D’Ambrosio

Durante una transmisión en vivo por TikTok el viernes 31 de julio, Pelo D’Ambrosio enfrentó directamente las críticas. “¿Por qué tu apatía en el concierto de Corazón Serrano?”, le preguntó una usuaria. El autor de “¿Y qué pasó?” respondió con firmeza: “Yo soy un artista que en mis shows doy recitales. No soy un jovencito para subir a la ‘hora loca’. Yo no bailo, yo no coqueteo con una colega intérprete jovencita (Cielo Fernández) porque se ve ridículo que un viejo de mi edad, de 60 años, haga algo así”. D’Ambrosio afirmó que su estilo y profesionalismo lo llevan a mantener una distancia respetuosa cuando comparte escenario con artistas jóvenes.

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Pelo D’Ambrosio aclara su actitud durante el dueto con Cielo Fernández en Costa 21.

El cantante también explicó que durante su presentación surgieron dificultades técnicas que afectaron su desempeño. “No pude dar lo mejor de mí porque no tenía retorno y el piso no se veía por la cantidad de humo. Lo peor que le puede pasar a un artista es caerse”, narró el intérprete de “Lejos de ti”, resaltando que la falta de monitoreo y las condiciones del escenario influyeron en su desenvolvimiento.

Pelo D’Ambrosio aclaró que no existe ningún conflicto con Cielo Fernández ni con las integrantes de Corazón Serrano. “No tengo por qué ignorar ni desairar a nadie, menos a Cielo, que es una chica con un talento maravilloso y a quien le tengo el mismo respeto que a toditas de la delegación de Corazón Serrano”, enfatizó. El artista insistió en que cualquier percepción de frialdad obedeció a su forma habitual de presentarse y a factores técnicos, no a un desaire personal.

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Las duras críticas de los usuarios

La polémica sobre la actitud de Pelo D’Ambrosio tomó fuerza tras la viralización de videos del dueto con Cielo Fernández. La cantante de 19 años fue una de las protagonistas de la noche, pero su interacción con el experimentado compositor generó interpretaciones encontradas en redes sociales. En uno de los clips más difundidos, Fernández intenta establecer contacto visual con D’Ambrosio durante la interpretación de “Voy a llorar”, sin obtener respuesta visible. Posteriormente, la vocalista rodea al artista, le toca la espalda y le dedica unas palabras de admiración, aunque en las imágenes se aprecia que él no reacciona de manera notoria y mantiene puestos los lentes.

Corazón Serrano

Entre los comentarios publicados en plataformas como TikTok y Facebook, usuarios escribieron frases como: “La ignora por completo”, “A mi parecer Pelo D’Ambrosio no se siente cómodo y la ignora, a la chibola ni la mira” y “Parece que fue obligado y estaba aburrido, mejor no hubiera salido y dejado mal a la chica”. Estas opiniones se sumaron a las especulaciones sobre el ambiente en el escenario y la interacción entre ambos artistas.

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A pesar de la controversia, Cielo Fernández fue ovacionada por el público y se consolidó como una de las voces destacadas del evento. El espectáculo “Acceso al Corazón 4” reunió a cerca de 18 mil personas en Costa 21 y contó con la participación de invitados nacionales e internacionales. Entre los nombres más reconocidos figuró Olga Tañón, quien interpretó éxitos junto a la agrupación piurana, incluyendo “Es mentiroso” al lado de Lesly Águila.

La cartelera también incluyó a los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, quienes presentaron sus colaboraciones con Corazón Serrano. Además, figuras nacionales como Lucho Paz y Pelo D’Ambrosio formaron parte de una velada que buscó fusionar distintos géneros y estilos musicales para el público peruano.

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