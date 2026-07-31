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Daniela Darcourt se pronuncia tras ser sacada del escenario en pleno concierto en Europa: “Una falta de respeto total”

La intérprete de salsa responsabilizó a los organizadores por el abrupto final de su espectáculo, rechazó rumores sobre una supuesta llegada tardía y agradeció el respaldo del público durante la polémica

Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.
Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.
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La cantante peruana Daniela Darcourt atravesó un episodio inesperado durante su reciente gira en Europa al ser retirada del escenario en pleno concierto en el Olympic Arena de Badalona, en Barcelona, mientras participaba en el festival Perú Salsa All Stars II. El incidente, ocurrido el 28 de julio en el contexto de las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España, generó sorpresa y malestar tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde los videos del momento se viralizaron rápidamente. La artista calificó la situación como “una falta de respeto” hacia los músicos y el público.

Durante la presentación, el ambiente cambió de manera abrupta cuando el volumen de la música de Darcourt empezó a disminuir de forma notoria mientras ella aún se encontraba en escena. El público, confundido, presenció cómo una integrante del equipo de producción se acercaba al escenario para indicarle algo a la cantante, lo que derivó en una despedida anticipada y en una salida rápida que dejó a muchos con la sensación de que el espectáculo había sido interrumpido de forma improvisada. Los asistentes expresaron su descontento y reclamaron por la forma en que se manejó el recorte del show, mientras que en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) se multiplicaron los mensajes de apoyo y las críticas hacia la organización del evento.

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Salsera se defiende

Frente a la difusión masiva de los videos, surgieron versiones que responsabilizaban a Daniela Darcourt por una supuesta tardanza al subir al escenario, lo que habría provocado el ajuste de tiempos. La propia artista decidió responder de forma directa a través de sus redes sociales.

“No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”, contestó a una usuaria.

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De esta manera, la intérprete de “Señor mentira” rechazó la idea de que el incidente se debiera a un incumplimiento personal y atribuyó la interrupción del espectáculo a decisiones unilaterales de la organización.

La modificación del cronograma afectó a otros artistas que participaban en el mismo festival. Darcourt hizo énfasis en que tanto ella como sus colegas resultaron perjudicados por cambios de horario de último minuto, que alteraron la estructura prevista del evento. La calma frente al público y optó por despedirse de manera profesional pese al visible fastidio que experimentó en el momento.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman
Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

El episodio tuvo amplia repercusión en la comunidad peruana en España, que había acudido al festival para celebrar Fiestas Patrias y presenciar las actuaciones de reconocidos exponentes de la salsa nacional. La reacción de los asistentes fue de sorpresa y apoyo hacia Daniela Darcourt, mientras que las críticas se dirigieron principalmente a la organización del festival. Usuarios en redes sociales calificaron lo ocurrido como un acto desconsiderado y reclamaron una mejor gestión para futuros eventos.

Agradecida con su público

En sus mensajes posteriores, la salsera expresó gratitud hacia el público que la acompañó y reiteró que su principal preocupación siempre ha sido brindar un espectáculo de calidad a quienes asisten a sus presentaciones.

Hasta la fecha, los organizadores del festival Perú Salsa All Stars II no han emitido un comunicado público detallando su versión de lo ocurrido ni ofreciendo disculpas a los artistas y al público afectado. A través de las redes se puede ver numerosos videos del penoso episodio, donde Daniela Darcourt termina despidiéndose en medio de interrupciones.

Si bien es cierto, Darcourt optó por no pronunciarse sobre el tema. Se vio obligada a responder luego que algunos usuarios la señalaran por no haber cumplido con su horario, situación que la cantante negó rotundamente.

Daniela Darcourt responde tras video viral en Barcelona: “Yo llegué siempre a mi hora”. TikTok
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