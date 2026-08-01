Corazón Serrano inició su esperada gira por Estados Unidos con lleno total: seguidores expresan emoción y nostálgia en redes

Corazón Serrano conquista Estados Unidos: primer concierto fue sold out y emociona a la comunidad peruana. Facebook oficial

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La agrupación piurana Corazón Serrano arrancó su tour por Estados Unidos con un exitoso primer concierto, que logró sold out. Decenas de fanáticos compartieron en redes sociales videos de la presentación, mostrando el fervor por una de las agrupaciones de cumbia más populares del Perú.

Corazón Serrano inició oficialmente su esperada gira “Empezó el Tour USA 2026”, un recorrido que los llevará por 13 ciudades del país norteamericano para reencontrarse con miles de compatriotas y amantes de la cumbia peruana.

El primer concierto, realizado el 31 de julio en Elizabeth, Nueva Jersey, fue un rotundo éxito. Las entradas se agotaron antes del evento, confirmando el enorme respaldo que la agrupación mantiene entre la comunidad latina residente en Estados Unidos. El lleno total marcó un auspicioso comienzo para una gira que promete convertirse en una de las más importantes de su carrera internacional.

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A través de sus redes sociales, la agrupación expresó su entusiasmo por este nuevo recorrido. “¡Comenzó nuestro tour por Estados Unidos! Muy pronto nos encontraremos para vivir noches inolvidables. Conoce todas las fechas y ciudades aquí. ¡Nos vemos!”, publicaron junto al afiche oficial de la gira.

Fans emocionados

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Desde horas antes del espectáculo, cientos de fanáticos compartieron fotografías y videos mientras esperaban el ingreso al recinto. Una vez iniciado el concierto, las redes sociales se inundaron de clips en los que se observa al público cantando de principio a fin los grandes éxitos de Corazón Serrano, coreando cada canción y celebrando el esperado reencuentro con la agrupación.

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En TikTok, Instagram y Facebook comenzaron a viralizarse decenas de publicaciones donde los asistentes mostraron la energía del espectáculo, los momentos más emotivos de la noche y la ovación que recibió el grupo al interpretar sus mejores temas.

Muchos seguidores destacaron la emoción de volver a ver a la agrupación en vivo después de varios años y resaltaron el ambiente familiar que se vivió durante la presentación. “Valió la pena esperar”, “Qué orgullo ver a Corazón Serrano triunfando en Estados Unidos” y “Una noche inolvidable” fueron algunos de los mensajes que acompañaron las publicaciones.

Otros no dudaron en dedicar canciones a viejos amores, dejando ver su nostalgia ante las canciones del grupo peruano. “Así es amor, Olvídate de mi, como yo trataré”, se puede leer en la descripción de un video compartido en Tiktok. “Solo yo sé, quién se me viene a la cabeza cuando suenas las músicas de Corazón Serrano”, escribió otra usuaria.

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La agrupación peruana inició su tour "Empezó el Tour USA 2026" con un sold out en Elizabeth, Nueva Jersey. Cientos de asistentes compartieron videos del concierto en redes sociales, donde se aprecia al público cantando sus mayores éxitos de principio a fin. TikTok

Gira internacional

Tras este exitoso arranque, la agrupación continuará recorriendo diversas ciudades estadounidenses durante agosto. La gira incluye presentaciones en Nueva York, Danbury (Connecticut), Orlando, Minneapolis/Saint Paul, Miami/Hialeah, Chicago, Atlanta/Duluth, Leesburg (Virginia), Queens/Corona (Nueva York), Salt Lake City, Long Beach (California) y finalizará en San José, California, el próximo 23 de agosto.

Cada una de estas fechas representa una oportunidad para que miles de peruanos residentes en Estados Unidos puedan disfrutar en vivo de uno de los grupos más exitosos de la cumbia nacional, cuya popularidad ha trascendido fronteras durante los últimos años.

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Corazón Serrano atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, conciertos multitudinarios en Perú y una creciente presencia internacional, la agrupación continúa consolidándose como un referente de la música tropical peruana.

Corazón Serrano brindó un concierto en Fiestas Patrias. Olga Tañón apareció por sorpresa en Lima y cantó con los temas 'El frío de tu adiós' y 'Es mentiroso'.

La gira por Estados Unidos llega además después de una serie de exitosas presentaciones en territorio peruano, donde el grupo ha logrado convocar a miles de personas en cada espectáculo y mantener un estrecho vínculo con su público gracias a su constante actividad en redes sociales.

Fechas del tour ‘Empezó el Tour USA 2026′

31 de julio: Elizabeth, Nueva Jersey.

1 de agosto: Nueva York.

2 de agosto: Danbury, Connecticut.

6 de agosto: Orlando, Florida.

7 de agosto: Minneapolis / Saint Paul, Minnesota.

8 de agosto: Miami / Hialeah, Florida.

9 de agosto: Chicago, Illinois.

14 de agosto: Atlanta / Duluth, Georgia.

15 de agosto: Leesburg, Virginia.

16 de agosto: Queens / Corona, Nueva York.

21 de agosto: Salt Lake City, Utah.

22 de agosto: Long Beach, California.

23 de agosto: San José, California.

Corazón Serrano inició su gira por Estados Unidos.