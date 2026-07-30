Aumento del sueldo mínimo depende del Consejo Nacional de Trabajo, pero “se ha visto la factibilidad”, según ministro Sheput

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, adelantó que el gobierno decidió respaldar un alza de la remuneración mínima hasta S/ 1.300 como parte de una definición política de la presidenta, aunque el proceso formal deberá pasar por el Consejo Nacional del Trabajo y podría aplicarse de forma progresiva.

El titular de Trabajo planteó que la discusión sobre el salario mínimo no aparece de forma improvisada, sino que se venía trabajando desde la campaña presidencial y junto al equipo de gobierno. Por esa razón, remarcó que el debate deberá canalizarse de manera gradual en el Consejo Nacional del Trabajo.

La versión de Sheput se contradice con lo dicho por Keiko Fujimori durante la campaña presidencial pues, en segunda vuelta, la actual presidenta criticó la propuesta de Juntos por el Perú de incrementar el sueldo mínimo a 1,500 soles argumentando que la propuesta era “populista” y afirmó que elevarlo era una promesa que “lo puede lanzar cualquiera”, por lo que aseguró que no recurriría a ese tipo de medidas para buscar el “aplauso fácil”.

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El ministro de Trabajo afirmó haber escuchado posturas razonables de representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Atribuyó a ambos una disposición a discutir el tema, aun con reparos sobre la forma de implementación.

Keiko Fujimori pronuncia su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, luego de asumir la presidencia constitucional de Perú. (Presidencia de la República)

Sheput indicó que “1.300 soles es un monto. En términos de pérdida de poder adquisitivo, llegaríamos, si aumentamos a 1.300 soles, a niveles del 2020. Y te estoy hablando con datos del Banco Central de Reserva del Perú”, dijo.

Cuando se le señaló que el anuncio no había sido materia de evaluación del Consejo de Ministros, respondió que el primer mensaje a la Nación de la presidenta no requiere ese trámite, aunque sí fija una línea política obligatoria para el gabinete. Agregó que economistas como Elmer Cuba, actual ministro de Economía aportaron el respaldo técnico para esa decisión.

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En conversación con RPP, Sheput defendió que el incremento sea acompañado por un bono compensatorio para micro y pequeñas empresas en un universo que, según dijo, representa el 99,7% de las firmas del país. Añadió que cerca del 88% de ese segmento permanece en la informalidad.

El ministro vinculó el bono a la formalización de las micro y pequeñas empresas

Sheput explicó que el bono compensatorio anunciado junto con el aumento salarial busca funcionar como un impulso financiero inicial para que las micro y pequeñas empresas absorban el mayor costo laboral y avancen hacia la formalidad.

Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.

Según su descripción, ese segmento empresarial concentra casi la totalidad del tejido productivo y es el que más empleo genera. A la vez, admitió que se trata de un universo cambiante, con negocios que aparecen y desaparecen de forma permanente.

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El ministro ubicó allí uno de los núcleos del problema laboral peruano. “La mejor forma de formalizarlas es a través de un elemento gatillador”, señaló y explicó que ese apoyo debería permitirles consolidarse económicamente y compensar de forma adecuada a sus trabajadores.

Esa idea quedó conectada, en su exposición, con una agenda más amplia de reforma laboral. Sheput sostuvo que cualquier cambio de fondo deberá ser “multidisciplinario” y apuntar contra el 70% de informalidad que, a su juicio, constituye “una gigantesca bomba de tiempo en Perú”.

Pidió confianza en la administración encabezada por Keiko Fujimori y reclamó al Congreso una delegación de facultades para actuar desde el inicio del mandato, antes de que el Parlamento complete la conformación de sus comisiones.

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