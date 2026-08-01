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Madre y hermano de Nadine Heredia piden al PJ extender efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala

Antonia Alarcón e Ilan Heredia buscan el archivo del proceso penal y la anulación de sus condenas por lavado de activos

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 25 mayo
Comunicadora, socióloga y fundadora del Partido Nacionalista, Nadine Heredia desarrolló una presencia política que generó respaldo, críticas y permanente debate en el país. (Andina)
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Antonia Alarcón Cubas e Ilan Heredia Alarcón, madre y hermano de la exprimera dama Nadine Heredia, respectivamente, solicitaron al Poder Judicial la extensión a su favor de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la condena contra el expresidente Ollanta Humala.

A través de escritos a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales, los familiares de Nadine Heredia alegan que las imputaciones formuladas en su contra y la formulada contra Humala Tasso comparten “identidad de fuente y el mismo núcleo fáctico”.

Antonia Alarcón e Ilan Heredia también mencionan, según pudo conocer Infobae, que la Sala Penal extendió los efectos de la sentencia del TC en el caso de Keiko Fujimori a favor de todos los demás procesados en el caso Cócteles.

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Ilan Heredia Alarcón
Ilan Heredia Alarcón, hermano menor de Nadine Heredia, en una foto de archivo. - Crédito: Andina

No obstante, los jueces superiores penales respondieron que los pedidos de los familiares de la exprimera dama no es automático, sino que se le debe dar un plazo a la Fiscalía y a la Procuraduría para que den su opinión. Esto debido a que los hoy condenados no son mencionados en la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cabe precisar que Ilan Heredia se encuentra prófugo de la justicia desde abril de 2025 cuando fue condenado a 12 años de prisión efectiva, mientras que Antonia Alarcón, si bien también fue condenada, la pena fue de prisión suspendida.

Las condenas

Ilan Heredia Alarcón fue condenado a doce años de prisión efectiva como coautor del delito de lavado de activos agravado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. El Juzgado Penal Colegiado determinó que participó de manera central en el manejo y conversión de fondos de origen ilícito destinados a financiar las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y 2011.

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En la campaña de 2006, el dinero provenía del gobierno de Hugo Chávez a través de la empresa venezolana Kaysamak y otras vías. En tanto, en la de 2011, los recursos llegaron desde la denominada Caja 2 de Odebrecht. Ilan actuó como tesorero formal en la alianza de 2006 y como tesorero de facto en 2011, coordinando junto a Ollanta Humala y Nadine Heredia un supuesto esquema para dar apariencia de legalidad a esos activos.

Primer plano de Ollanta Humala con traje oscuro y camisa blanca, rodeado de varios micrófonos con logotipos de medios de comunicación
El expresidente peruano Ollanta Humala habla con periodistas al salir de la penitenciaría de Barbadillo este viernes, en Lima (Perú). Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió de prisión tras anularse su caso. (EFE/ Paolo Aguilar)

El colegiado dio por acreditado que custodiaba y distribuía dinero en efectivo, que testigos vieron mochilas con fajos de dólares en su oficina, que utilizó aportantes falsos en las rendiciones ante la ONPE, que empleó contratos ficticios y empresas instrumentales como Todo Graph, de la cual fue gerente, y que realizó depósitos millonarios a cuentas del Partido Nacionalista para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos.

Por su parte, Antonia Alarcón Cubas fue condenada a cinco años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de cuatro años, sujeta a reglas de conducta, en calidad de cómplice primaria del mismo delito. El juzgado estableció que su intervención se centró principalmente en la campaña de 2006, al recibir en sus cuentas bancarias transferencias provenientes de la empresa venezolana Kaysamak.

Esas sumas, identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron luego habría sido retiradas o transferidas hacia cuentas vinculadas a Nadine Heredia.

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