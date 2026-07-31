Keiko Fujimori señala que no recortará feriados ni derechos laborales, pese a ‘borrador’ de Ley

Keiko Fujimori volvió a reafirmar que su gobierno no tocará ni los feriados ni los derechos laborales. - Crédito Presidencia

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Este domingo tendrá lugar la segunda sesión del Consejo de Ministros, donde se aprobaría el proyecto de Ley que el Ejecutivo llevará al Congreso para pedir facultades para legislar —es decir, poder aprobar leyes sin necesidad de ser validadas por el parlamento—.

Pero ya se han filtrado los dos documentos que incluyen este proyecto de Ley, a los que pudo tener acceso Infobae Perú. Es aquí donde se señala que el Ejecutivo busca tener esta facultad para promulgar leyes en diferentes materias, lo cual menciona textualmente el reducir feriados y graduar la CTS y gratificación según el monto de sueldo del trabajador (a menor sueldo, menor monto de derechos laborales).

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Esto sí se señala en el documento de la exposición de motivos (que tiene como fecha 26 de julio del 2026); sin embargo, sería una versión en ‘borrador’ aún. Frente a esto la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, aseguró que no habrá reducción de feriados y que ningún derecho laboral será recortado, tal como lo señaló durante su mensaje a la nación pronunciado el 28 de julio.

Una con otra. Aprobarían aumento de sueldo mínimo, pero con reducción de feriados y beneficios laborales. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, comentó sobre los anuncios de Keiko Fujimori y detalló si la medida del aumento de la RMV es viable o no. Durante la entrevista se observa a Keiko Fujimori anunciando un aumento del sueldo mínimo y de la Pensión 65 desde un podio con la bandera peruana.

La versión de Fujimori

Si se confía en la palabra de la Presidenta, estas medidas planteadas en el ‘borrador’ del pedido de facultades (y su exposición de motivos) no quedarían en la versión final del documento que se aprobaría este domingo 2 de agosto.

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“Ningún derecho laboral va a ser recortado; eso es lo que quiero señalar. Lo he dicho en el mensaje [a la nación] y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy”, manifestó la jefa del Estado luego de visitar la tumba de sus padres (el expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi) junto al exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad.

Esto ya es algo que había prometido Fujimori hace días, pero el ‘borrador’ fue elaborado posteriormente. Luego vino el Mensaje a la Nación donde la mandataria resaltó su posición de no recortar derechos laborales.

También habrían cuatro feriados en la mira del Gobierno, pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular en el Congreso. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

La versión del ‘borrador’

A pesar de que esté en versión preliminar, igual el documento del proyecto de ley del pedido de facultades incluye una serie de medidas planteadas y específicas en materias diversas, como la laboral.

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“Como parte de las propuestas para la promoción del empleo, se incluye la creación de un régimen especial para fomentar la creación de empleo de calidad como parte del esfuerzo de formalización en las micro y pequeñas empresas. La propuesta recoge los planteamientos formulados por especialistas en la materia como Macroconsult al respecto y busca reemplazar los distintos regímenes laborales por un esquema único, pero con derechos y aportes que aumentan progresivamente según la remuneración del trabajador”, señala el ‘borrador’.

Esta es la medida que habría encendido las alarmas de expertos en la materia, como Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, quien señaló a Infobae Perú que sería una medida que ya se había planteado en un informe de Macroconsult (consultora a la que estaba vinculado el actual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba).

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Infobae Perú analizaba la posibilidad hace semanas, ahora Keiko Fujimori estaría más cerca de aprobar un paquetazo laboral que incluye reducción de feriados y recortes a beneficios como la gratificación y la CTS. - Crédito Difusión

“[Lo que Macroconsult] planteaba es que los beneficios laborales estén en función de tu remuneración. Si ganas el salario mínimo, el piso salarial, no accederías al 100 % de los derechos, CTS, gratificaciones, vacaciones, sino solamente una proporción. Algo como: si ganas el salario mínimo, en lugar de 30 de vacaciones, tienes solamente 10. En lugar de recibir un sueldo por gratificación en julio y diciembre, recibes, de repente, la tercera parte. Lo mismo con las CTS”, explica Cuadros.

Queda solo esperar para ver qué tanto de esto quedaría firme en la versión final que se aprobaría en la sesión del Consejo de Ministros este domingo 2 de agosto.

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