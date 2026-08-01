Presidente de EsSalud desafía al ministro Juan Sheput y asegura que se irá solo cuando se lo pida la presidenta Keiko Fujimori

Un hombre con traje y corbata habla por un micrófono frente a un fondo azul y blanco con el logotipo de EsSalud. La escena muestra una persona hablando en un contexto oficial, con otras dos personas parcialmente visibles a los lados. Este video corresponde a la cobertura de un evento institucional o una declaración pública.

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La continuidad de Jaime Moreno Eustaquio al frente de EsSalud quedó en entredicho luego de que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunciara que el Gobierno prepara un cambio de liderazgo en la institución. El titular del Seguro Social, sin embargo, sostuvo que no dejará el cargo por decisión del ministro y que permanecerá en funciones mientras conserve la confianza de la presidenta de la República.

Juan Sheput anuncia cambio urgente en EsSalud

El punto de partida de la controversia ocurrió el jueves 30 de julio, cuando el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, adelantó que el Gobierno tomaría una decisión sobre la conducción de EsSalud.

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En declaraciones a RPP, el ministro afirmó que el cambio se produciría “en las próximas horas” y remarcó que se trataba de una medida urgente.

“No quiero adelantar, pero (el cambio del liderazgo en EsSalud) se dará en las próximas horas, sin ninguna duda. Será muy pronto, porque es totalmente de urgencia”, sostuvo.

Sheput explicó que el Ejecutivo buscaría colocar al frente del Seguro Social a un profesional que genere confianza y respeto ante la ciudadanía. Según señaló, la decisión respondería a una línea política impulsada por la presidenta Keiko Fujimori y que corresponde al Ministerio de Trabajo ejecutar dentro de sus competencias.

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“Optaremos por un profesional que genere respeto ante la opinión pública y obviamente hay una línea política que viene de la presidenta (Keiko Fujimori) y que debe ejecutar el ministro de Trabajo”, indicó.

El presidente de EsSalud, a la izquierda, y Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a la derecha, posan en un plano de medio cuerpo.

El ministro también fue particularmente crítico con el estado actual de EsSalud. Calificó la situación de la institución como un “desastre”, al considerar que las deficiencias advertidas por la comisión de transferencia también son percibidas diariamente por los asegurados.

Entre los principales problemas mencionó el desabastecimiento de medicamentos, las dificultades para acceder a operaciones y las demoras en la atención médica.

“Es un desastre, porque tanto la comisión de transferencia como los ciudadanos que lo sufren día a día se han dado cuenta de la ausencia de medicinas y la falta de operaciones al momento”, manifestó.

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Sheput añadió que los servicios de EsSalud se encuentran en un estado “calamitoso” y cuestionó el manejo financiero de la institución.

El ministro sostuvo, además, que aunque EsSalud cuenta con autonomía económica y financiera, el Ministerio de Trabajo mantiene una responsabilidad política sobre la entidad. Por ello, afirmó que durante su gestión el Seguro Social será considerado un elemento clave para el Gobierno.

“Si EsSalud trabaja mal se perjudicará al Gobierno en general. Tenemos que devolverle su estatus”, declaró.

Moreno Eustaquio asumió el cargo en junio

Jaime Moreno Eustaquio fue designado presidente ejecutivo de EsSalud en junio de 2026, durante el gobierno interino de José María Balcázar. Su nombramiento fue formalizado mediante la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR, que lo designó como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social, función que implica ejercer la presidencia ejecutiva.

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Precisamente, el 24 de julio, pocos días antes del anuncio de Sheput, EsSalud había comunicado que la gestión de Moreno culminaría el 31 de julio con una hoja de ruta para el periodo agosto-diciembre, con el objetivo de facilitar una transición ordenada a una nueva administración.

Jaime Moreno: “Voy a cumplir la ley”

En medio del anuncio del ministro, el viernes 31 de julio comenzó a circular en redes sociales un video publicado por el diario Expreso en el que se observa a Jaime Moreno Eustaquio dirigiéndose a funcionarios de EsSalud.

En la grabación, el presidente ejecutivo hace referencia a la posibilidad de dejar el cargo y asegura que, aunque había dado su palabra de que permanecería por un periodo determinado, la legislación establecería un plazo de dos años para el ejercicio de sus funciones.

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“Hoy día 31 de julio, yo tengo que dejar el cargo, porque fue mi palabra. Pero la ley no me faculta a hacer eso. La ley no me dice que debo renunciar. La ley me dice que tengo que estar dos años”, se le escucha decir.

Moreno explicó que, cuando asumió la presidencia de EsSalud, lo hizo inicialmente bajo la consideración de permanecer durante 45 días. Sin embargo, sostuvo que su interpretación de la normativa le exige cumplir el periodo establecido legalmente.

“Cuando lo asumí, yo lo asumí por 45 días. Pero por ley voy a cumplir”, afirmó.

El titular de EsSalud también hizo una precisión respecto a quién tendría la potestad de solicitar su salida. En ese sentido, sostuvo que permanecería en el cargo hasta que la presidenta de la República le pidiera dejarlo.

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Juan Sheput, ministro de Trabajo, anuncia cambios en EsSalud en el gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Presidencia

“Voy a cumplir la ley hasta cuando la presidenta de la República me pida a mí que deje el cargo. No el ministro de Trabajo”, manifestó.

Moreno Eustaquio añadió que respeta a Sheput, pero cuestionó que el ministro pueda determinar directamente su salida de la institución.

“No el ministro de Trabajo, el cual yo respeto. Respeto, pero él solamente refrenda la firma”, señaló.

Asimismo, hizo referencia al procedimiento mediante el cual fue designado y sostuvo que su propuesta corresponde al nivel de la Presidencia de la República.

EsSalud exige rectificación

Tras la difusión del video y de la información publicada por Expreso, EsSalud emitió un comunicado fechado el 31 de julio de 2026, en el que rechazó categóricamente el contenido de la publicación titulada “Presidente de EsSalud ningunea a ministro de Trabajo”.

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La institución aseguró que la información difundida por el medio contenía afirmaciones “falsas, inexactas y carentes de sustento” que, según sostuvo, afectaban la imagen institucional y la honra de Jaime Moreno Eustaquio.

EsSalud precisó que su presidente ejecutivo “no ha formulado ninguna declaración pública en los términos que se le atribuyen” en dicha publicación.

La institución sostuvo, además, que Moreno ha actuado durante su gestión con apego a los principios de ética pública, respeto a la institucionalidad del Estado y a la jerarquía del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sector al que se encuentra adscrito EsSalud.

En la parte final de su comunicado, la institución exhortó al citado medio a rectificar la información difundida, bajo los principios de veracidad, objetividad y responsabilidad que, según señaló, deben regir el ejercicio periodístico.

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EsSalud advirtió que, si continúa la difusión de información que considere falsa o inexacta y que afecte el honor de la institución o de sus autoridades, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.